IObit Software Updater - aplikacja, która zadba o aktualność programów w systemie

IObit Software Updater to nowa aplikacja na naszym serwerze, a zarazem najnowsza propozycja popularnego producenta. Narzędzie służy do automatycznej aktualizacji oprogramowania zainstalowanego systemie.

IObit Software Updater jest lekkim, pozbawionym natrętnych reklam, darmowym programem do aktualizacji zainstalowanego w systemie oprogramowania. Nie potrzeba do tego żadnej specjalistycznej wiedzy - po uruchomieniu aplikacja skanuje system i sama wykrywa, które zainstalowane programy mają już swoje nowe wersje. Dzięki temu użytkownik nie musi tracić czasu na samodzielne sprawdzanie każdego, ani ręczną instalację. Aktualizacja może odbyć się od razu lub we wskazanej przez użytkownika porze - po jej przeprowadzeniu system może zostać automatycznie zamknięty lub zrestartowany.

Aktualizowanie oprogramowania

Ale na tym nie koniec możliwości IObit Software Updater. W aplikacji znajduje się także lista polecanych każdemu użytkownikowi aplikacji - przeglądarek, narzędzi, multimedialnych, itp. - które można zainstalować za pomocą jednego kliknięcia. Są wśród nich również takie, które chronią system przed złośliwymi elementami, malware i wirusami. Może być to pomocne rozwiązanie dla każdego, kto nie wie, jakie narzędzia przydadzą mu się w systemie, po instalacji nowego systemu i w wielu innych sytuacjach.

Rekomendacje do instalacji

IObit Software Updater jest dostępny w polskiej wersji językowej. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tej praktycznej aplikacji!