IFA 2019 - Nokia 6.2 pierwsze wrażenia

Nokia 6.2 oferuje dobry wyświetlacz, zadowalające aparaty fotograficzne i ciekawy design w przystępnej cenie.

Razem z Nokią 7.2 HMD Global zaprezentowało również nieco tańszy model Nokia 6.2. To dwa urządzenia ze średniej półki cenowej, które zaprezentowano na targach IFA 2019 w Berlinie.

Nokia 6.2 łączy wysokiej jakości wyświetlacz z "ponadczasowym skandynawskim designem" oraz przyzwoitą konfiguracją aparatów i systemem operacyjnym Android z wieloletnim wsparciem. Urządzenie ma spory potencjał, aby stać się jedną z najciekawszych propozycji pod koniec 2019 roku. To urządzenie dedykowane do przeciętnego użytkownika, któremu nie zależy na topowej specyfikacji technicznej i cyferkach. Przy projektowaniu Nokii 6.2 skupiono się na takich aspektach, jak wyświetlacz, aparaty, wygląd oraz systemu operacyjny z wieloma aktualizacjami.

Źródło: techadvisor

Sprawdziliśmy Nokia 6.2 podczas targów. Oto nasze pierwsze wrażenia.

Nokia 6.2 - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 6,39 calowy ekran PureDisplay o rozdzielczości Full HD+ (2340 z 1080 pikseli), IPS LCD, stosunek ekranu do obudowy 81,3 %%

Nokia 6.2 - Data premiery i cena

Nokia 6.2 zadebiutuje w sklepach jeszcze pod koniec tego miesiąca. Nie znamy w chwili obecnej daty dostępności oraz ceny na polskim rynku. Wiemy, że model dostępny będzie w Europie w dwóch konfiguracjach z 3 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej oraz z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena została ustalona na 199 Euro (3 GB/32 GB) oraz 249 Euro (4 GB/64 GB).

Nokia 6.2 - Wygląd i jakość wykonania

Nokia 6.2 posiada podobną konstrukcje do droższego modelu 7.2. Według producenta urządzenie cechuje się "ponadczasowym nordyckim designem". Chociaż slogan ten brzmi mocno marketingowo to w rzeczywistości Nokia znalazła swój język stylistyczny, a nowe modele mogą się podobać. Smartfon wygląda bardzo elegancko, ale przyciąga odciski palców niczym magnes. Jest to zasługą szklanego tyłu, który nie posiada wykończenia znanego z droższego modelu 7.2. Tył Nokii 6.2 jest szklany, a na dodatek powierzchnia jest błyszcząca. Po zaledwie kilku minutach zabawy całe urządzenie było brudne.

Źródło: techadvisor

Dla konsumentów, którzy zwracają uwagę na wygląd może to być spory problem.

Telefon jest lekki ze względu na zastosowanie kompozytu polimerowego, który według przedstawicieli Nokii jest dwa razy wytrzymalszy, a jednocześnie o połowę lżejszy od standardowego aluminum. Zastosowanie tego materiału nie odbija się negatywnie na wyglądzie oraz jakości spasowania urządzenia. Całość waży 180 gram i sprawia bardzo dobre wrażenie. Nokię 6.2 można łatwo pomylić z dużo droższymi smartfonami.

Producent wyposażył Nokię 6.2 w port USB Typu C, gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm, przycisk dedykowany Asystentowi Google oraz diodę powiadomień wykonaną w technologii LED.

Nokia 6.2 - Ekran i specyfikacja techniczna

Nokia 6.2 wyposażona została w wyraźny wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Matryce wzbogacono autorską technologią PureDisplay. Nokia twierdzi, że dzięki niej wyświetlacz modelu 6.2 w niektórych aspektach znacząco przewyższa droższe w produkcji panele OLED. Przedstawiciele Nokii chwalili się 96 procentowym pokryciem gamy kolorów oraz współczynnikiem kontrastu wynoszącym 1:4500.

Co ważne podobnie, jak droższa Nokia 7.2 również model 6.2 posiada certyfikat 10 bitowego HDR. Pozwala się on cieszyć jeszcze lepszą jakością filmów oraz zdjęć. Dodatkowo technologia PureDisplay potrafi w locie przeskalować materiały SDR do HDR, dzięki czemu można lepszą jakość nawet podczas oglądania Youtube'a lub starych filmów.

Nokię 6.2 mieliśmy do dyspozycji przez zaledwie kilkanaście minut, więc nie udało nam się dokładnie przetestować wyświetlacza. Z naszych pierwszych wrażeń wynika, że jak na panel zastosowany w średniaku wyświetlacz Nokii 6.2 wybija się ponad średnią.

Pod ekranem umieszczone typowe dla tańszego średniaka podzespoły. Znalazło się miejsce dla nie najnowszego już układu Qualcomm Snapdragon 636. Ma on do pomocy 3 GB lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM w zależności od wybranego wariantu. W tym przypadku polecamy zakup droższej wersji z 4 GB RAM. W gratisie otrzymamy wtedy 64 GB wbudowanej pamięci masowej zamiast standardowych 32 GB. Pamięć można również dodatkowo rozbudować za pomocą czytnika kart pamięci w formacie microSD.

Nokia 6.2 posiada spory akumulator o pojemności 3500 mAh. Przedstawiciele producenta twierdzą, że taka bateria w połączeniu z nie najwydajniejszymi podzespołami pozwoli na dwa dni przeciętnego użytkowania. Urządzenie wspiera technologię szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge, ale nie podano jeszcze szczegółowych informacji o prędkości ładowania.

Na pokładzie nie zabrakło również Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, modemu 4G LTE, Bluetooth 5G, GPS oraz Dual SIM.

Nokia 6.2 - Trzy obiektywy na budżecie

Nokia 6.2 nie posiada aparatu stworzonego we współpracy z ZEISS Optics. Ten element zarezerwowany jest jedynie dla droższego modelu 7.2

Źródło: techadvisor

Smartfon oferuje trzy obiektywy. Główna matryca ma rozdzielczość 16 MP. Nie zabrakło obiektywu ultraszerokokątnego (118 stopniowy kąt widzenia) oraz 5 MP czujnika głębi.

Oprócz standardowych trybów fotografowania i wideo, aparat Nokii 6.2 oferuje szereg trybów fotografowania, w tym tryb portretowy z funkcją HDR i obsługą słabego oświetlenia oraz tryb nocny, który inteligentnie dostosowuje liczbę wykonywanych zdjęć w zależności od tego, czy smartfon znajduje się w statywie, czy dłoni użytkownika.

Nokia twierdzi, że aparaty zastosowane w modelu 6.2 świetnie sprawdzają się w słabym oświetleniu. Niestety podczas targów nie byliśmy w stanie dokładnie tego zweryfikować.

Z przodu znajduje się standardowa kamerka do selfie o rozdzielczości 8 Mp. Może się ona pochwalić trybem portretowym, który działa w oparciu o oprogramowanie ze wsparciem AI. Efekty będą z pewnością słabsze, niż przy wykorzystaniu czujnika głębi.

Nokia 6.2 - Android 10 na horyzoncie

HMD Global bardzo przykłada wagę do oferowania jak najnowszego systemu operacyjnego Android na swoich urządzeniach. Podobnie, jak większość innych Nokii, również model 6.2 należy do programu Andorid One, co oznacza, że będzie otrzymywać miesięczne aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata od daty premiery oraz wszystkie najnowsze wersje Androida w ciągu dwóch lat od premiery.

Producent twierdzi, że Nokia 6.2 jest gotowa na Androida 10, a aktualizacja zostanie udostępniona w najbliższych miesiącach.

W chwili obecnej smartfon pracuje pod kontrolą czystego Androida 9.0 Pie. Całość działa płynnie i bardzo szybko. Brakuje zbędnych aplikacji.

Nokia 6.2 - Podsumowanie

Nokii 6.2 może brakować nieco stylu i optyki ZEISS znanych z droższego modelu 7.2, ale nie zmienia to faktu, że to bardzo ciekawy i przystępny cenowo smartfon. Doceniliśmy dobrej jakości ekran, świetnie zoptymalizowane oprogramowanie bez zbędnych dodatków i wygląd, który zdecydowanie może się podobać.

Nokia 6.2 jest wartym rozważenia smartfonem, który nie zrujnuje domowego budżetu.