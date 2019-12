ISS otrzymuje nowy sprzęt do przeprowadzenia specjalistycznych testów

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) otrzymała przesyłkę od NASA. Zawiera ona sprzęt, który posłuży do sprawdzenia, jak nasz świat działa w najmniejszej skali.

Od samego początku swojego istnienia, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) przeprowadza różnego rodzaju eksperymenty, pozwalające nam na lepsze zrozumienie zasad rządzących Wszechświatem oraz zachowania się organizmów żywych w kosmicznej próżni. Prowadzono tam już m.in. doświadczenia sprawdzające, czy mikroby przeżyją w kosmosie, a także związane z operacjami tworzenia materiałów w warunkach zerowej grawitacji. Najbardziej skomplikowane i najciekawsze prace przeprowadzono w obszarze fizyki cząstek elementarnych i badania promieniowania kosmicznego, od którego odgradza nas ziemska atmosfera.

NASA dostarczyła na Stację nowy, dodatkowy sprzęt do przeprowadzania eksperymentów z cząstkami elementarnymi w The Cold Atom Lab. Ma on pozwolić na eksperymenty, które pozwolą odpowiedzieć na szereg pytań związanych z tym, jak działa świat w najmniejszej skali. A konkretnie? Dostarczony sprzęt ma rozmiary niewielkiej lodówki i działa już od lipca 2018 roku. Potrafi zmrozić atomy do temperatury zera absolutnego (-273 stopnie Celsjusza), co jest maksymalną możliwą do osiągnięcia temperaturą ujemną, zaś jej osiągnięcie sprawia, że cząstki przestają wibrować. Użycie nowego sprzętu pozwoli The Cold Atom Lab zbadać stan "nadciekłości", w którym płyn ma zerową lepkość i przepływa bez utraty energii kinetycznej, a także nadprzewodliwość - gdy materiał jest na tyle schłodzony, że nie ma żadnego oporu elektrycznego.

Zaletą pracy w ekstremalnie ujemnej temperaturze jest możliwość spowolnienia atomów - które normalnie poruszają się z szybkością ponaddźwiękową, co utrudnia ich obserwacje. Gdy są schłodzone do prawie zera absolutnego (co umożliwia The Cold Atom Lab), poruszają się bardzo wolno, umożliwiając naukowcom dokładne obserwacje. W przesyłce od NASA znalazł się m.in. interferometr atomowy, który niezwykle precyzyjnie mierzy grawitację i pomaga badaczom studiować podstawowe mechanizmy teorii grawitacji. We wpisie na oficjalnym blogu, NASA informuje, że badania z wykorzystaniem nowego sprzętu pozwolą zarówno na lepsze zrozumienie natury Ziemi, jak i przyniosą korzyści w eksploracji kosmosu. Mogą doprowadzić to ulepszenia czujników bezwładności, te zaś do ulepszenia nawigacji w kosmosie, badań struktury i topologii planet oraz innych ciał niebieskich, a także badań klimatu Ziemi.

Zdjęcie: astronautka Christina Koch ze wspomnianą dostawą od NASA, 9 grudnia 2020, źródło: NASA