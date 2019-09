IFA 2019: Solectric pokazuje roboty edukacyjne, kamerę Insta360 i projektory XGIMI

Na trwających w Berlinie targach IFA 2019, firma Solectric GMBH Polska prezentuje kilka nowości m.in. inteligentnego robota edukacyjnego marki DJI – niekwestionowanego lidera w branży bezzałogowców, wyjątkową kamerkę sportową Insta360 GO i wysokiej jakości projektory XGIMI MoGo Pro, H3 oraz Z4.

Na stoisku polskiego dystrybutora znajdują się urządzenia światowych liderów w swoich kategoriach. Wśród nich można zobaczyć robota edukacyjnego o nazwie DJI RoboMaster S1, który został zaprojektowany, aby wykorzystać potencjał każdego ucznia. Model S1 pozwala zgłębiać tajniki matematyki, fizyki, czy programowania, poprzez wciągające gry i inteligentne tryby. RoboMaster S1 posiada 46 konfigurowalnych komponentów, w tym 7 silników, 6 czujników wykrywających uderzenia, 7 czujników podczerwieni, kamerę, mikrofon, głośnik, 2 żyroskopy oraz 21 świateł LED. Ponadto, 6 portów PWM umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów. Wymienione elementy można zaprogramować i sprawić, że robot wykona wybraną akcję lub zadanie.

Robot od DJI uczy bawiąc i wykorzystuje do tego dwa języki programowania - Python oraz Scratch. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji jest w stanie wykrywać obiekty, przedmioty i osoby, które będą wyznacznikiem ruchów np. linia na ziemi, może być dla robota torem, po którym ma się poruszać.

Kolejnym urządzeniem, którego premierę Solectric GMBH Polska przygotował na targi IFA 2019, jest najnowsza w portfolio firmy Insta360 kamerka sportowa GO, będąca najmniejszą kamerką ze stabilizacją na świecie. To niewielkich rozmiarów (mierzy 50 mm długości) urządzenie waży zaledwie 18,3 grama, więc użytkownik nawet nie poczuje, że ma je przy sobie. Specjalny klips magnetyczny znajdujący się na Insta360 GO umożliwia przypięcie kamerki do ubrań czy zamocowanie do metalowych powierzchni, co sprawia, że urządzenie można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Kamerka GO spełnia normę wodoodporności IPX4, dzięki czemu bez strachu przypniemy ją np. do deski surfingowej.

Urządzenie pozwala na filmów o długości do 30 sekund w rozdzielczości 1080p. Na jednym pełnym naładowaniu bateria pozwala na nagranie aż 200 takich klipów. Samo ładowanie odbywa się za pomocą stacji dokującej, która jest w zestawie. O brak rozmycia obrazu i jego wyrazistość zadba autorska technologia stabilizacji cyfrowej FlowState. W GO nie zabrakło także możliwości filmowania w zwolnionym tempie w 100 kl/s.

Wybór i montaż nagranych materiałów odbywa się przy pomocy dedykowanej aplikacji mobilnej Insta360 GO na telefony z Android i iOS, która posiada system sztucznej inteligencji (AI) FlashCut. Program automatycznie wybierze najciekawsze momenty z ujęć zarejestrowanych w ciągu całego dnia i zmontuje z muzyką w jeden niezapomniany film, którym śmiało można dzielić się w mediach społecznościowych. Aplikacja pozwala także na manualną edycję materiałów.

Kamerka sportowa Insta360 GO jest już dostępna w sprzedaży w cenie 1099 PLN.

Polski dystrybutor marki Abilix w czasie trwania IFA 2019 prezentuje serię programowalnych klocków Abilix Krypton do budowy robotów. Zestawy pozwalają na naukę programowania na różnych poziomach zaawansowania. Dla najmłodszych przygotowano Abilix Drag&Drop, czyli proste i intuicyjne przeciąganie i przestawianie „kafelków” z komendami. Na dzieci w wieku szkolnym czeka Abilix Scratch, czyli najpopularniejszy język programowania w polskich szkołach oraz Abilix Flow-Chart. Najbardziej zaawansowani będą mieli okazję sprawdzić działanie języka C. Dodatkowo zestawy te rozwijają kompetencje istotne w dzisiejszym świecie: kreatywność, logiczne myślenie, zdolności matematyczne czy rozwiązywanie problemów.

W zależności od modelu robota (tych producent oferuje aż pięć – Krypton 0, 2, 4, 6 i 8) można z niego zbudować od 17 do 50 konstrukcji. Największy zestaw posiada aż 1122 klocki, których innowacyjny system pozwala łączyć ze sobą elementy z sześciu stron, co przekłada się na ogromne możliwości w zakresie tworzenia projektów. Poza samymi klockami, w zestawach znajdziemy też nowoczesne silniki i sensory, dzięki którym roboty mogą m.in. słyszeć, reagować na dotyk, czy poznawać swoje położenie w przestrzeni. W wybranych modelach umieszczono ekran dotykowy.

Ceny robotów serii klocków Krypton kształtują się następująco: Krypton 0 - 499 zł, Krypton 2 – 899 zł, Krypton 4 – 1499 zł, Krypton 6 – 2199 zł, Krypton 8 – 2999 zł.

W strefie firmy Solectric nie brakuje też wysokiej jakości projektorów marki XGIMI, która produkuje urządzenia typu All-In-One. All-In-One to koncepcja, w której projektor domowy może służyć również jako mobilny, dzięki umieszczeniu w obudowie wszystkich niezbędnych elementów: projektora, głośników, baterii, wbudowanej przeglądarce internetowej, aplikacjom m.in. Netflixa czy Youtube oraz funkcji Miracast, pozwalającej udostępnić obraz z niemal każdego smartfona czy tabletu. O jakości produktów oferowanych przez markę XGIMI świadczy m.in. wyposażenie urządzeń w nagłośnienie JBL oraz Harman/Kardon.

XGIMI H3 w ciągu zaledwie sekundy potrafi automatycznie dopasować odpowiednią wielkość wyświetlanego obrazu do danej powierzchni oraz zapewnić jego idealną ostrość. Z kolei MoGo Pro gwarantuje fantastyczną jakość dźwięku dzięki zaawansowanym podwójnym 3-watowym głośnikom od firmy Harman/Kardon.