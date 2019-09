IFA 2019: TCL wprowadza inteligentne rozwiązania z różnych kategorii produktowych

FirmaTCL zaprezentowała dziś na targach IFA 2019 kompletny asortyment nowych rozwiązań i inteligentnych produktów. Propozycje posiadają zintegrowaną funkcję sztucznej inteligencji (AI) i obejmują telewizory, produkty audio oraz smartfony.

Równocześnie TCL uwypukliło przyjętą strategię "AI x IoT", która zasadniczo zakłada sprzężenie obu technologii, tzn. sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (Internet of Things)i tym samym ich pełniejszą integrację w całym asortymencie produktowym. Nowości produktowe i nowa strategia wpisują się w szerszy plan TCL, który przewiduje dążenie do dywersyfikacji przy równoczesnym zachowaniu działalności w sektorze bazowym, tzn. odbiorników telewizyjnych. Docelowo TCL dąży do osiągnięcia pozycji wiodącej globalnej firmy inteligentnych technologii, wspierającej klientów na całym świecie.

Najnowsza seria telewizorów TCL 8K QLED X oraz modele Mini LED

Telewizory 8K to wyjątkowo wysoka rozdzielczość, Mini LED zapewniają niezwykły kontrast i szeroką skalę jasności, a QLED - głębszą kolorystykę. Wszystkie te cechy to podstawowe kryteria wysokiej jakości obrazu.

8K QLED X to flagowa seria telewizorów TCL, obejmująca modele 85-, 75- i 65-calowe i zapewniająca wrażenia wzrokowe w rozdzielczości nowej generacji, czyli 8K. Doposażono je we wbudowaną ruchomą kamerę, której podnoszeniem i opadaniem można sterować przez aplikacje. Doświadczenia wizualne dodatkowo poprawia, zintegrowana w modelach serii, funkcja rozszerzonej rzeczywistości (AR). Telewizory serii 8K QLED posiadają również unikalną funkcję dwuekranową: oprócz głównego ekranu odbiornika, widzowie zyskują mini-ekran autonomicznego urządzenia audio, na którym pojawiają się przydatne informacje, np. prognozy pogody czy status wybranego filmu. Na małym ekranie wyświetlają się także funkcje sterujące inteligentnymi połączeniami i ustawieniami urządzeń w całej przestrzeni domowej.

Model 8K będzie dostępny na wybranych rynkach w drugim kwartale 2020 roku.

Główne funkcje:

Technologia wyświetlania 8K

Technologia wyświetlania Quantum Dot

Standard Dolby Vision

Wbudowana kamera

Model z funkcją dwuekranową

Platforma TCL AI-IN

System operacyjny Android P

Soundbar Onkyo

Technologia dźwięku obiektowego Dolby Atmos

We wspomnianej serii znajdą się również modele 75-, 65- i 55-calowe, w wersji 4K z funkcją dwuekranową, bez kamery. Modele 4K trafią na wybrane rynki w czwartym kwartale 2019 roku.

Seria Mini LED (TCL X8)

Telewizory serii Mini LED występują w różnych wymiarach i posiadają wiele różnych funkcji. Premierowy model to 75-calowy odbiornik 8K Mini LED. Do podświetlenia użyto 25.000 wydajnych lampek LED, dzięki którym poziom luminacji sięga 1200 nitów - to od dwóch do pięciu razy więcej niż w przypadku konwencjonalnego odbiornika. Przy 900 lokalnych strefach przyciemniania uzyskujemy uderzające kontrasty, a dzięki precyzyjnemu sterowaniu podświetleniem jaśniejsze i ciemniejsze detale zyskują na ekranie na wyrazistości.

Główne funkcje:

Technologia wyświetlania Mini LED

Technologia wyświetlania 8K

Technologia wyświetlania Quantum Dot

Standard Dolby Vision

Platforma TCL AI-IN

System operacyjny Android P

Soundbar Onkyo

Technologia dźwięku obiektowego Dolby Atmos

Ten model 8K trafi na wybrane rynki w ciągu drugiego kwartału 2020 roku. Występuje on również w 75-calowej wersji 4K. Ponadto dostępne są modele 4K w dwóch 65-calowych wersjach z opcjonalnymi soundbarami, które zostaną wprowadzone pod koniec 2019 roku. Narynek polski wersja 4K w rozmiarze 65 cali i z soundbaremtrafi w 4. kwartale 2019.

TCL EC78

Seria TCL EC78 powstała z myślą o tych, którzy nie chcą wybierać pomiędzy funkcjonalną jakością a elegancją. Znalazły się w niej odbiorniki bez ramy, o ultra-cienkiej, metalowej obudowie, wyświetlające obraz w jakości 4K HDR Pro, z technologiami WideColorGamut, Dolby Vision, HDR10+, systemem Android Smart TV oraz wbudowaną funkcją Google Assistant. Telewizory serii TCL EC78 posiadają umieszczony pośrodku elegancki metaliczny stojak, więc pomimo dużych ekranów łatwo je będzie mocować na wybranej przez siebie powierzchni.

Produkty TCL EC78 będą dostępne w Polsce w 4 kwartale 2019 w modelach 55- i 65-calowych: 55EC780 i 65EC780. Sugerowana cena detaliczna wynosi 2999 PLN za 55-cali oraz 4199 PLN za większy model.

TCL PLEX z zastrzeżoną zaawansowaną technologią wyświetlania bazującą na rozwiązaniu TCL NXTVISIONTM

#TCL PLEX to symbol wykorzystania ugruntowanej wiedzy firmy w zakresie technologii display w urządzeniu mobilnym. Smartfon posiada TCL NXTVISION - zastrzeżoną zaawansowaną technologię optymalizacji wyświetlania i rejestrowania obrazu. Po uruchomieniu ekran ożywa paletą głębokich kolorów, a jasność i kontrast poprawiane są w czasie rzeczywistym, co podnosi jakość rejestrowanych obrazów. Opracowany przez firmę wyświetlacz FHD o rozmiarze 6,53 cali z technologią TCL Dotch i wskaźnikiem screen-to-body na poziomie 90 procent wyposażono także w różne tryby wyświetlania, np. w ‘Tonacji adaptacyjnej’ lub w ‘Trybie komfortu wizualnego’, by w ten sposób zapewnić optymalną jasność obrazu i nie obciążać nadmiernie oczu.

TCL PLEX, dzięki trzem różnym ustawieniom aparatu z sensorem Sony o ultra wysokiej rozdzielczości 48 milionów pikseli, odrębnej kamerze do nagrywania filmów, wyposażonej w wielkopikselowy czujnik słabego oświetlenia 2,9 μm,a także superszerokokątnemu aparatowi (16 milionów pikseli, 123°), ma pomóc podczas filmowania i fotografowania, zwłaszcza w warunkach ciemnego oświetlenia. Fotografie wykonane w porze nocnej, w najciemniejszym otoczeniu, powinny być trzykrotnie jaśniejsze dzięki zastosowaniu innowacyjnego algorytmu, a doposażony w dedykowany "Tryb supernocny" TCL PLEX zrobiw ciemności zdjęcia o wyjątkowym stopniu szczegółowości. Kamerą dedykowaną do rejestrowania obrazu w słabym oświetleniu można będzie wieczorem kręcić wspaniałe filmy i rejestrować materiały wideo HD w wyjątkowo wolnym tempie 292,61 m/s, nawet w porze nocnej, a szerokokątnym aparatem– uchwycić czterokrotnie więcej niż zazwyczaj .

TCL T-Cast

Dzięki pełnej integracji bazującej na funkcji TCL T-Cast, uniwersalnemu pilotowi i inteligentnej aplikacji typu „assistant” smartfon TCL PLEX daje użytkownikom możliwość optymalnego sterowania wybranymi inteligentnymi telewizorami TCL. Przy zastosowaniu wielostrumieniowego rozwiązania audio Super Bluetooth będą oni również mogli go podłączyć do aż czterech głośników Bluetooth lub spiąć z nawet czterema zestawami słuchawkowymi Bluetooth4. Taki zabieg sprawi, że odbierana ścieżka dźwiękowa stanie się głośniejsza i będzie ją można udostępniać. TCL UI obsługuje się harmonijnie i intuicyjnie: daje on możliwość płynnego przeglądania folderów, automatycznej organizacji aplikacji według funkcji oraz usuwania obrazów jednym przesunięciem palca. Dodatkowo występuje z ‘Inteligentnym Kluczem’, który można dobrać w dogodnej formie: pojedynczej, podwójnej i tzw. dłuższego przytrzymywania, który zapewni dostęp do najróżniejszych aplikacji mobilnych lub najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Smartfon TCL PLEX ma dwustronnie wygiętą, połyskującą, szklaną obudowę i holograficzne wykończenie 3D w opalizująco-białym lub obsydianowo-czarnym kolorze.

Soundbar RAY•DANZ z unikalną technologią reflektora akustycznego

Soundbar TCL RAY•DANZ

TCL RAY•DANZ to soundbar Atmos z symetrycznymi, unikalnie wygiętymi głośnikami, które rozprowadzają fale dźwiękowe w kierunku zakrzywionych reflektorów akustycznych i bez jakichkolwiek zabiegów cyfrowych budują szerszą scenę dźwiękową. W ten sposób uzyskujemy szerszy niż w przypadku ogólnie dostępnych soundbarów obraz dźwięku (tzw. Sweet Spot), nie tracąc nic z jego jakości, klarowności i precyzji. Głośniki boczne budują scenę dźwiękową a środkowy kanał RAY•DANZ zapewnia czytelną pozycję dialogową i głosową przy odtwarzaniu materiału mówionego. Soundbar wyposażono również w technologię dźwięku obiektowego Dolby Atmos, dzięki której dźwięk w kinie domowym rozchodzi się trójwymiarowo. Dla dopełnienia wrażeń dźwiękowych i odtworzenia drżącej mocy basów, niezbędnej do wykreowania prawdziwie immersyjnych doświadczeń, do RAY∙DANZ można bezprzewodowo podłączyć dodatkowy subwoofer.

Słuchawki SOCL500TWS i ACTV500TWS

TCL pokazała również linię nowych,bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, dzięki którym konsumentom milej będzie się słuchało muzyki i łatwiej odbierało połączenia z każdego miejsca: w środkach transportu, podczas uprawiania sportu lub w kawiarni. Słuchawki SOCL500TWS, dostępne w całej palecie zabawnych, nasyconych kolorów i z cieniutkim etui z funkcją ładowania, to idealna propozycja dla mieszkańców miast. Z kolei ACTV500TWS to para bezprzewodowych słuchawek dousznych w etui z funkcją bezprzewodowego ładowania. Dzięki zastosowaniu piankowych końcówek Comply, ich klasa wodoszczelności wynosi IPX7. W obu przypadkach priorytetem był bezwzględny komfort i długi czas odtwarzania: do 26 godzin – w przypadku SOCL500TWS i 33 godziny – w przypadku ACTV500TWS.