IFA 2019 - Wszystkie premiery [06.09.2019, 13:50]

Tagi IFA to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących elektroniki użytkowej w ciągu roku. Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej i Sprzętu AGD to jedno z najstarszych i największych wydarzeń tego typu. Pierwsze targi IFA odbyły się niespełna 100 lat temu.

Źródło: IFA

Berlin co roku we wrześniu przyciąga tysiące dziennikarzy oraz fanów elektroniki użytkowej i ma ku temu świetny powód. IFA obok targów MWC w Barcelonie oraz CES w Las Vegas to największa impreza technologiczna na świecie.

Jak łatwo się domyśleć na targach można spodziewać się premier najnowszych nowinek technologicznych. Co roku producenci zadziwiają nas coraz to nowymi urządzeniami. Trzeba pamiętać, że IFA to nie tylko nowinki ze świata mobilnego, smartfonów, tabletów i komputerów, ale także sprzętu AGD i RTV, a wszystko to w jednym miejscu.

Źródło: IFA

Targi IFA trwają od 6 do 11 września 2019 roku, ale wielu producentów organizuje swoje konferencje prasowe chwilę po lub przed targami. Przykładem może być Acer, który organizuje swoje wydarzenie 4 września na dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem targów. Z drugiej strony Huawei planuje konferencję prasową na 19 września, czyli niedługo po zakończeniu IFA 2019.

IFA organizowana jest w Messe Berlin - halach targowych zlokalizowanych na obrzeżach stolicy Niemiec. Całe centrum podzielone jest na 26 hal, które posiadają łączną powierzchnie 160 000 m².

Co roku producenci zabiegają o możliwość pojawienia się na targach IFA i zaprezentowanie swoich nowości rynkowych. W zeszłym roku targi zaoferowały odwiedzającym aż 1814 stoiska wystawiennicze.

Materiał będziemy stale uzupełniali o najważniejsze informacje i nowości produktowe, jakie zostaną pokazane na targach.

Jakie nowości zobaczymy?

Już 4 września rozpocznie się konferencja firmy Acer, na której zobaczymy prawdopodobnie nowe modele laptopów i komputerów.

Epicentrum premier planowane jest na 5 września, kiedy to targi przeznaczone są dla dziennikarzy i redaktorów z całego świata. Swoje konferencje zapowiedziały firmy takie, jak Samsung, Garmin, Philips, Sony, Harman Kardon wspólnie z JBL, TLC, Skullcandy, Dynabaook oraz Lenovo.

Więcej informacji już wkrótce. Zachęcamy do odświeżania witryny, aby dowiedzieć się o wszystkich nowinkach z targów IFA.

Next@Acer 2019

Acer zorganizował swoje wydarzenie dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów IFA. Producent zaprezentował odświeżone modele swoich komputerów.

Zaprezentowano cztery nowe modele Chromebook'ów ze wsparciem dla Asystenta Google.

Kolejnymi nowościami były laptopy z serii Swift. Modele Swift 5 waży mniej, niż 1 KG, a na pokładzie posiada procesor Intel 10 generacji oraz układ graficzny Nvidia MX250.

Acer to nie tylko komputery. Chiński producent zaprezentował również ciekawy przenośny projektor o rozdzielczości Full HD z wbudowaną baterią pozwalającą na 5 godzin pracy.

Najnowsza seria komputerów przeznaczonych dla twórców - ConceptD doczekała się nowych modeli. Nawiązano również ściślejszą współpracę z firmami Microsoft oraz Nvidia. Z tego powodu najnowszy ConceptD 9 Pro należy do programu Nvidia Studio.

Na zakończenie pokazano nowego laptopa Predator Triton 300 z kartą graficzną GTX 1650 oraz Planete9 - nową platformę social dla graczy, która wystartuje w 2020 roku.

Z naszą relacją z konferencji Next@Acer 2019 można zapoznać się tutaj.

Samsung Galaxy Fold ponownie w sprzedaży

Wiemy już, że po kilku miesiącach opóźnienia poprawiona wersja składanego Samsunga Galaxy Fold pojawia się w oficjalnej sprzedaży w Korei. Wkrótce urządzenie dostępne będzie również w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz Singapurze.

Źródło: techadvisor

Cena ustalona została na 2398000 wonów, co przekłada się na równo 2000 dolarów. W Korei sprzedawana będzie specjalna wersja 5G Ready. Smartfon dostępny będzie w dwóch kolorach: Cosmos Black i Space Silver. Specyfikacja techniczna niemalże identyczna, jak w urządzeniach z serii Galaxy S10.

Więcej informacji o Galaxy Fold znajduje się tutaj.

Samsung Exynos 980 - procesor dla Galaxy S11

Exynos 980 to najnowszy procesor do urządzeń mobilnych od Samsunga. Zastąpi on wkrótce obecne modele Exynos 9825 montowane w Samsungach Galaxy Note 10 oraz Exynos 9820 znane z serii Galaxy S10. Nowością jest zintegrowany z układem modem sieci 5G. Rozwiązanie to zużywa mniej energii i jest znacznie bardziej kompaktowe. Z Exynosem 980 Samsung jest już gotowy do premiery flagowych modeli na 2020 roku. Prawdopodobnie już w standardzie zaoferują one obsługę sieci 5G.

Przypominamy, że już teraz w ofercie Samsunga znajdują się telefony z obsługą 5G. Mowa o najdroższych Galaxy S10 5G oraz Note 10+ 5G. Korzystają one z dedykowanych modemów 5G niezintegrowanych z procesorem.

Najnowszy układ Exynos 980 prawie na pewno zostanie wykorzystany do produkcji Galaxy S11.

Więcej informacji o Exynos 980 znajduje się tutaj.

Garmin - nowe smartwatche dla aktywnych

Garmin na swojej prezentacji, która odbyła się w trakcie IFA 2019 przedstawił gamę nowych zegarków. Wśród nowości modele Venu, Vivoactive 4 już generacji oraz nowe modele hybrydowe Vivomove.

Nie zabrakło również najnowszego Fenix'a 6, który został zaprezentowany tydzień temu.

Więcej informacji o nowych zegarkach Garmina znajduje się tutaj.

Sony - Xperia 5 oraz nowe słuchawki

Sony na swojej krótkiej prezentacji skupiło się na dwóch urządzeniach mobilnych - flagowym smartfonie oraz nowych słuchawkach z zaawansowanym systemem redukcji szumów i hałasu.

Xperia 5 to nowy flagowy smartfon, który jest nieco mniejszy od poprzednika - Xperii 1. Sony zmniejszyło przekątną ekranu do 6,1 cala. Urządzenie nadal ma kinowe proporcje 21:9. Rozdzielczość zmalała do Full HD.

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 855 z 6 GB pamięci operacyjnej. Brakuje modemu 5G. Bateria ma pojemność zaledwie 3140 mAh, ale według Sony powinna zapewnić cały dzień pracy z dala od ładowarki.

Urządzenie kompatybilne jest z padem DualShock 4 znanym z konsoli PlayStation 4. Również Xperia 1 po aktualizacji uzyska tą funkcje.

Front i plecki chronione są za pomocą Corning Gorilla Glass 6.

Urządzenie zadebiutuje z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Przedsprzedaż rusza za tydzień. W gratisie słuchawki WI-1000XM2.

Więcej informacji o nowościach od Sony znajduje się tutaj.

Harman Kardon i JBL - nowe słuchawki True Wireless

Konferencję zorganizował również Harman Kardon, który jest właścicielem JBL'a. Zaprezentowano nową wersje popularnych głośników Flip 5, które w 90 procentach wykonane są z biodegradowalnego plastiku.

Przedstawiciele firmy pokazali trzy nowe modele soundbarów - BAR 2.0 All-In-One, BAR 2.1 oraz BAR 5.1 Surround. Najdroższy model posiada obsługę Airplay i wbudowanego Chromecasta.

Nie zabrakło również nowych słuchawek True Wireless, które będą konkurować między innymi z Galaxy Buds oraz Apple Airpods.

Więcej informacji o nowościach od JBL znajduje się tutaj.

Philips - nowe telewizory premium we współpracy z Bowers & Wilkins

Philips analogicznie do zeszłorocznych targów również dziś w Berlinie zaprezentował najnowsze modele telewizorów z segmentu premium. Stanowią one pokaz możliwości konstrukcyjnych producenta. Mowa o dwóch modelach - OLED+934 oraz OLED+984.

Producent chwali się, że droższy model zdobył prestiżową nagrodę EISA Best Home Theatre TV 2019.

Philips skupił się na poprawie istniejących już technologii oraz dodał obsługę Dolby Atmos. Bowers & Wilkins opracowało system audio będący integralną częścią nowych telewizorów.

Nie zabrakło autorskiego systemu podświetlenia otoczenia znajdującego się za telewizorem - Philips Ambilight.

Więcej informacji o nowościach od Philips znajduje się tutaj.

SkullCandy - nowe słuchawki dla sportowców

SkullCandy przywiozło do Berlina kilka modeli nowych słuchawek. Największe wrażenie zrobił model Vert dedykowany dla osób uprawiających sporty ekstremalne. Posiada on przypinany klips z regulacją głośności, który służy również jako tracker w przypadku zgubienia zestawu na przykład po upadku. Dodatkowo system redukcji hałasu działa w taki sposób, aby nie odcinać całkowicie użytkownika od otoczenia zewnętrznego. Pozwoli to uniknąć wypadku na przykład na stoku.

Kolejną nowością są słuchawki Sesh. To tani zestaw True Wireless. Jego cena wynosi 49,99 dolarów. Słuchawki w kolorze czarnym można już zamawiać. Więcej wersji pojawi się już niedługo. Słuchawki są wodoodporne.

Pokazano również flagowe słuchawki nauszne CrusherANC z ciekawymi rozwiązaniami softwareowymi. Producent dołącza do nich specjalną aplikacje na smartfony, która pozwala dopasować parametry odtwarzanego dźwięku. Proces ten polega na odsłuchu 3 minutowego utworu i odpowiedzeniu na kilka pytań. Dodatkowo wymagane jest podanie danych personalnych.

Więcej informacji o nowościach od SkullCandy znajduje się tutaj.

Sharp - 8K, 5G, Aquos z Android TV, flagowiec Aquos oraz nowe laptopy Dynabook

Sharp na targi IFA 2019 w Berlinie przywiózł pokaźną ilość nowości. Na początku zaprezentowano wizję ekosystemu 8K i 5G. Przedstawiciele pokazali również najmniejszy aparat z nagrywaniem w 8K. Pokazano też koncepcyjny komputer AiO z matrycą 8K.

Następnie pojawiły się nowości, które trafią na rynek już niedługo. Mowa o telewizorach Aquos z Android TV opartych na procesorze Mediatek. Pierwsze modele pojawią się w sprzedaży w ostatnim kwartale tego roku. Kolejne modele pojawią się na początku 2020 roku.

Sharp zaprezentował również pierwszego soundbara swojej produkcji. Pokazano kilka modeli. Jeden z nich został zaprojektowany przez słynne włoskie studio projektowe Pininfarina.

Producent pochwalił się również 120 calowym telewizorem o rozdzielczości 8K.

Sharp planuje również wejść na rynek smartfonów w Europie. W tym celu przygotowano wycenionego na 729 Euro flagowca. Aquos R3 to kompaktowy smartfon z ekranem Pro IGZO Reality o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 9.0.

Pokazano również średniaka z procesorem Snapdragon 835. Sharp'a Aquos V wyceniono na 229 Euro. Sharp przyjmuje strategię odmienną do innych producentów i zastosował starszy chip z najwyższej półki zamiast układów takich, jak Snapdragon 660 lub 710.

Na samym końcu zaprezentowano sporą ilość nowych modeli laptopów marki Dynabook. Wszystkie modele wyposażono w procesory Intel ósmej generacji. Co ciekawe jeden z modeli można zakupić ze starymi dwurdzeniowymi chipami 7 generacji.

Więcej informacji o telewizorach i soundbarach Sharp znajduje się tutaj.

Więcej informacji o telefonach Sharp znajduje się tutaj.

Więcej informacji o laptopach Dynabook znajduje się tutaj.

Lenovo - Laptopy i tablety Yoga, ThinkBooki oraz smartfony Motoroli

Konferencja prasowa Lenovo zamknęła pierwszy dzień IFA 2019 w Berlinie. Event rozpoczął się o godzinie 20 po około 30 minutowym opóźnieniu. Chiński gigant zaprezentował najnowsze laptopy konwertowane z serii Yoga.

Pokazano również rozwiązania z zakresu Smart Home takie, jak inteligentne wyświetlacze oraz tabletu, które według Lenovo świetnie sprawdzają się w roli centrum sterowania inteligentnym domem.

Zaprezentowano nowe 14 i 15 calowe ThinkBook'i, które idealnie łączą cechy charakterystyczne dla biznesowych ThinkPad'ów z przystępną ceną.

Pokazano rozwiązanie dla graczy oparte o AR stworzone we współpracy z Marvelem.

Na końcu pokazano nowości od Motoroli. Zobaczyliśmy dwa smartfony: budżetową Moto E6 oraz Moto One Zoom z czterema obiektywami.

Więcej informacji o nowościach od Lenovo znajduje się tutaj.

Segway - nowa seria hulajnóg MAX

Na targach IFA pojawił się także Segway - producent pojazdów elektrycznych. Zaprezentowano dwa nowe modele hulajnóg elektrycznych - Ninebot Max G30 oraz G30D. Oba modele są bardzo podobne. Wersja z D na końcu przeznaczona jest specjalnie na rynek niemiecki. Ze względu na wymogi prawne różni się ona nieco specyfikacją. Reszta świata mogła będzie zakupić modele Ninebot MAX G30.

Cechą charakterystyczną nowych modeli jest zasięg sięgający nawet do 65 km na pojedynczym ładowaniu.

Ninebot MAX pojawi się w sklepach już w październiku.

Przy okazji targów IFA zaprezentowano również KickScooter T60 Powered by Segway. To rozwiązanie dedykowanie dla wypożyczalni hulajnóg.

Więcej informacji o nowościach od Segway znajduje się tutaj.

TCL - Telewizory, smartfony i soundbary

Na targach IFA 2019 nie mogło zabraknąć firmy TCL. Jeden z największych producentów telewizorów pokazał sporo nowości. Co ciekawe znalazł się wśród nich nowy smartfon.

TLC mocno skupia się na strategii AI x IoT, która ma za zadanie połączyć sztuczną inteligencję z internetem rzeczy.

Zaprezentowano nową serię telewizorów TCL 8K QLED X oraz modele Mini LED. Urządzenia te zapewniają bardzo wysoki kontrast i ogromne możliwości regulacji jasności maksymalnej. Panele o rozdzielczości 8K dostępne będą w rozmiarach 65, 75 oraz 85 cali.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie. W zestawie soundbar firmy Onkyo z Dolby Atmos.

Nie zabrakło również nieco tańszych konstrukcji, które z pewnością będą znacznie popularniejsze. Mowa o serii TCL EC78. To przystępne cenowo telewizory 4K HDR Pro z systemem operacyjnym Android TV oraz Asystentem Google.

Cena od 2999 zł za 55 calowy model.

TCL Plex to nowy smartfon z zaawansowaną technologią wyświetlania oraz rejestrowania obrazu. Urządzenie posiada wyświetlacz Full HD o przekątnej 6,53 cala z technologią TCL Dotch. Zajmuje on 90 procent powierzchni panelu przedniego.

Pokazano również nowy model soundbara - TCL RAY DANZ, który obsługuję technologię Dolby Atmos.

Więcej informacji o nowościach od TCL znajduje się tutaj.

LG - G8X ThinQ z Dual Screen

LG na targi IFA przywiozło kolejnego przedstawiciela tegorocznej serii G8. Po podstawowym G8 ThinQ z Air Motion i modelu G8S nadszedł czas na G8X ThinQ z technologią Dual Screen drugiej generacji.

Źródło: techadvisor

Smartfon sam w sobie jest typowym flagowcem z procesorem Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Dużo ciekawszy jest pokrowiec Dual Screen zamieniający G8X ThinQ w składanego smartfona. Moduł wyposażono w spory wyświetlacz, a całość jest bardzo przemyślana. Producent poprawił również zawias, który obecnie jest 360 stopniowy. W LG V50 ThinQ można było korzystać tylko z kilku położeń. Obecnie ograniczenie to już nie istnieje.

Więcej informacji o G8X ThinQ znajduje się tutaj.

Huawei - Kirin 990 5G, nowe słuchawki i odświeżony P30 Pro

Huawei zaangażowane jest w organizację swojego własnego wydarzenia. Już 19 września w Monachium zaprezentowane zostaną najnowsze smartfony z serii Mate 30. Nie oznacza to jednak, że firma nie pojawiła się na targach IFA 2019 w Berlinie. Przedstawiciele chińskiego giganta zaprezentowali oficjalnie procesor Kirin 990 z obsługą sieci 5G, który zastosowany zostanie w smartfonach Mate 30.

Oprócz nowego SoC pokazano również słuchawki bezprzewodowe oraz odświeżonego P30 Pro w nowych kolorach z zainstalowanym Androidem 10.

Więcej informacji o nowościach Huawei znajduje się tutaj.

Hisense - Movie Wall TV

Hisense to mało znane w Polsce przedsiębiorstwo. Firma zaprezentowała ciekawy telewizor Movie Wall TV z ekranem o proporcjach 21:9. Urządzenie posiada matrycę o rozdzielczości 5K z 442 lokalnymi strefami przyciemniania. Nie zabrakło wsparcia dla Dolby Atmos oraz Dolby Vision HDR.

Więcej informacji o Hisense Movie Wall TV znajduje się tutaj.