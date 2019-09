IFA 2019 - Wszystkie premiery [05.09.2019, 13:50]

Relacjonujemy targi IFA na żywo. Sprawdź, jakie nowości zaprezentowano!

Tagi IFA to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących elektroniki użytkowej w ciągu roku. Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej i Sprzętu AGD to jedno z najstarszych i największych wydarzeń tego typu. Pierwsze targi IFA odbyły się niespełna 100 lat temu.

Berlin co roku we wrześniu przyciąga tysiące dziennikarzy oraz fanów elektroniki użytkowej i ma ku temu świetny powód. IFA obok targów MWC w Barcelonie oraz CES w Las Vegas to największa impreza technologiczna na świecie.

Jak łatwo się domyśleć na targach można spodziewać się premier najnowszych nowinek technologicznych. Co roku producenci zadziwiają nas coraz to nowymi urządzeniami. Trzeba pamiętać, że IFA to nie tylko nowinki ze świata mobilnego, smartfonów, tabletów i komputerów, ale także sprzętu AGD i RTV, a wszystko to w jednym miejscu.

Targi IFA trwają od 6 do 11 września 2019 roku, ale wielu producentów organizuje swoje konferencje prasowe chwilę po lub przed targami. Przykładem może być Acer, który organizuje swoje wydarzenie 4 września na dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem targów. Z drugiej strony Huawei planuje konferencję prasową na 19 września, czyli niedługo po zakończeniu IFA 2019.

IFA organizowana jest w Messe Berlin - halach targowych zlokalizowanych na obrzeżach stolicy Niemiec. Całe centrum podzielone jest na 26 hal, które posiadają łączną powierzchnie 160 000 m².

Co roku producenci zabiegają o możliwość pojawienia się na targach IFA i zaprezentowanie swoich nowości rynkowych. W zeszłym roku targi zaoferowały odwiedzającym aż 1814 stoiska wystawiennicze.

Materiał będziemy stale uzupełniali o najważniejsze informacje i nowości produktowe, jakie zostaną pokazane na targach.

Jakie nowości zobaczymy?

Już 4 września rozpocznie się konferencja firmy Acer, na której zobaczymy prawdopodobnie nowe modele laptopów i komputerów.

Epicentrum premier planowane jest na 5 września, kiedy to targi przeznaczone są dla dziennikarzy i redaktorów z całego świata. Swoje konferencje zapowiedziały firmy takie, jak Samsung, Garmin, Philips, Sony, Harman Kardon wspólnie z JBL, TLC, Skullcandy, Dynabaook oraz Lenovo.

Więcej informacji już wkrótce. Zachęcamy do odświeżania witryny, aby dowiedzieć się o wszystkich nowinkach z targów IFA.

Next@Acer 2019

Acer zorganizował swoje wydarzenie dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów IFA. Producent zaprezentował odświeżone modele swoich komputerów.

Zaprezentowano cztery nowe modele Chromebook'ów ze wsparciem dla Asystenta Google.

Kolejnymi nowościami były laptopy z serii Swift. Modele Swift 5 waży mniej, niż 1 KG, a na pokładzie posiada procesor Intel 10 generacji oraz układ graficzny Nvidia MX250.

Acer to nie tylko komputery. Chiński producent zaprezentował również ciekawy przenośny projektor o rozdzielczości Full HD z wbudowaną baterią pozwalającą na 5 godzin pracy.

Najnowsza seria komputerów przeznaczonych dla twórców - ConceptD doczekała się nowych modeli. Nawiązano również ściślejszą współpracę z firmami Microsoft oraz Nvidia. Z tego powodu najnowszy ConceptD 9 Pro należy do programu Nvidia Studio.

Na zakończenie pokazano nowego laptopa Predator Triton 300 z kartą graficzną GTX 1650 oraz Planete9 - nową platformę social dla graczy, która wystartuje w 2020 roku.

Samsung Galaxy Fold ponownie w sprzedaży

Wiemy już, że po kilku miesiącach opóźnienia poprawiona wersja składanego Samsunga Galaxy Fold pojawia się w oficjalnej sprzedaży w Korei. Wkrótce urządzenie dostępne będzie również w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz Singapurze.

Cena ustalona została na 2398000 wonów, co przekłada się na równo 2000 dolarów. W Korei sprzedawana będzie specjalna wersja 5G Ready. Smartfon dostępny będzie w dwóch kolorach: Cosmos Black i Space Silver. Specyfikacja techniczna niemalże identyczna, jak w urządzeniach z serii Galaxy S10.

Samsung Exynos 980 - procesor dla Galaxy S11

Exynos 980 to najnowszy procesor do urządzeń mobilnych od Samsunga. Zastąpi on wkrótce obecne modele Exynos 9825 montowane w Samsungach Galaxy Note 10 oraz Exynos 9820 znane z serii Galaxy S10. Nowością jest zintegrowany z układem modem sieci 5G. Rozwiązanie to zużywa mniej energii i jest znacznie bardziej kompaktowe. Z Exynosem 980 Samsung jest już gotowy do premiery flagowych modeli na 2020 roku. Prawdopodobnie już w standardzie zaoferują one obsługę sieci 5G.

Przypominamy, że już teraz w ofercie Samsunga znajdują się telefony z obsługą 5G. Mowa o najdroższych Galaxy S10 5G oraz Note 10+ 5G. Korzystają one z dedykowanych modemów 5G niezintegrowanych z procesorem.

Najnowszy układ Exynos 980 prawie na pewno zostanie wykorzystany do produkcji Galaxy S11.

Garmin - nowe smartwatche dla aktywnych

Garmin na swojej prezentacji, która odbyła się w trakcie IFA 2019 przedstawił gamę nowych zegarków. Wśród nowości modele Venu, Vivoactive 4 już generacji oraz nowe modele hybrydowe Vivomove.

Nie zabrakło również najnowszego Fenix'a 6, który został zaprezentowany tydzień temu.

Sony - Xperia 5 oraz nowe słuchawki

Sony na swojej krótkiej prezentacji skupiło się na dwóch urządzeniach mobilnych - flagowym smartfonie oraz nowych słuchawkach z zaawansowanym systemem redukcji szumów i hałasu.

Xperia 5 to nowy flagowy smartfon, który jest nieco mniejszy od poprzednika - Xperii 1. Sony zmniejszyło przekątną ekranu do 6,1 cala. Urządzenie nadal ma kinowe proporcje 21:9. Rozdzielczość zmalała do Full HD.

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 855 z 6 GB pamięci operacyjnej. Brakuje modemu 5G. Bateria ma pojemność zaledwie 3140 mAh, ale według Sony powinna zapewnić cały dzień pracy z dala od ładowarki.

Urządzenie kompatybilne jest z padem DualShock 4 znanym z konsoli PlayStation 4. Również Xperia 1 po aktualizacji uzyska tą funkcje.

Front i plecki chronione są za pomocą Corning Gorilla Glass 6.

Urządzenie zadebiutuje z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Przedsprzedaż rusza za tydzień. W gratisie słuchawki WI-1000XM2.

