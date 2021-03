Idą podwyżki cen! Więcej zapłacimy za pamięć RAM, karty graficzne i smartfony

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które w najbliższym czasie planowały zakup podzespołów komputerowych. Ich ceny drastycznie rosną w górę.

Jak dobrze wiemy, w związku z pandemią COVID-19, cały szeroko pojęty sektor elektroniki użytkowej cierpi z powodu niedobory półprzewodników i podzespołów. Gracze mają problem z dostaniem konsol nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, jak również kart graficznych z serii GeForce RTX 3000. Okazuje się, że to jednak nie koniec naszych problemów.

Ceny pamięci RAM mocno w górę

Już niebawem mogą wystąpić problemy z kupnem pamięci RAM, dysków SSD czy nawet smartfonów. Firma analityczna TrendForce przedstawiła szereg raportów dotyczących sytuacji na rynku podzespołów. Wynika z nich, że od początku tego roku pamięć DRAM podrożała od 3 do 8%. Co więcej, już w drugim kwartale tego roku, za pamięć typu DDR3 przyjdzie nam zapłacić do 15 do 20% więcej, natomiast DDR4 podrożeje od 13 do 18%.

Jak łatwo możemy się domyśleć, wzrost cen pamięć DRAM przełoży się bezpośrednio na wyższy koszt zakupu kart graficznych czy smartfonów.

Podrożeją również dyski SSD

To jednak nie koniec złych wieści. TrendForce przewiduje, że w drugim kwartale bieżącego roku znacząco podrożeje również pamięć NAND flash (od 3 do 8%). Zdaniem analityków, sprawi to, iż standardowy użytkownik będzie zmuszony zapłacić nawet 8% więcej za dyski SSD.

Wszystkie nadchodzące podwyżki mogą w znaczący sposób wpłynąć na ceny laptopów czy desktopów.

Niestety, TrendForce uważa, że tendencje zwyżkowe utrzymają się jeszcze długi czas. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, ze w drugiej połowie roku ceny elektroniki utrzymają się na nowym, wyższym poziomie. Możliwe jednak, że niedobór podzespołów sprawi, iż ich ceny, a co za tym idzie licznych urządzeń, dodatkowo wzrosną.

