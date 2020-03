Ibuprofen - czy nie należy przyjmować go przy koronawirusie?

Francuski minister zdrowia informuje, że leki przeciwzapalne mogą przyczynić się do cięższego przebiegu choroby COVID-19. Dlatego jeśli czujesz gorączkę - weź zamiast tego paracetamol.

Francuski minister zdrowia, Olivier Véran, podał tę informację na podstawie obserwacji pacjentów we Francji. Dotychczasowe wnioski są takie, że osoby zakażone przez COVID-19 odczuwają cięższy przebieg choroby po zażyciu niektórych leków przeciwzapalnych, a przede wszystkim ibuprofenu. Dlatego zalecił, aby osobom, u których występuje gorączka, podawać środki z paracetamolem. Jeśli ktoś już zażywa przeciwzapalne, powinien skonsultować ich zmianę z lekarzem. W specjalistycznym czasopiśmie The Lancet znalazły się wyniki badań, w których znaleźć można informację o wiązaniu się patogennych koronawirusów SARS-CoV i SARS-CoV-2 z komórkami docelowymi przez wytwarzany przez komórki nabłonkowe płuc, jelit, nerek i naczyń krwionośnych enzym ACE2. Jego zadaniem jest konwertowanie angiotensyny 2. Osoby, które zażywają ibuprofen oraz tiazolidynodiony mają zwiększone jego wydzielanie, co ułatwia infekcję COVID-19.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Gorączka jest mechanizmem obronnym organizmu przeciwko koronawirusowi. Przyjmowanie leków typu ibuprofen maskuje symptomy infekcji oraz zmniejsza reakcję układu odpornościowego. W wielu krajach osobom ze zdiagnozowanym COVID-19 podaje się najpierw paracetamol, a następnie ibuprofen. Nie wszyscy jednak zgadzają się z wnioskami francuskiego ministra - dr Muge Cevik, wirusolog z University of St Andrews w Szkocji, napisał, że nie ma dowodów naukowych na to, aby ibuprofen miał takie działanie w przypadku COVID-19. Podobnie myśli szef irlandzkich państwowych służb medycznych, dr Colm Henry.

Pierwszym objawem koronawirusa jest gorączka - sprawdź, który termometr bezdotykowy kupić na ten czas!

Źródło: Medonet