IFA 2019: XPG prezentuje nową mysz dla graczy - XPG Headshot

Nowość jest produkowana z wykorzystaniem druku 3D i może być dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego gracza – w tym rozmiaru jego dłoni oraz preferowanego chwytu.

Obudowa XPG Headshot powstała w całości przy wykorzystaniu drukarki 3D oraz PA12 - termoplastycznego materiału, opartego na nylonie. Dodatkowo, dzięki specjalnej strukturze w bocznej i górnej części obudowy, jest ona elastyczna oraz wyjątkowo lekka – prezentowane na targach IFA modele ważą około 65 gramów. Wspomniana struktura przypominająca siateczkę, poza właściwościami poprawiającymi ergonomię, oferuje także dodatkową funkcję. Aktywuje się ją poprzez ściśnięcie obudowy i w domyślnym ustawieniu obniża ona na chwilę DPI, zapewniając większą precyzję. Ściśnięcie myszy powoduje też zablokowanie nadgarstka i przedramienia, co umożliwia wykonywanie jeszcze dokładniejszych ruchów dłoni. W modelu Headshot postawiono także na zupełnie nowe ślizgacze, wykonane z tego samego materiału, co cała obudowa. W porównaniu do powszechnie wykorzystywanego Teflonu (PTFE), oferują one porównywalne właściwości, ale są o wiele trwalsze i dużo bardziej wytrzymałe.

Technologia 4D, używana przy produkcji myszy XPG Headshot, to rozszerzenie druku 3D o możliwość zeskanowania dłoni konkretnego użytkownika i stworzenia dedykowanej dla niego obudowy. Odbywa się to przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji, przygotowanej przez inżynierów marki XPG. Oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do zaprojektowania obudowy o unikalnych rozmiarach na podstawie zdjęcia dłoni, zarejestrowanych rozmiarów każdego z palca oraz informacji o preferowanym chwycie użytkownika – do wyboru są chwyty Palm Grip, Claw Grip oraz Finger Grip.

Poza innowacyjnymi rozwiązaniami, zastosowanymi do stworzenia obudowy nowej myszki, marka XPG wykorzystała najnowsze podzespoły, stosowane powszechnie w modelach gamingowych – sensor Pixart PMW3389 o czułości 16,000 DPI oraz solidne przełączniki OMRON. Modele XPG Headshot w uniwersalnych rozmiarach będą dostępne w sklepach przed końcem 2019 roku. Wersje drukowane na indywidualne zamówienie, przygotowane na podstawie zdjęć dłoni, trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku.