IRDM M2AA microCARD – nowa karta przyjazna aplikacjom

Wilk Elektronik, producent marki GOODRAM oraz IRDM wprowadza najszybszą w swojej ofercie kartę pamięci microSD M2AA z klasą wydajności A2. Karty pamięci dedykowane są rozwiązaniom mobilnym opartym na systemie Android ale nie tylko. Doskonale sprawdzą się w zastosowaniach profesjonalnych jak kamery monitoringu oraz realizacji pasji – dronach, kamerach sportowych czy profesjonalnych aparatach fotograficznych.

Nowoczesne urządzenia rejestrujące obraz, takie jak drony, kamery sportowe bądź wideorejestratory i kamery monitoringu stały się powszechnym rozwiązaniem w biznesie oraz życiu codziennym. Ich parametry pozwalają na zapisywanie coraz większej ilości, wysokiej klasy danych. Mimo, że urządzenia te często nie posiadają dużej pamięci wewnętrznej to umożliwiają jej rozszerzenie o dodatkową kartę pamięci Flash. Niezwykle istotny jest zatem właściwy dobór karty pamięci do tego typu aplikacji. Tylko odpowiednio dobrana karta pamięci pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości urządzenia mobilnego bądź wideorejestratora czy kamery sportowej.

Drugim, coraz powszechniejszym zastosowaniem karty pamięci jest jej użycie w urządzeniach mobilnych takich jak tablety oraz smartfony z systemem Android. Odpowiednia karta microSD może z powodzeniem służyć jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej nie tylko do przechowywania danych takich jak zdjęcia czy muzyka ale nagrywania i korzystania z aplikacji mobilnych. Te, same w sobie pomimo niewielkiej wagi, składają się niejednokrotnie z setek zdjęć, dźwięku oraz animacji. Do ich właściwego zapisu i uruchomienia wymagana jest zatem dedykowana karta pamięci Flash, która dzięki swojej mocy obliczeniowej będzie w stanie ” dźwignąć” odczyt wielu procesów jednocześnie.

Właśnie z myślą o użytkownikach tych nowoczesnych rozwiązań, producent marki IRDM wprowadził do oferty najszybszą w swojej ofercie kartę IRDM M2AA microCARD.

Dzięki klasie wydajności A2, możliwe jest instalowanie na niej multimediów oraz aplikacji wykorzystywanych w smartfonach. Klasa wydajności karty pamięci określa wartości IOPS i w przypadku parametru A2 wynosi ona odpowiednio 4000 IOPS (odczyt) i 2000 IOPS (zapis).

Obok wysokiej mocy obliczeniowej, karta IRDM M2AA gwarantuje ponadprzeciętne parametry pracy wynoszące aż do 170MB/s (odczyt) i 120MB/s(zapis) i pojemność aż do 512GB. Karta spełnia wymagania klasy video V30. Dzięki temu zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność pracy, w tym nagrywane filmów w trybach slow motion i rozdzielczości 4K oraz wymagających trybach pracy.

Karta IRDM M2AA, tak jak pozostałe karty pamięci Flash w ofercie marki GOODRAM oraz IRDM objęta jest dożywotnią gwarancją producenta.

