INNO3D GeForce RTX 2060 Twin X2 - cena i specyfikacja już znane

Firma INNO3D jako jedna z pierwszych zaprezentowała autorską wersję nowej kary GeForce RTX 2060. Poznaliśmy już cenę i specyfikację modelu pozycjonowanego na średniej półce cenowej.

Nowa karta NVIDIA RTX 2060 to jedna z najgorętszych premier tegorocznego CES. Tradycyjnie na początek poznaliśmy ceny i specyfikację podstawowego wariantu producenckiego, czyli wersji Founders Edition. Teraz przyszła pora na premiery autorskich układów od producentów third party. Jedną z pierwszych nowości jest model GeForce RTX 2060 Twin X2 z oferty INNO3D.

INNO3D GeForce RTX 2060 Twin X2 to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia karta firmy z Hong Kongu opierająca się o najnowszy GPU NVIDII. Produkt posiada w pełni autorski układ chłodzenia. Składa się on z dwóch dużych wentylatorów osadzonych w solidnym radiatorze. Całość zaprojektowano tak, by uzyskać jak najskuteczniejsze chłodzenie, nie zwiększając przy tym rozmiarów konstrukcji. Karta może pochwalić się katalogową długością, przyjazną posiadaczom stosunkowo niewielkich obudów. Nowe chłodzenie jest niemal bliźniaczym rozwiązaniem do tego, zastosowanego w INNO3D GeForce RTX 2070 Twin X2.

GeForce RTX 2060 Twin X2 - cena i specyfikacja

Niestety producent nie zdecydował się na przetaktowanie zegarów, ani jakiekolwiek zmiany w zakresie specyfikacji względem podstawowej edycji RTX 2060. Oznacza to, że do dyspozycji użytkownika oddano 6 GB pamięci GDDR6 14000 MHz na 192-bitowej szynie i GPU taktowane zegarem 1365/1680 MHz. Nowość w ofercie INNO3D wyceniono na 1619 zł. Dokładnie tyle samo trzeba zapłacić za wyjściową wersję NVIDIA Founders Edition.

Pełen test GeForce RTX 2060 można przeczytać na PCWorld pod tym linkiem.