IKEA: oczyszczacze powietrza – czy warto kupić? [19.05.2022]

Czy wiesz, że w znanej sieci sklepów IKEA znajdziesz inteligentne oczyszczacze powietrza? Który wybrać i jakie mają funkcje? Sprawdzamy!

Spis treści

IKEA pełna jest inteligentnych i funkcjonalnych rozwiązań. To, co wyróżnia te produkty od innych, to niebanalny design, który doskonale sprawdzi się w niemal każdym wnętrzu. Zobacz, jakie oczyszczacze powietrza znajdziesz w sklepie IKEA.

STARKVIND Oczyszczacz powietrza, biały

Oczyszczacz działa działa bardzo cicho przy niższych obrotach wentylatora. Nie przeszkadza nawet podczas snu. Urządzenie można ustawić na 5 różnych prędkości wentylatora lub używać go w trybie automatycznym. Oczyszcza powietrze na powierzchni do 20 mkw, w zależności od prędkości wentylatora, na którą został ustawiony. Jeśli pomieszczenie jest większe, oczyszczenie powietrza zajmuje więcej czasu. Oczyszczacz został wyposażony w filtr cząstek stałych. Można też kupić dodatkowe filtry gazu i stosować je łącznie. Oczyszczają one powietrze z różnych zanieczyszczeń gazowych, takich jak formaldehyd, a także usuwają nieprzyjemne zapachy i dym. Łącząc STARKVIND z bramką TRÅDFRI, możesz sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji IKEA Home smart, co pozwala m.in. wyłączyć oświetlenie LED na urządzeniu, sprawdzić aktualną jakość powietrza (cząsteczki (PM2,5), używać minutnika, aby oczyścić powietrze przed pójściem spać i otrzymywać przypomnienia, kiedy należy sprawdzić filtry.

Osłona: sklejka, 100% poliester

Pokrywka/ Dolna część korpusu/ Panel kontrolny/ Gałka/ Szkielet/ Haczyk: Tworzywo ABS

Noga: stal, Powłoka proszkowa

Cena: 549 zł

Zobacz również:

STARKVIND / TRÅDFRI Bramka zest, oczyszczacz powietrza, dodatkowy filtr gazu czarny/biały

Inny wariant kolorystyczny tego oczyszczacza. Tu w zestawie mamy dodatkowy filtr gazu oraz bramkę. Dzięki niej możliwe jest sterowanie urządzeniem z poziomu smartfona. W specjalnej aplikacji IKEA Home smart można też sprawdzić aktualną jakość powietrza (cząsteczki (PM2,5), używać minutnika, aby oczyścić powietrze przed pójściem spać i otrzymywać przypomnienia dot. konieczności sprawdzenia filtrów.

Cena: 748 zł

STARKVIND Stół z oczyszczaczem powietrza, bejcowana okleina dębowa/biały

Ten sprytny, elegancki stolik wyposażono w inteligentny oczyszczacz powietrza. Urządzenie pozwala na ustawienie 5 różnych prędkości bądź korzystanie w trybie automatycznym. Poradzi sobie z oczyszczeniem powietrza na powierzchni do 20 mkw. Większe pomieszczenia będą potrzebować więcej czasu. Urządzenie wyposażono w filtr cząstek stałych, które można uzupełnić o filtr gazu, które oczyszczą powietrze zarówno z nieprzyjemnych zapachów, jak i z dymu oraz szkodliwych gazów. Łącząc STARKVIND z bramką TRÅDFRI, możesz sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji IKEA Home smart.

Blat: sklejka, okleina dębowa, lakier podbarwiony, lakier podbarwiony

Noga: lita brzoza, lakier podbarwiony

Pokrywka/ Dolna część korpusu/ Panel kontrolny/ Gałka: Tworzywo ABS

Szkielet: Stal Galwanizowana

Cena: 649 zł

STARKVIND Stół z oczyszczaczem powietrza, dodatkowy filtr gazu bejcowana okleina dębowa/ciemnobrązowy

To inny wariant kolorystyczny wyżej wspomnianego modelu. W tej ofercie dostępny już w komplecie z dodatkowym filtrem gazu, który oczyszcza powietrze z różnych zanieczyszczeń gazowych, takich jak formaldehyd, a także pomaga zmniejszyć woń dymu, zapachów kuchennych i innych nieprzyjemnych zapachów, które mogą występować w domu.

Blat: sklejka, lakier podbarwiony, okleina dębowa, lakier podbarwiony

Noga: lita brzoza, lakier podbarwiony

Pokrywka/ Dolna część korpusu/ Płytka mocująca/ Gałka: Tworzywo ABS

Szkielet: Stal Galwanizowana, Filtr oczyszczający gaz

Rama: Tworzywo polipropylenowe

Wypełnienie, rdzeń: Węgiel aktywny, Bezpieczeństwo

Cena: 699 zł

FÖRNUFTIG Oczyszczacz powietrza, czarny

Ten model można zawiesić na ścianie lub postawić na podłodze przy pomocy dołączonej podstawki. W zależności od preferencji urządzenie można zawiesić pionowo lub poziomo. Urządzenie zostało wyposażone w filtr cząstek stałych, który można uzupełnić o dodatkowe filtry gazu i stosować je łącznie. Poradzi sobie z oczyszczeniem powietrza na powierzchni do 8-10 mkw. Posiada funkcję trybu snu, która zapewnia ciche działanie oczyszczacza.

Pokrycie tyłu/ Osłona: plastik polistyrenowy

Panel przedni: plastik polistyrenowy, 100% poliester

Noga: stal, Powłoka proszkowa

Cena: 229 zł

VINDRIKTNING Czujnik jakości powietrza

Urządzenie sprawdza jakość powietrza, wykrywając cząsteczki (PM2,5) w powietrzu. Wskazuje 3 poziomy jakości powietrza - zielony (dobra), żółty (w porządku) i czerwony (zła). Producent zapewnia, że sprawdzi się równie dobrze w małych i dużych pomieszczeniach, ponieważ jakość powietrza jest zwykle jednakowa w całym pomieszczeniu. Stanowi doskonałe uzupełnienie oczyszczacza FÖRNUFTIG.

Obudowa/ Pokrywka: Tworzywo ABS

Dyfuzor: Poliwęglan

Cena: 39,99 zł

