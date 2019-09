IFA 2019 - sporo nowości od SkullCandy

SkullCandy na targi IFA 2019 przywiozło sporą ilość nowych urządzeń. Nie zabrakło innowacyjnych funkcji.

SkullCandy to doskonale znana firma produkująca sprzęt z segmentu Audio. Producent posiada własny język stylistyczny i nie boi się innowacyjnych rozwiązań. Kilka z nich mogliśmy oglądać podczas konferencji zorganizowanych na tegorocznych targach IFA w Berlinie.

Skull Candy Vert

Na sam początek SkullCandy Vert to nowe słuchawki bezprzewodowe z klipsem przeznaczone przeznaczone dla osób uprawiających sporty ekstremalne. Celują one w niszę, ponieważ są dedykowane głównie dla skateboarderów, snowboarderów, ale także rowerzystów górskich, którzy chcą słuchać ulubionej muzyki podczas wymagających treningów.

Słuchawki wyposażono w charakterystyczny klips, który działa także jako regulator głośności. Uchwyt zaprojektowany został tak, aby można było umieścić go na odzieży sportowej. Słuchawki są wodo oraz kurzo odporne. Można je obsługiwać w rekawiczkach. System aktywnej redukcji hałasu działa tak, aby nie odciąć zupełnie użytkownika od świata zewnętrznego. Pozwoli to na uniknięcie wypadku.

Przypinka (klips) posiada również funkcje trackera, która pozwala odnaleźć słuchawki zgubione na przykład podczas upadku na stoku. Konstrukcja samych słuchawek jest niskoprofilowa, aby można było wygodnie słuchać muzyki w kasku lub goglach.

Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 10 godzin.

SkullCandy Sesh

SkullCandy Sesh to słuchawki typu True Wireless, które mają stanowić ciekawą alternatywę dla AirPods'ów od Apple. Wyposażone zostały w jeden przycisk, który służy do sterowania wszystkimi funkcjami. Słuchawki posiadają certyfikat IP55.

Producent jest bardzo pewny dopasowanej do ucha konstrukcji słuchawek i oferuje gwarancje Fearless Use Promise. Jeżeli słuchawka podczas użytkowania wypadnie z ucha lub się uszkodzi to SkullCandy naprawi lub zaoferuje nową sztukę na własny koszt.

Cena słuchawek to 49,99 dolarów.

SkullCandy CrusherANC

SkullCandy CrusherANC to flagowe słuchawki z ciekawymi rozwiązaniami softwareowymi. Posiadają aktywne tłumienie oraz aplikację, która umożliwia personalizację dźwięku po wpisaniu danych osobowych.

Technologia personalizacji została wymyślona przez partnera SkullCandy - firmę Audiodo. Po odtworzeniu sampla muzycznego trwającego 3 minuty użytkownik odpowiada na pytania, które pomagają odpowiednio dopasować charakterystykę odtwarzanych dźwięków. Po całym procesie tworzony jest spersonalizowany profil użytkownika.