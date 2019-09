IFA 2019 - Nowy zegarek od Amazfit

Najnowszy model Amazfit zawstydza Apple Watch.

Na targach IFA 2019 w Berlinie zaprezentowano najnowszy smartwatch Amazfit GTS.

Źródło: pcworld.com.au

Urządzenie zapowiedziane zostało kilka tygodni temu, a na targach IFA wystawione zostały egzemplarze testowe. Amazfit'a GTS można bardzo łatwo pomylić z o wiele droższym Apple Watch.

Amazfit posiada wypolerowaną metalową konstrukcję, która czerpie garściami z Apple Watch. Widać jednak, że wykonanie stoi na nieco niższym poziomie. Mimo wszystko jak na tanie urządzenie całość sprawia rewelacyjne pierwsze wrażenie. Nie znajdziemy tutaj taniego plastiku. Całośc ma kwadratowy wzór z lekko zakrzywionymi krawędziami szkła oraz cienkimi ramkami. Ekran ma 1,65 cala i został wykonany w technologii AMOLED. Posiada rewelacyjne zagęszczenie wynoszące 341 ppi.

GTS posiada oprogramowanie, które bazuje na własnych rozwiązaniach producenta. Na pierwszy rzut oka wszystko działa jak należy, a cały interfejs jest przejrzysty i wygodny w użyciu. Nie znajdziemy tu jednak potężnej bazy aplikacji. Oprogramowanie wygląda i działa porównywalnie do tego stosowanego w urządzeniach od Fitbit. Smartwatch na pokładzie posiada wiele czujników, dzięki którym może śledzić aktywność swojego użytkownika.

Specjalna wersja urządzenia przeznaczona na rynek chiński posiada nawet moduł NFC i wspiera system płatności bezdotykowych.

Żywotność baterii jest kolejną zaletą nowego Amazfit'a. Producent deklaruje do 14 dni na jednym ładowaniu, co znacząco wykracza poza obecne standardy rynkowe. Dodatkowo korzystają z podstawowych funkcjonalności żywotność wzrasta nawet do 48 dni. Korzystając cały czas z GPS'a zegarek rozładuje się po około 25 godzinach.