IFA 2022: Sztuczna Inteligencja w kuchni? Nowości z zakresu AGD od marki Siemens zrobiły na nas szczególne wrażenie

Targi IFA są wyczekiwanym wydarzeniem nie tylko w środowisku przedsiębiorstw i mediów, ale także konsumentów. Wielkie hale kryją wiele niespodzianek - kilku z nich, poświęcimy dzisiejszy wpis dotyczący AGD od światowej marki Siemens. Sprawdź, co okazało się być szczególnie interesujące podczas IFA 2022 w Berlinie.

W minionym tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w targach IFA 2022 odbywających się w Berlinie. Od 2 do 6 września przechadzaliśmy się wielosektorowymi halami wypełnionych po brzeg nowościami ze świata AGD, elektroniki i nie tylko. Naszą uwagę skupiliśmy m.in. na 165-letniej marce Siemens, będącej niezaprzeczalnie jednym z liderów produkcji wielofunkcyjnych sprzętów do domu. Powitało nas nowoczesne wnętrze z detalami zieleni - zainspirowane parkiem High Line Park na Manhattanie. Postawienie na ikonę architektury nie było wynikiem przypadku, ponieważ wprost nawiązywało do tego, co mogliśmy ujrzeć przy wielu stanowiskach. Nie sposób było przejść obojętnie obok produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję, choć to nie wszystko, co może zaskakiwać. Zważając na dużą dawkę innowacji produktowych oraz nowych zastosowań, postanowiliśmy podzielić się tym, co szczególnie zwróciło naszą uwagę.

Siemens: Inteligentna technologia dla nowego sposobu życia

Wrześniowe targi z udziałem marki Siemens odbyły się w duchu nowych technologii oraz Inteligentnego Domu. Jest to swoista odpowiedź na zmianę stylu życia, wiążącego się zarówno z podwyższeniem jego jakości, ale również pozyskaniem dodatkowego czasu i jego kontroli w dobie nieustannej gonitwy. Aby tego dokonać, należało więc uczynić sprzęt nie tylko funkcjonalnym, ale i zgodnym z nowymi potrzebami. Oto, co pozwoliło nam przenieść się w świat prawdziwych innowacji od Siemens!

Inteligenty dom - Smart Kitchen Dock

W ostatnich latach coraz bardziej przekonujemy się do Smart Home, zarówno gdy mowa o podstawowych gadżetach, jak i zaawansowanych sprzętach dla domu. Wyzwaniu podołał również Siemens, przedstawiając Smart Kitchen Dock - inteligenty ekran został przystosowany do wielu nieprzewidzianych działań w kuchni. Jeśli brakuje Ci wolnych lub czystych rąk, wystarczy wydać komendę głosową lub posłużyć się gestem, aby sterować urządzeniami w pobliżu. Jego funkcjonalność opiera się na zastosowaniu asystenta Alexa oraz Home Connect. Lata badań oraz pracy specjalistów pozwoliły stworzyć urządzenie, które znakomicie łączy cyfrowy świat z połączonymi sprzętami. Dzięki zastosowaniu czterech zintegrowanych mikrofonów, głosowe polecenia będą słyszalne nawet podczas równoczesnej pracy okapu, piekarnika i ogólnych zajęć w kuchni. Inteligenty głośnik ma trafić na rynek już w 2023 roku.

fot. Siemens

Siemens iQ700 - nowy wymiar sprzętów

Siemens wie, co drażni każdą gospodynię lub gospodarza w kuchni - raz na zawsze, pożegnaj się z odciskami palców na lodówce. Przedstawienie nowego modelu chłodziarki iQ700 to prawdziwa rewolucja. Jest to pierwsze urządzenie do zabudowy, którego otwieranie wymaga wyłącznie komendy głosowej poprzez openAssist. To jednak nie wszystko - marka wprowadziła również funkcję hyperFresh premium, pozwalającą na dłuższe przechowywanie żywności dzięki odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Wewnątrz znajdują się smukłe, szklane półki wraz z ogólnym oświetleniem LED.

fot. PCWorld fot. PCWorld

Nie sposób zapomnieć o bratnim modelu Siemens iQ500. Chłodziarko-zamrażarka o pojemności 363 litrów łączy w sobie kilka kluczowych aspektów, które pozwolą Ci zaprzestać marnowania żywności, a przy tym zaoszczędzić na rachunkach. Urządzenie kryje w sobie technologię hyperFresh, No Frost, a roczne zużycie nie przekracza 104 kWh energii elektrycznej. Zapomnij także o niedostatecznym oświetleniu, Freeze Light zapewnia pełną przejrzystość wewnątrz chłodziarko-zamrażarki. Generowany hałas to zaledwie 29 dB, tak więc jest to dobry towarzysz zarówno dla kuchni zamkniętych, jak i aneksu z salonem.

Siemens StudioLine - piecz, jak chcesz!

Wypiekasz chleb, pizzę lub chcesz przyrządzić ulubioną potrawę o konkretnym stopniu zarumienienia? Najnowsze rozwiązania mogą okazać się pomocne. Siemens przedstawił podczas IFA 2022 m.in. piekarnik z funkcją Individual Browning. W oparciu o inteligentne algorytmy i zintegrowaną kamerę, wypieczenie będzie dostosowane wprost do naszych wymagań. Wystarczy ustawić wybrany stopień zarumienienia w 5-stopniowej skali, a po uzyskaniu oczekiwanego efektu - wyłączy się automatycznie. Czerń to przede wszystkim klasa, ale i elegancja. Piekarnik StudioLine jest pozbawiony pokręteł, a wzbogacony o czytelny ekran TFT. Nietuzinkowy design dopełni niemal każdą kuchnię.

fot. PCWorld

Twoja ulubiona kawa z ekspresem Siemens

Każdy fan kawy zrozumie naszą ekscytację, którą wywołały nowe ekspresy zaprezentowane na tytułowych targach. Siemens przedstawił m.in. model EQ900, stworzony w sposób umożliwiający wykonanie kawy w oparciu o indywidualne preferencje. Cała magia tkwi w technologii beanIdent - wystarczy wybrać rodzaj ziaren, a urządzenie pozwoli na dopasowanie ustawienia parzenia w celu uzyskania idealnej kawy. Jeśli chcesz poeksperymentować, możesz zrobić to również sam dzięki trybowi baristaMode. Wprowadzanie indywidualnych zmian oraz ulubionych preferencji połączono z innowacjami takimi, jak aromaBoost oraz z intuicyjną obsługą.

fot. Siemens

Siemens: Zachowaj porządek i nieskazitelność tkanin

Gdy mowa o wprowadzeniu urządzeń z najnowszej serii iQ700, warto przyjrzeć się również sprzętom do prania i suszenia. Jedna z najnowszych pralek od Siemens (iQ700) jest zdolna do niemal pełnej indywidualizacji ustawień dostosowanych do użytkownika. Mimo dużej pakowności (10 kg) zachowa efektywność energetyczną na poziomie klasy A. Wewnątrz zastosowano system automatycznego dozowania i-Dos (w trosce o oszczędności środków chemicznych i wody) - pomocna okazuje się być technologia detergentScan. Wystarczy zeskanować kod z pudełka, aby pralka wiedziała w jakim środku prane są aktualnie rzeczy. Funkcja Mini load umożliwia wypranie zaledwie kilku ubrań w trosce o energooszczędność.

fot. PCWorld

Korzystanie z suszarek może znacząco przyspieszyć postęp pracy podczas odświeżania ubrań. Najnowszy model od Siemens został wzbogacony o tryb varioSpeed, co finalnie skraca czas suszenia aż o 35%. Przy każdym włączeniu, mamy możliwość wyboru pomiędzy powyższym trybem, a nieco dłuższą pracą lecz w trosce o środowisko. Klasa efektywności energetycznej na poziomie A+++ to połączenie dwóch biegunów, które pozwalają osiągać równowagę. Zastosowanie samoczyszczącego kondensatora wyręcza nas w czyszczeniu suszarki z pozostałości włosków i nie tylko.

Reasumując - urządzenia od marki Siemens, które mieliśmy okazję zobaczyć podczas IFA 2022 to przede wszystkim synonim indywidualności. Przedsiębiorstwo stawia na własne preferencje użytkowników, ale również wyręczanie przy prostych, mniej istotnych czynnościach. Zmierzamy ku przenikającej świat sztucznej inteligencji, która z pewnością jeszcze nie raz nas zaskoczy - w kuchni również. Czy przedstawione innowacje okażą się początkiem kolejnych udogodnień w naszych domach? Zdecydowanie!

