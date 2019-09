IFA 2019 - Wszystkie nowości od Lenovo

Lenovo przywiozło na targi IFA sporo nowości. Wśród zaprezentowanych urządzeń laptopy, smartfony oraz tablety.

Spis treści

Prezentacja Lenovo to ostatnia konferencja prasowa 5 września 2019 roku. Wydarzenie rozpoczęło się o 19:30, ale w rzeczywistości całość rozpoczęła się po godzinie 20. Było jednak na co czekać nowości jest naprawdę sporo.

Lenovo to jedno z największych przedsiębiorstw informatycznych produkujące urządzenia zarówno dla obiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Najsłynniejsze serię produktowe to Yoga, Ideapad, ThinkPad oraz niedawno zaprezentowane urządzenie ThinkBook, które łączą cechy komputerów biznesowych z urządzeniami konsumenckimi.

Nie zabrakło również nowości od Motoroli, której właścicielem jest właśnie Lenovo.

Pierwszą nowością zaprezentowaną na Lenovo Tech Life '19 są nowe laptopy Yoga. To trzy urządzenia znane również pod kryptonimem Project Athena. Mowa o modelach Yoga C940, Yoga S940 oraz Yoga S740. Każde urządzenie wyposażone zostało w 14 calowy ekran. Producent skupił się głownie na czasie pracy na baterii oraz umieszczeniu 14 calowej matrycy w jak najbardziej kompaktowych obudowach.

Ogniwa akumulatorów mają być większe o 20 procent w stosunku do poprzedników. Dodatkowo zastosowano panele 4K, które dostępne będą jako opcja.

Lenovo chwali się dbaniem o bezpieczeństwo i prywatność swoich użytkowników. Kamery z fizycznymi osłonami Privacy Shutter trafiają do 90 procent nowych urządzeń Lenovo.

Kilka nowych modeli obsługiwać będzie nowy tryb czuwania systemu Windows 10. Urządzenia kompatybilne będą z modemami pracującymi w trybie czuwania. W tym przypadku w dalszym ciągu mówimy o technologii 4G LTE. Dodatkowo pojawi się obsługa Wi-Fi 6, które zintegrowane jest z procesorami Intel 10 generacji.

Część nowych urządzeń wykorzystuje jeszcze jedną nowość, która pojawiła się ostatnio w systemie Windows 10. Mowa o asystencie głosowym Alexa, którego wywołać można nawet z ekranu blokady.

Lenovo wprowadza trzy tryby pracy, które wykorzystują AI w celu optymalizacji zużycia baterii. Uruchamianie odbywa się za pomocą prostej kombinacji klawiszy. Do wykorzystania trym Stealth Mode, Intelligent Cooling oraz Max Performance. Tryb Stealth oraz Intelligent Cooling wykorzystują AI aby zwiększyć efektywność działania.

Lenovo wprowadzi następujące modele z serii Yoga: C940 14", C740 14", C640 13", S940 14" oraz S740 14" i 15". Ceny od 899 Euro do 1699 Euro. Pierwsze urządzenia pojawią się w sprzedaży juz we wrześniu. Cała seria dostępna będzie w sprzedaży od listopada bieżącego roku.

ThinkBook

ThinkBooki to najnowsza seria urządzeń od Lenovo. Producent postanowił połączyć najlepsze cechy biznesowych modeli ThinkPad z przystępniejszą ceną tak, aby na ich zakup mógł sobie pozwolić przeciętny użytkownik. Modele ThinkBook 13s dostępne są już w sprzedaży w Polsce od jakiegoś czasu. Ich cena zaczyna się od niespełna 4000 zł, co powoduje, że konkurują one z laptopami takimi, jak ZenBook 14 lub Matebook 13.

Teraz na rynku pojawią się nowe modele. Do ThinkBook'a 13s dołączy 14 calowy ThinkBook 14 oraz 15 calowy ThinkBook 15. Ceny startują odpowiednio od 675 Euro oraz 665 Euro. Dostępność od października 2019 roku.

Inteligentne wyświetlacze

Lenovo aktywnie rozwija własne systemy smart home zintegrowane z usługami Google. Na targach IFA zaprojektowano nowy wyświetlacz Smart Display 7 z obsługą Asystenta Google. Urządzenie pojawi się w w listopadzie 2019 roku. Cena od 129 Euro.

Tablety

Lenovo obok Samsunga oraz Huawei jest jednym z niewielu producentów, którzy nadal wierzą w tablety. W przeciwieństwie od konkurenci Lenovo uważa, że to świetne urządzenia do zarządzania całą infrastrukturą Smart Home. Trudno się nie zgodzić z tą ideą.

Chiński gigant pokazał nowy tablet Lenovo Yoga Smart Tab z Asystentem Google. Urządzenie posiada na pokładzie wsparcie dla Dolby Atmos.

Pojawił się także klasyczny tablet Lenovo Smart Tab M8 z Asystentem Google'a i stacją dokującą Smart Charging Station.

Lenovo Smart Tab M10/P10 z Amazon Alexa wyceniono na 149 Euro. Model Yoga Smart Tab kosztować będzie 299 Euro, a Smart Tab M8 149 Euro. Urządzenia pojawią się w sprzedaży do końca roku.

Lenovo i AR

Lenovo zaangażowało się również w produkcję sprzętu wykorzystującego możliwości AR. Pierwsze rozwiązanie zostało pokazane dwa lata temu w 2017 roku. Teraz producent pokazuje ulepszoną wersję powstałą we współpracy ze studiem Marvel.

Nowe kontrolery pozwalają bawić się mocami postaci Marvela. Użytkownikom udostępniono Story Mode (kampania), Survival Mode (tryb przetrwania) oraz Coop (2 osobowy).

Lenovo Mirage AR kompatybilne jest z poprzednim zestawem Jedi. Cena 249 Euro. Dostępność od jutra na Amazon.

Motorola

Lenovo to także Motorola. Nie zabrakło nowości również w zakresie smartfonów. Zaczynamy od taniego modelu Moto E6 Plus. Urządzenie wyposażono w podwójny aparat o rozdzielczości 13 MP. Nie zabrakło wycięcia w ekranie oraz dużego podbródka. Wszystko zgadza się z wcześniejszymi przeciekami. Urządzenie zadebiutuje w czterech wersjach kolorystycznych: Polished Graphite, Bright Cherry, Rich Cranberry oraz Caribbean Blue. Cena została ustalona na 139 Euro.

Po raz pierwszy w telefonie moto e dostępny jest imponujący i najlepszy w tym zakresie cenowym system dwóch aparatów. Aparat główny o rozdzielczości 13 megapikseli ma matrycę z dużymi pikselami o wielkości 1,12 μm, dzięki której robi piękne i szczegółowe zdjęcia. Dodatkowo do pomocy umieszczono 2 MP sensor głębi.

Wyświetlacz ma przekątną 6,1 cala. Na wyposażeniu niezidentyfikowany jeszcze ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz oraz Android 9.0 Pie.

W Polsce urządzenie dostępne będzie w dwóch wariantach: 2 GB/32 GB oraz 4 GB/64 GB. U operatorów na wyłączność sieci Plus.

Motorola One Zoom

Największą nowością Motoroli na targach IFA 2019 jest model One Zoom z czterema obiektywami, które składają się na główny aparat.

Urządzenie wyposażono w główny 48 MP aparat z OIS, przysłoną f/1,7 oraz pikselami o wielkości 1.6um. Urządzenie posiada również 3 krotny zoom optyczny i 10 krotny zoom hybrydowy realizowany za pomocą 8 MP matrycy. Na pokładzie również obiektyw szerokokątny (117 stopni) o rozdzielczości 16 MP i czujnik głębi o rozdzielczości 5 MP.

Z przodu 25 MP kamerką do selfie z technologią Quad Pixel, która obecna jest również w tylnym aparacie.

Poza aparatem, który jest kluczowy w przypadku tego modelu Motorola One Zoom zachwyca 6,4 calowym wyświetlaczem OLED Max Vision o rozdzielczości Full HD+.

Smartfon posiada baterię o pojemności 4000 mAh z szybkim 15 W ładowaniem za pomocą autorskiej ładowarki TurboPower.

Czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem.

Na pleckach logo Motoroli, które służy jako wskaźnik powiadomień oraz posiada inne funkcje.

Motorola One Zoom dostępna będzie w czterech kolorach: Electric Gray, Brushed Bronze oraz Cosmic Purple. Cena wynosi 429 Euro.

W Polsce Motorola One Vision dostępna będzie w sprzedaży od 6 września w cenie 1799 zł.