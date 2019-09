IFA 2019 - Wszystkie premiery

Relacjonujemy targi IFA na żywo. Sprawdź, jakie nowości zaprezentowano!

Tagi IFA to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących elektroniki użytkowej w ciągu roku. Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej i Sprzętu AGD to jedno z najstarszych i największych wydarzeń tego typu. Pierwsze targi IFA odbyły się niespełna 100 lat temu.

Źródło: IFA

Berlin co roku we wrześniu przyciąga tysiące dziennikarzy oraz fanów elektroniki użytkowej i ma ku temu świetny powód. IFA obok targów MWC w Barcelonie oraz CES w Las Vegas to największa impreza technologiczna na świecie.

Jak łatwo się domyśleć na targach można spodziewać się premier najnowszych nowinek technologicznych. Co roku producenci zadziwiają nas coraz to nowymi urządzeniami. Trzeba pamiętać, że IFA to nie tylko nowinki ze świata mobilnego, smartfonów, tabletów i komputerów, ale także sprzętu AGD i RTV, a wszystko to w jednym miejscu.

Źródło: IFA

Targi IFA trwają od 6 do 11 września 2019 roku, ale wielu producentów organizuje swoje konferencje prasowe chwilę po lub przed targami. Przykładem może być Acer, który organizuje swoje wydarzenie 4 września na dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem targów. Z drugiej strony Huawei planuje konferencję prasową na 19 września, czyli niedługo po zakończeniu IFA 2019.

IFA organizowana jest w Messe Berlin - halach targowych zlokalizowanych na obrzeżach stolicy Niemiec. Całe centrum podzielone jest na 26 hal, które posiadają łączną powierzchnie 160 000 m².

Co roku producenci zabiegają o możliwość pojawienia się na targach IFA i zaprezentowanie swoich nowości rynkowych. W zeszłym roku targi zaoferowały odwiedzającym aż 1814 stoiska wystawiennicze.

Materiał będziemy stale uzupełniali o najważniejsze informacje i nowości produktowe, jakie zostaną pokazane na targach.

Jakie nowości zobaczymy?

Już 4 września rozpocznie się konferencja firmy Acer, na której zobaczymy prawdopodobnie nowe modele laptopów i komputerów.

Epicentrum premier planowane jest na 5 września, kiedy to targi przeznaczone są dla dziennikarzy i redaktorów z całego świata. Swoje konferencje zapowiedziały firmy takie, jak Samsung, Garmin, Philips, Sony, Harman Kardon wspólnie z JBL, TLC, Skullcandy, Dynabaook oraz Lenovo.

Więcej informacji już wkrótce. Zachęcamy do odświeżania witryny, aby dowiedzieć się o wszystkich nowinkach z targów IFA.