IKEA nie zwalnia tempa i dorzuca do oferty gadżet, który może okazać się hitem

Kolejna sensowna propozycja od IKEA to doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty tej sieci. W sklepach ma pojawić się już niebawem.

W Polsce pierwszy sklep IKEA został otwarty w 1990 roku. O dziwo, po 33 latach popularna sieciówka wciąż potrafi nas czymś zaskoczyć. Do oferty co rusz trafiają nowe, stylowe i pomysłowe sprzęty. Sieciówka nie zawodzi nawet, gdy chodzi o elektronikę – zaprojektowane przez IKEA urządzenia potrafią nie tylko wyglądać, ale i funkcjonalnością nie ustępują swoim konkurentom od wiodących producentów. Nie inaczej jest tym razem – do oferty tej lubianej sieciówki trafił monitor jakości powietrza, który ja z dumą ustawiłabym w swoim domu.

Fot. IKEA

VINDSTYRKA – monitor jakości powietrza IKEA

VINDSTYRKA to nowość w ofercie IKEA – inteligentny czujnik do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach. Ma on umożliwiać pomiar i monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza w domu. Warto zauważyć, że jest to doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty tej sieci, w której znajdziemy m.in. designerskie oczyszczacze powietrza. Ten niewielkich rozmiarów gadżet również zaprojektowano tak, by nie trzeba było chować go w szufladzie, gdy pojawią się goście. Jak podkreślał sam Henrik Telander z IKEA, koncepcja twórców zakładała stworzenie niedrogiego, wydajnego czujnika jakości powietrza, który mógłby uświadomić klientom, jaką jakość ma powietrze, którym oddychają oni na co dzień w swoich domach.

Nowy czujnik VINDSTYRKA posiada wyświetlacz, na którym możemy odczytać poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5, a także wilgotność, temperaturę i stężenie lotnych związków organicznych TVOC. Co więcej, sensor jest kompatybilny z systemem Smart Home od IKEA, dzięki czemu możemy go połączyć z własnym smartfonem.

Produkt ma być dostępny już od kwietnia tego roku i muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa, jak będzie działał w rzeczywistości. Dziwi jedynie fakt, że premierę tego przydatnego gadżetu ustalono na wiosnę, gdy o wiele rzadziej niż zimą myślimy o jakości powietrza, którym oddychamy.

