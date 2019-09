IFA 2019 - Nokia 7.2 pierwsze wrażenia

Nokia znowu to zrobiła. Przyciągający design, imponujący aparat i niska cena.

Nokia 7.2 jest jedną z kilku nowości, które zostały zaprezentowane przez HMD Global na targach IFA 2019 w Berlinie. Model ten prezentuje się najciekawiej ze wszystkich zaprezentowanych smartfonów. Przyciąga imponującym designem oraz aparatami fotograficznymi z logo Zeiss'a, a co najważniejsze cena wcale nie odstrasza. Nokia 7.2 zalicza się do średniaków, ale nie brakuje w niej elementów rodem z flagowych urządzeń.

Oto nasze pierwsze wrażenia z użytkowania Nokii 7.2

Nokia 7.2 - Specyfikacja techniczna

System operacyjny: Android 9.0 Pie, urządzenie przygotowane do aktualizacji do Androida 10, Przynależność do programu Android One

Android 9.0 Pie, urządzenie przygotowane do aktualizacji do Androida 10, Przynależność do programu Android One Pamięć operacyjna: 4 GB

4 GB Pamięć masowa: 64 GB/128 GB, wbudowany czytnik kart pamięci microSD do 512 GB

64 GB/128 GB, wbudowany czytnik kart pamięci microSD do 512 GB Procesor: Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Łączność: USB Typu C (USB 2.0_

USB Typu C (USB 2.0_ Dual SIM: Dual-SIM, dwa sloty Nano SIM

Dual-SIM, dwa sloty Nano SIM Czujniki: Czujnik oświetlenia zewnętrznego, czujnik RGB, czujnik zbliżeniowy, przyspieszeniomierz (akcelerometr), kompas elektroniczny, żyroskop

Czujnik oświetlenia zewnętrznego, czujnik RGB, czujnik zbliżeniowy, przyspieszeniomierz (akcelerometr), kompas elektroniczny, żyroskop NFC: Tak

Tak Aparat tylny: 48 Mpix 1/2 cala z technologią Quad Pixel, czujnik głębi 5 Mpix, matryca szerokokątna 8 Mpix, Lampa błyskowa LED, Optyka ZEISS Optics

48 Mpix 1/2 cala z technologią Quad Pixel, czujnik głębi 5 Mpix, matryca szerokokątna 8 Mpix, Lampa błyskowa LED, Optyka ZEISS Optics Aparat przedni: 20 Mpix z technologią Quad Pixel

20 Mpix z technologią Quad Pixel Bateria: 3500 mAH, Ładowanie 10 W

3500 mAH, Ładowanie 10 W Wyświetlacz: 6,3 cala, Full HD+ z technologią PureDisplay

6,3 cala, Full HD+ z technologią PureDisplay Audio: Gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm, Qualcomm aptX, radio FM, dwa mikrofony

Gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm, Qualcomm aptX, radio FM, dwa mikrofony Waga: 180 gram

180 gram Kolory: Czarny matowy, zielony satynowy, srebrny

Nokia 7.2 - Cena i data premiery

W chwili obecnej nie podano jeszcze ceny, ani dostępności nowej Nokii 7.2 w naszym kraju. Wiemy, że urządzenie dostępne będzie w wariancie z 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci masowej. Informacje o tej konfiguracji podane są na polskiej stronie producenta. Na innych rynkach pojawi się także model z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Ceny ustalono odpowiednio na 299 Euro oraz 349 Euro. Oznacza to, że cena detaliczna tańszego modelu może wynosić około 1400 zł.

Nokia 7.2 - Wygląd i jakość wykonania

HMD Global informuje, że nowa Nokia 7.2 wzorowana jest na "ponadczasowym skandynawskim wzornictwie". Nie wiemy dokładnie, co to oznacza, ale Nokia 7.2 jest jednym z najładniejszych smartfonów na rynku. Z przodu znajduje się 6,3 calowy wyświetlacz z nacięciem w kształcie kropli wody, ale to tył zrobił na nas największe wrażenie.

Dzieje się tak dlatego, że tylna obudowa wykonana jest ze szkła rozpraszającego szkło, które tworzy unikalny efekt połysku. Całość wygląda świeżo i sprawia, że użytkownicy Nokii 7.2 będą mieli wrażenie, że korzystają ze znacznie droższego urządzenia.

Smartfon dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Cyan Green, Ice oraz Charcoal. Nam do gustu najbardziej przypadła zielona wersja Cyan Green.

Korpus telefonu wykonany jest z kompozytu polimerowego, który według Nokii jest o połowę lżejszy od aluminum przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości. Niestety przez tak krótką chwilę, jaką spędziliśmy z nową Nokią 7.2 nie byliśmy w stanie sprawdzić wytrzymałości urządzenia. Całość jest przyjemnie lekka - smartfon waży 180 gram.

Producent nie zapomniał o gnieździe słuchawkowym Jack 3,5 mm. Urządzenie wyposażono również w port USB Typu C, dedykowany przycisk Asystenta Google oraz diodę powiadomień wykonaną w technologii LED.

Nie mamy wątpliwości, że Nokia 7.2 to bardzo ładny telefon, ale urządzenie ma także inne zalety.

Nokia 7.2 - Wyświetlacz rodem z flagowca

Nokia 7.2 posiada wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD+. Posiada on także certyfikat 10 bitowego HDR oraz autorską technologię PureDisplay. Producent twierdzi, że ulepszenia panelu LCD pozwalają w wielu przypadkach pokonać droższe matryce OLED. Ekran Nokii 7.2 ma zapewnią 96 pokrycie gamy kolorów i imponujący współczynnik kontrastu 1:4500.

Dzięki wbudowanemu procesorowi graficznemu Pixelworks smartfon może w locie przeskalować standardową zawartość SDR do HDR zapewniając lepsze wrażenia z oglądania nawet w przypadku, gdy oglądany film nie oferuje oficjalnej obsługi HDR.

W chwili obecnej nie byliśmy w stanie dokładnie sprawdzić wszystkich funkcji oferowanych przez wyświetlacz Nokii 7.2

Nokia 7.2 - Aparat od ZEISS

Nokia 7.2 posiada z tyłu trzy obiektywy. Główny z nich posiada rozdzielczość 48 MP oraz funkcję łączenia pikseli. Nie zabrakło szerokokątnego obiektywu o rozdzielczości 8 MP ze 118 kątem widzenia oraz sensora głębi o rozdzielczości 5 MP.

Nad całością podczas projektowania czuwała firma ZEISS, która pomagała Nokii w tworzeniu oprogramowania. Producent chwali się efektem bokeh o jakiści takiej, jak w aparatach DSLR. Nie zabrakło trybu portretowego oraz kilku dodatków od ZEISS.

Niestety nie mieliśmy odpowiednich warunków oraz czasu, aby dokładnie przetestować aparat. Jeżeli wszystko działa tak dobrze, jak informują przedstawiciele Nokii to model 7.2 może oferować lepsze możliwości foto od wielu smartfonów z segmentu premium.

Przednia kamerka do selfie ma 20 MP i przy jej projektowaniu również brali udział pracownicy firmy ZEISS. Nie zabrakło obsługi portretu, ale bez czujnika głębi efekty nie będą tak imponujące, jak przy wykorzystaniu tylnego aparatu.

Tylna kamera może pochwalić się również dedykowanym trybem nocnym wzbogaconym o układ AI. Smartfon może wykrywać czy jest trzymany w ręku czy umieszczony w statywie i odpowiednio ustawiać ekspozycję oraz czas naświetlania.

Istnieje wiele smartfonów ze średniej półki cenowej z trybem portretowym, ale Nokia twierdzi, że ich najnowszy smartfon poradzi sobie o wiele lepiej. Tego dowiemy się podczas dłuższych testów.

Nokia 7.2 - Średnio półkowe podzespoły

W środku obudowy zamknięto podzespoły typowe dla innych smartfonów ze średniej półki cenowej. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 660 z 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej. Producent zastosował 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej, którą można łatwo rozbudować za pomocą czytnika kart pamięci w formacie microSD (do 512 GB).

Trochę szkoda, że Nokia nie zdecydowała się na nieco nowszy i bardziej wydajny układ Snapdragon 710 lub 712.

Nokia 7.2 posiada baterię o pojemności 3500 mAh, która według producenta pozwoli na użytkowaniu urządzenia przez dwa dni. Nokia 7.2 wspiera szybkie ładowanie w technologii Quick Charge, ale specyfikacja techniczna informuje o 10 W ładowaniu. Możliwe, że w szybką ładowarkę trzeba będzie zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Smartfon posiada łączność Wi-FI 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC oraz modem 4G LTE. Czytnik linii papilarnych umieszczono na pleckach nieco poniżej obiektywów.

Nokia 7.2 - Android 10 ready

HMD Global bardzo przykłada wagę do oferowania jak najnowszego systemu operacyjnego Android na swoich urządzeniach. Podobnie, jak większość innych Nokii, również model 7.2 należy do programu Andorid One, co oznacza, że będzie otrzymywać miesięczne aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata od daty premiery oraz wszystkie najnowsze wersje Androida w ciągu dwóch lat od premiery.

Producent twierdzi, że Nokia 7.2 jest gotowa na Androida 10, a aktualizacja zostanie udostępniona w najbliższych miesiącach.

W chwili obecnej smartfon pracuje pod kontrolą czystego Androida 9.0 Pie. Całość działa płynnie i bardzo szybko. Brakuje zbędnych aplikacji. Urządzenie obsługuje tryb Google Assistant Ambient. Oznacza to, że po podłączeniu do zasilania można zamienić smartfon w inteligentny głośnik/wyświetlacz z bezdotykową obsługą Asystenta Google.

Nokia 7.2 - Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że Nokia 7.2 będzie jednym z najciekawszych średniaków 2019 roku. Urządzenie posiada bardzo ciekawy i przyciągający wzrok design oraz cechuje się świetną jakością wykonania. Bardzo dobrze zapowiadają się aparaty, a wydajność stoi na odpowiednim poziomie. Wisienką na torcie jest przynależność do programu Android One, która gwarantuje szybkie i terminowe udostępnianie aktualizacji.