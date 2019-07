Iceborne będzie ostatnim dodatkiem do Monster Hunter World

Ryozo Tsujimoto - lider zespołu odpowiedzialnego za ostatnią odsłonę serii Monster Hunter zdradził, że nadchodzący dodatek do gry - Iceborne, będzie ostatnim.

Capcom w styczniu ubiegłego roku wprowadził na rynek grę Monster Hunter World. Sukces i popularność tytułu zaskoczyła nawet samych twórców, z Ryozo Tsujimoto na czele. Lider zespołu odpowiedzialnego za Monster Hunter World, zdradził w wywiadzie przeprowadzonym przez redakcję Game Informera, że dodatek Iceborne będzie jednocześnie pierwszym i ostatnim rozszerzeniem do najnowszej odsłony serii Monster Hunter.

Decyzja ta jest z pewnością sporym zaskoczeniem, bowiem już w zeszłym roku Capcom chwalił się, że Monster Hunter World został najlepiej sprzedającą się grą w historii firmy. Jest to nie lada wyczyn, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że sama seria Monster Hunter jest z nami już od 2004 roku, a na dodatek w portfolio japońskiego producenta znajdują się jeszcze takie marki jak: Resident Evil, Devil May Cry czy Mega Man.

Rozszerzenie Iceborne wprowadzi do gry: nowe potwory, rozbudowany system rozwoju postaci, zupełnie nowy obszar, zmiany w dostępnych broniach oraz kolejną, pełnoprawną przygodę. Akcja gry będzie toczyć się tuż po wydarzeniach z podstawowej wersji gry. Co ciekawe, zadania fabularne będą rozgrywać się również na "starej" mapie z podstawki, a nie tylko w nowym, podobnym do tundry obszarze.

Konsolowa edycja (PlayStation 4, Xbox One) Monster Hunter World: Iceborne zawita do nas już 6 września bieżącego roku. Gracze PC-towi będą musieli poczekać na dodatek nieco dłużej. Przewidywana data premiery Iceborne na PC to końcówka 2019 roku.

źródło: wccftech.com/gameinformer.com