IFA 2019 - Razer Blade Stealth 13 pierwsze wrażenia

Sprawdzamy, jak wygląda pierwszy ultrabook dla graczy.

Spis treści

Razer zaskoczył nas nowym modelem. Producent zaprezentował ultrabooka. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że urządzenie skierowane jest dla graczy.

Projektowanie komputera, który jest jak najmniejszych, cienki i lekki jest sprzeczne z ideą notebooków dla graczy, które posiadają wysoko wydajne podzespoły oraz masywne systemy chłodzenia. Dla Razera to nie problem.

Źródło: techadvisor

Firma zaktualizowała swojego laptopa Razer Blade Stealth 13 o nową kartę graficzną NVIDIA GTX 1650. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że waga oraz gabaryty komputera pozostały praktycznie niezmienione. Nowo powstały model z pewnością nie będzie w stanie konkurować z takimi gigantami, jak Alienware Arena-51M, ale powinien pozwolić na rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę przy zachowaniu przyzwoitych ustawień na 13 calowym ultrabooku, co jest sporym wyczynem.

Razer Blade Stealth 13 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-1065G7, 10 generacja, cztery rdzenie, 25 W, 1,3 GHz, 3,9 GHz w trybie Turbo

Intel Core i7-1065G7, 10 generacja, cztery rdzenie, 25 W, 1,3 GHz, 3,9 GHz w trybie Turbo Karta graficzna: Intel Iris Plus lub NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5 VRAM

Intel Iris Plus lub NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5 VRAM Pamięć operacyjna: 16 GB RAM LPDDR4 3733 MHz w trybie Dual-Channel, brak możliwości rozbudowy

16 GB RAM LPDDR4 3733 MHz w trybie Dual-Channel, brak możliwości rozbudowy Wyświetlacz: 13,3 cala, Full GD z matową powierzchnią, 100 %% pokrycie sRGB lub 4K, dotykowy, szklany z Gorilla Glass, 100 %% pokrycie sRGB

13,3 cala, Full GD z matową powierzchnią, 100 %% pokrycie sRGB lub 4K, dotykowy, szklany z Gorilla Glass, 100 %% pokrycie sRGB Pamięć masowa: 256 GB PCIe M.2 lub 512 GB PCIe M.2

256 GB PCIe M.2 lub 512 GB PCIe M.2 Bateria: 53,1 Wh

53,1 Wh Klawiatura: Razer Chroma z jednostrefowym podświetleniem

Razer Chroma z jednostrefowym podświetleniem Touchpad: szklany z Windows Precision Dirvers

szklany z Windows Precision Dirvers Łączność: Wi-Fi 6 - Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth® 5.0 connectivity

Wi-Fi 6 - Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth® 5.0 connectivity Kamera: HD 720p, Windows Hello

HD 720p, Windows Hello Audio: Cztery głośniki, Dolby Atmos

Cztery głośniki, Dolby Atmos Ładowanie: Wersja ze zintegrowaną kartą graficzną 65 W zasilacz USB Typu C, Wersje z GTX 1650 100 W zasilacz USB Typu C

Wersja ze zintegrowaną kartą graficzną 65 W zasilacz USB Typu C, Wersje z GTX 1650 100 W zasilacz USB Typu C Waga: 1,32 kg (Iris), 1,39 kg (GTX 1650 + Full HD), 1,47 kg (GTX 1650 + 4K + dotyk)

Razer Blade Stealth 13 - Cena i dostępność

Nowy Razer Blade Stealth 13 (model Late 2019) nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży, ale nastąpi to w niedalekiej przyszłości. Producent uruchomił już specjalną stronę internetową, gdzie można zapisać się do newslettera na temat najnowszego modeli. Podstawowa konfiguracja sprzedawana będzie w kolorze białym oraz nie posiada dedykowanego układu graficznego. Urządzenie w takiej wersji trafi do sprzedaży jeszcze we wrześniu, a przewidywana cena to 1499 dolarów.

Modele z kartą graficzną NVIDIA GTX 1650 zaczynają się od 1799 dolarów za konfigurację z podstawową matrycą Full HD oraz 1999 dolarów za wersję z panelem 4K. Oba modele dostępne są tylko w kolorze czarny. Dostępność przewidywana jest w okolicach połowy października.

Źródło: techadvisor

Razer Blade Stealth 13 - Przenośna moc

Minęło sporo czasu od prezentacji pierwszych ultrabooków. Kiedyś kupując ultra przenośnego laptopa trzeba było godzić się z wysoką ceną i znacząco niższą, niż w przypadku klasycznych laptopów wydajnością. Obecnie zakup ultrabook'a nie jest równoznaczny z pójściem na kompromis. Technologia znacząco się rozwinęła, a nowe procesory Intel ośmej generacji oraz nowsze zapewniają bardzo wysoką wydajność.

Razer Blade Stealth 13 oferuje jednak coś jeszcze. Mowa oczywiście o karcie graficznej NVIDIA GTX 1650, która wcześniej znana była jedynie z większych 15 calowych konstrukcji ważących przeważnie ponad 2 kg. Układ ten nie pozwoli grać w gry przy wykorzystaniu maksymalnych ustawień, ale pozwoli cieszyć się płynną rozgrywką na ultrabooku. To znacząco krok w przód względem układów MX150 i MX250, które są obecnie popularnie stosowane w laptopach oraz droższych konfiguracjach ultrabooków. Popularny w naszym kraju Huawei Matebook 13 z układem MX150 jest zauważalnie wolniejszy od konstrukcji Razera.

Bazowy model nie zawiera grafiki od NVIDIA. Oparty jest na zintegrowanym układzie graficznym Iris Pro, który ma zaoferować podobną wydajność do kart graficznych MX150. Ograniczono również pojemność dysku SSD. Podstawowa konfiguracja ma 256 GB nośnik, a modele z kartą GTX 1650 512 GB nośnik. Każda wersja wyposażona jest w procesor Intel Core i7 10 generacji oraz 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Cieszy nas fakt, że Razer od razu oferuje aż 16 GB RAM'u, ponieważ Blade Stealth nie oferuje możliwości późniejszej rozbudowy.

Razer informuje, że nowy laptop pozwoli grać w Forza Horion 4 na wysokich ustawieniach lub w Wolfenstein Youngblood na średnich ustawieniach w Full HD przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Mieliśmy okazje zobaczyć, jak laptop radzi sobie z Wolfensteinem i byliśmy pod wrażeniem. Wydaje się, że obietnice Razera nie są bez pokrycia. Jest jednak jeden haczyk.

Nie wiemy, jak układ chłodzenia będzie sobie radził podczas długotrwałego obciążenia podzespołów. Razer nie podzielił się szczegółami dotyczącymi chłodzenia, ale wiemy, że z pewnością konstruktorzy byli ograniczeni ilością miejsca wewnątrz obudowy. Dopiero po dokładniejszych testach będziemy w stanie stwierdzić czy Razer Blade Stealth 13 pozwoli na długotrwałe granie bez ograniczania wydajności. Do czasu pierwszych testów radzimy zaczekać z zakupem tego laptopa. Może się bowiem okazać, że po kilku minutach rozgrywki przestanie ona być płynna i grywalna.

Razer Blade Stealth 13 - Naprawdę kompaktowe wymiary

Nie zważając na cenę Razer Blade Stealth 13 wydaje się być idealnym komputerem dla studentów. Na codzień to naprawdę kompaktowy ultrabook, który ma tylko 15,3 mm grubości i waży zaledwie 1,32 kg (w wersji ze zintegrowaną grafiką) lub 1,47 kg (w maksymalnej konfiguracji z ekranem 4K i GTX 1650). Wieczorem można zamienić go w kompaktowe centrum do gier. Blade Stealth urozmaici także długie, nudne wykłady.

Źródło: techadvisor

Nawet najwyższy modele waży niecałe 1,5 kg, dzięki czemu jest niewiarygodnie lekki i nic nie stoi na przeszkodzie, aby traktować go jako prawidziwego ultrabook'a.

Smukłe ramki okalające ekran pozwoliły zmniejszyć rozmiary obudowy. Na szczęście pozostało miejsce na spory gładzik i pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem.

Szklany gładzik jest bardzo precyzyjny i wspiera wszystkie gesty systemu Windows 10. Klawiatura jest zaskakująco wygodna mimo nieco krótkiego skoku klawiszy. Oświetlenie RGB jest jednostrefowe, co ma pozytywnie wpłynąć na żywotność baterii. To największa różnica pomiędzy nowym Blade Stealth 13, a innymi (większymi i cięższymi) modelami Razera.

Tańsze konfiguracje wyposażono w panel Full HD z matową powierzchnią. Najdroższa wersja posiada ekran 4K, który jest dotykowy. Wymusiło to zastosowanie błyszczącej powierzchni, co utrudnia nieco pracę na dworzu. Wszystkie matryce wykonano w technologi IPS LCD. Mieliśmy okazję zobaczyć wersję z ekranem 4K, który wyglądał bardzo dobrze. Charakteryzuje się on wysokim kontrastem, głęboką czernią oraz żywymi kolorami. Mimo tego rekomendujemy zakup wersji z matrycą Full HD. W grach i tak nie da się wykorzystać dodatkowej rozdzielczości, a matowa powierzchnia ekranu to duża zaleta.

Cieszy nas, że Razer odchudzając konstrukcję laptopa nie odchudził zbytnio ilości portów. Do dyspozycji oddano dwa porty USB Typu A, dwa porty USB Typu C (jeden z obsługą Thunderbolt 3 oraz jeden służący do ładowania), gniazdo słuchawkowe oraz Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6.

Źródło: techadvisor

Razer Blade Stealth 13 - Podsumowanie

Razer Blade Stealth 13 zapowiada się fenomenalnie. To świetny ultrabook, który jest również gamingowym notebookiem. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak udanego połączenia tego typu urządzeń. Czekamy jedynie na dłuższe testy, aby upewnić się, że chłodzenie jest w stanie odpowiednio odprowadzać ciepło z procesora oraz karty graficznej.

Niestety, ale Razer Blade Stealth 13 to drogi komputer. Najciekawsza pośrednia konfiguracja z panelem Full HD i kartą GTX 1650 kosztuje aż 1799 dolarów. Oznacza to, że jeżeli komputer pojawi się oficjalnie w Polsce to będzie kosztował około 7500 zł.