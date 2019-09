IFA 2019: Segway-Ninebot zaprezentuje nową serię hulajnóg elektrycznych „MAX”

Segway-Ninebot zaprezentuje na targach IFA 2019 dwa nowe modele hulajnóg elektrycznych – Ninebot MAX G30 (na rynek europejski) i wersja Ninebot MAX G30D (opracowana wyłącznie na rynek niemiecki, zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi kraju). Oferują zasięg ok. 65 km na jednym ładowaniu. Takie rozwiązania zyskują coraz większą popularność na całym świecie.

Ninebot KickScooter MAX G30

Oprócz największego zasięgu wśród akumulatorów w swojej klasie (ok. 65 km), nowy Ninebot MAX G30 może pochwalić się innowacyjnymi bezdętkowymi oponami pneumatycznymi z wewnętrzną powłoką zapobiegającą przebiciu, systemem podwójnego hamowania zapewniającym większą stabilność, szybkim ładowaniem z wygodnie wbudowanym adapterem oraz wieloma innymi funkcjami, które sprawiają, że jazda stanie się bardziej komfortowa niż kiedykolwiek wcześniej. Nowy Ninebot MAX ma być dostępny od października w sklepach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

W ostatnim czasie Segway-Ninebot zaprezentował także szereg prototypów, które mają odgrywać kluczową rolę w nadchodzących latach w rozwoju mobilności opartej na sztucznej inteligencji.

KickScooter T60 Powered by Segway to prototyp biznesowej linii współdzielonych hulajnóg. T60 to rewolucyjny produkt, wykorzystujący sztuczną inteligencję dzięki której ma możliwość samodzielnego pilotowania do celu i z powrotem do stacji ładującej. Technologia nawigacyjna T60 pozwala obsługiwać urządzenie w dwóch trybach: zdalne sterowanie na krótkich dystansach i samodzielne pilotowanie na dłuższych dystansach. Dodatkowe funkcje obejmują: automatyczną wysyłkę, usługę w chmurze, ładowanie bezprzewodowe. Operatorzy mogą zdalnie sterować zautomatyzowany ruch hulajnóg przez chmurę do wielu użytkowników. W rezultacie hulajnogi „ride-sharing” mogą być wysyłane w różnym czasie i w różnych miejscach, aby pomóc podmiotom gospodarczym w poprawie częstotliwości rotacji pojazdów dla osiągnięcia niższych kosztów operacyjnych i wyższej rentowności.

Segway „DeliveryBot” to koncept, który został niedawno przedstawiony przez Segway. Segway DeliveryBot to robot dostawczy działający w budynkach, który może dostosować się do każdego środowiska, dzięki systemowi nawigacji zintegrowanemu z wysoce zaawansowanymi czujnikami wizualnymi, które pomagają osiągnąć wyższą precyzję lokalizacji oraz mniej „martwych” punktów. Pojazd może z łatwością wykrywać ludzkie stopy i niewielkie ruchy we wszystkich kierunkach, dzięki czemu unika przeszkód i wypadków.

Koncepty hulajnogi T60 oraz Robota Dostawczego znajdują się obecnie w fazie testów, a czas ich wprowadzenia na rynek nie został jeszcze ustalony.