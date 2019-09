IFA 2019 - Sony Xperia 5 pierwsze wrażenia

Sony zaskoczyło nas prezentując Xperia 5 zamiast Xperia 2.

Spis treści

W tym roku obecność Sony na targach IFA 2019 w Berlinie jest wyjątkowo spokojna. Prezentacja była krótka. Zaprezentowano jedynie kilka urządzeń. Najważniejszym z nich jest nowy smartfon. Xperia 5 w zasadzie jest mniejszą i tańszą wersją zaprezentowanej kilka miesięcy temu Xperii 1.

Xperia 5 - dostępność i cena

Sony Xperia 5 pojawi się w sprzedaży w październiku 2019 roku. Sony informuje o cenie w okolicach 3500 zł. Więcej szczegółów dowiemy się w przyszłym tygodniu, kiedy w niektórych europejskich krajach wystartuje przedsprzedaż. Wiemy już że jako gratis dodawane będą słuchawki WF-1000XM3. To dosyć wartościowy dodatek, więc jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem Xperii 5 to warto zdecydować się nad skorzystaniem z tej oferty.

Cena ustalona na poziomie 3500 zł to znacznie mniej, niż Sony żądało za model Xperia 1. Widocznie Japończycy zauważyli, że nikt nie chce kupywać Xperii za ponad 4000 zł i dużo rozsądniej wycenili nowy model.

Xperia 5 - Specyfikacja techniczna

Pamięć i przechowywanie danych: 6 GB RAM, Obsługa kart pamięci microSDXC (do 512 GB), 128 GB pamięci ROM (wewnętrzna pamięć UFS)

6 GB RAM, Obsługa kart pamięci microSDXC (do 512 GB), 128 GB pamięci ROM (wewnętrzna pamięć UFS) Obsługa kart SIM: Dwie karty SIM, Nano SIM

Dwie karty SIM, Nano SIM System operacyjny: Android 9 Pie

Android 9 Pie Procesor (CPU): Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform

Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform Bateria: 3140 mAh, Ładowanie adaptacyjne Xperia, Ochrona baterii, Technologia Smart Stamina, Tryb STAMINA, Szybkie ładowanie dzięki standardowi USB Power Delivery (USB PD)

3140 mAh, Ładowanie adaptacyjne Xperia, Ochrona baterii, Technologia Smart Stamina, Tryb STAMINA, Szybkie ładowanie dzięki standardowi USB Power Delivery (USB PD) Wytrzymałość: Wodoodporność (IP65/68), Szkło Corning Gorilla Glass 6

Wodoodporność (IP65/68), Szkło Corning Gorilla Glass 6 Waga: 164 g

164 g Wymiary: 158 × 68 × 8,2 mm

158 × 68 × 8,2 mm Kolor: Czarny, Niebieski, Szary, Czerwony

Czarny, Niebieski, Szary, Czerwony Wyświetlacz: Wyświetlacz CinemaWide o proporcji 21:96, OLED FHD+ HDR o przekątnej 6,1 cala (1080 × 2520), Tryb twórcy oparty na technologii CineAlta — inspirowany reprodukcją barw znaną z monitorów referencyjnych serii Master

Wyświetlacz CinemaWide o proporcji 21:96, OLED FHD+ HDR o przekątnej 6,1 cala (1080 × 2520), Tryb twórcy oparty na technologii CineAlta — inspirowany reprodukcją barw znaną z monitorów referencyjnych serii Master X1 do urządzeń przenośnych, DCI-P3 100%, Przestrzeń kolorów BT.2020 (REC.2020), Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, Obsługiwane formaty wideo: MPEG-4 Video, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

, 10-bitowa gradacja tonalna

Główny aparat: System trzech aparatów 12 MP + 12 MP + 12 MP, Superszerokokątny, Dwukrotny zoom optyczny; 12 MP, ogniskowa 26 mm, Matryca Exmor RS do urządzeń przenośnych, Matryca 1/2,6" cala, Piksele co 1,4 μm, Obiektyw o przysłonie f/1.6, Optyczna stabilizacja obrazu, Hybrydowa (OIS/EIS) stabilizacja wideo; 12 MP, ogniskowa 16 mm, Matryca typu 1/3,4" cala, Piksele co 1,0 μm, Obiektyw o przysłonie f/2.4, Funkcja SteadyShot z trybem Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa); 12 MP, ogniskowa 52 mm, Matryca typu 1/3,4" cala, Piksele co 1,0 μm, Obiektyw o przysłonie f/2.4, Optyczna stabilizacja obrazu, Hybrydowa (OIS/EIS) stabilizacja wideo

Xperia 5 - Wygląd i jakość wykonania

W dużym skrócie Xperia 5 jest mniejszą wersją zaprezentowanej wcześniej flagowej Xperii 1. Mimo to fani miniaturowych smartfonów będą raczej zawiedzeni. Xperia 5 do najmniejszych nie należy. Wpływ na to ma również ekran o proporcjach 21:9. Smartfonowi zdecydowanie daleko do starszych modeli z dopiskiem Compact.

Istnieje kilka małych zmian konstrukcyjnych. Czytnik kart pamięci umieszczono w innym miejscu. Swoje położenie zmieniły również aparaty.

Urządzenie dostępne będzie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej oraz szarej. Warto pamiętać, że wszystkie smartfony od Sony bardzo się palcują. Nie inaczej jest z Xperią 5, która po kilku sekundach byłą cała w odciskach naszych palców.

Smartfon posiada certyfikat IP68. Oznacza to, że jest w pełni wodoodporny. To cecha charakterystyczna flagowych Xperii.

Xperia 5 - Specyfikacja i funkcje

Kluczową cechą nowego smartfona od Sony jest ekran. To panel o przekątnej 6,1 cala. Sony nadal korzysta z kinowych proporcji 21:9. Dzięki nim bez problemu można korzystać z dwóch aplikacji w tym samym czasie, ale na początku może wystąpić problem z przyzwyczajeniem się do znacznie wydłużonej konstrukcji telefonu.

Panel ma mniejszą, niż w Xperii 1 rozdzielczość. Zamiast 4K zastosowano ekran o rozdzielczości Full HD+. Zmniejszenie rozdzielczości z pewnością pozytywnie wpłynie na czas pracy na baterii oraz wydajność. Podczas chwili spędzonej z urządzeniem nie zauważyliśmy, aby ekran odróżniał się jakością od panelu Xperii 1.

W środku Xperia 5 nie rozczarowuje. Zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 855, który do pomocy ma 6 GB pamięci operacyjnej. Oddano do dyspozycji 128 GB pamięci masowej, która jest łatwo rozszerzalna za pomocą czytnika kart pamięci microSD.

Aparaty fotograficzne umieszczono w innym miejscu, ale to te same matryce, które znajdują się w większej Xperii 1. Z przodu znajduje się ta sama 8 MP kamerka do Selfie.

Xperia 5 posiada kilka nowych funkcji programowych. W obrębie aparatu jest to Eye AD i ulepszony tryb rozmywania z funkcją Auto Focus oraz automatycznym śledzeniem ekspozycji. Może on pracować z prędkością 30 klatek na sekundę. To spory wzrost względem 10 klatek na sekundę z Xperii 1.

Smartfon jest kompatybilny z aplikacją Imagine Edge, dzięki której może udostępniać i przesyłać obrazy z kamer Sony Alpha oraz Cybershot.

Pojawiła się także obsługa kontrolera Dualshock 4 dołączanego z konsolą Playstation 4. Dzięki temu rozwiązaniu można grać w Fortnite za pomocą pada na ekranie 21:9. Właściciele smartfonów Xperia 1 również będą mogli skorzystać z pada. Jego obsługa pojawi się w kolejnych aktualizacjach oprogramowania.

Xperia 5 w dalszym ciągu nie posiada złącza słuchawkowego Jack. Producent zastosował głośniki stereo oraz dynamiczny system wibracyjny. Znalazło się także miejsce dla NFC, USB Typu C i czytnika linii papilarnych umieszczonego na boku.

Mniejszy smartfon oznacza mniejszą baterię. Nie inaczej jest w tym przypadku. Xperia 1 posiada akumulator o pojemności 3140 mAh. To niewielka różnica względem 3300 mAh baterii z większego modelu.

Podsumowanie

Xperia 5 to świetny smartfon dla wszystkich konsumentów, którzy chcieli kupić Xperię 1, ale powstrzymał ich jej rozmiar i cena. Xperia 5 w rzeczywistości jest tym samym urządzeniem zamkniętym w mniejszej obudowie. Na dodatek jest tańsza i posiada kilka nowości zaszytych w oprogramowaniu.

Sony w dalszym ciągu podąża swoją drogą tworząc ciekawe i wyróżniające się smartfony. Trzeba jednak pamiętać, że na rynku jest spora konkurencja.