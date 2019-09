IFA 2019: Sony pokazuje walkmana

40 lat temu na rynek trafił pierwszy walkman produkcji Sony. Na targach IFA 2019 Sony ponownie pokazało walkmana... ale na miarę XXI wieku.

Pisząc konkretnie, Sony zaprezentowało NW-A100TPS - odtwarzacz cyfrowy o designie inspirowanym odtwarzaczami kaset. Jest to model limitowany, wyglądający jak klasyczny walkman, ale wyposażony w 16GB pamięci, wspierający kodeki Hi-Res oraz mający "winylowy" procesor. Co kryje się pod tym określeniem? Jak podaje Sony, ten podzespół ma "przynosić ciepło i charakterystyczne brzmienie winylu do ścieżek cyfrowych". Producent podaje także, że zasilający urządzenia akumulator powinien umożliwić słuchanie muzyki przez 26 godzin na jednym ładowaniu. Specjalny wygaszacz ekranu sprawia, że widzimy nawet kasetę - co pokazuje powyższe zdjęcie.

Odtwarzacz cyfrowy NW-A100TPS - a właściwie Sony NW-A100TPS 40th Anniversary Walkman, ponieważ tak brzmi jego pełna nazwa - będzie dostępny w sprzedaży od grudnia 2019. Sugerowana cena to - w przeliczeniu - ponad 1500 złotych, nie zapominajmy jednak, że to limitowana edycja. Poza nią mają pojawić się nieco tańszy NW-A105B (cena ok. 1350 zł) oraz high-endowy NW-ZX507B (cena ok. 3200 zł).