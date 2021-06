ISS - montaż paneli słonecznych w kosmosie wygląda imponująco

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna potrzebowała paneli słonecznych w celu modernizacji zasilania. Zamieszczony przez NASA materiał z ich montażu robi wrażenie.

Spis treści

Fotowoltaika, czyli uzyskiwanie energii słonecznej za pomocą specjalnych paneli, coraz bardziej zyskuje na popularności. Nic jednak dziwnego, skoro rozwiązanie to jest zarówno dobre dla środowiska, jak i opłacalne dla osób, które je stosują. Również nowoczesne i kosmiczne technologie mogą skorzystań na implementacji tej metody pozyskiwania energii, jednak w przestrzeni kosmicznej nawet prozaiczne rzeczy bywają znacznie trudniejsze, a co dopiero takie przedsięwzięcie. Dobrym tego przykładem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), na której postanowiono zamontować panele fotowoltaiczne w celu modernizacji systemów zasilania stacji.

NASA, ISS i panele słonecznej

Montaż paneli słonecznych na ISS odbył się zaledwie wczoraj, a partycypująca w projekcie amerykańska agencja kosmiczna – NASA, już zdążyła na swoim oficjalnym kanale na serwisie YouTube zamieścić nagranie z tego wydarzenia.

Jak widać materiał jest dość długi, ponieważ montaż paneli trwał ponad 8 godzin, ale jego szczegółowość z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom kosmicznych misji. Tym bardziej, że cała akcja dzieje się na tle pięknego widoku naszej kuli ziemskiej. Jeśli jednak nie jesteście zainteresowani wielogodzinnym spektaklem, to poniżej znajdziecie znacznie skróconą wersję materiału, której obejrzenie zajmie wam jedynie niecałą minutę.

Dzieje się na ISS

Podczas montażu zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej długości 18 metrów i szerokości 3 metrów. Sam spacer kosmiczny, podczas którego odbywały się prace trwał ponad 6 godzin i przypadł w udziale dwóm kosmonautom. Jednym z nich był należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej – Thomas Pesquet, drugim natomiast był Shane Kimbrough z NASA. Obaj panowie dotarli na Międzynarodową Stację Kosmiczną pod koniec kwietnia tego roku, w ramach misji Crew-2, przeprowadzonej we współpracy z firmą SpaceX

Stacja kosmiczna ISS dostarcza nam sporo ciekawych wiadomości, co zintensyfikowało się szczególnie w ostatnim czasie. Gigantyczna instalacje przeleciała niedawno nad Polską, co miało miejsce podczas ostatniego zaćmienia słońca, a jakiś czas temu ogłoszono, że odkryto na niej nieznane dotąd formy życia. Co więcej, z udziału w tym międzynarodowym przedsięwzięciu rezygnuje w najbliższym czasie Rosja, a tamtejsza agencja kosmiczna – Roskosmos, zapowiedziała budowę własnej stacji kosmicznej (więcej na ten temat znajdziecie tutaj).

Sprawdź także:

Koniec Starship SN15 – SpaceX zawiesza rakietę. Co dalej z misją?