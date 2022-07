IdeaCentre AIO 3 Gen 6 - doskonały komputer domowy dla każdego

Wyobraź sobie, że zamiast tracić czas na samodzielny wybór podzespołów, które trafią do desktopa, dostajesz od razu wszystko co potrzebne do rozrywki i pracy w domu - z monitorem włącznie. I w dodatku nie potrzebujesz miejsca na obudowę. Taki właśnie jest komputer IdeaCentre.

Wszystko w jednym, czyli AIO

Proponowany przez Lenovo komputer to AIO. Co oznacza ten skrótowiec? Powstał od angielskich słów "all in one", czyli wszystko w jednym. I to najlepiej charakteryzuje Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji . Chcesz komputer - masz komputer. Płacisz i wymagasz urządzenia, przy którym spędzisz czas na rozrywce, bez problemu przejrzysz Internet oraz skorzystasz z aplikacji biurowych. Nie musisz kłopotać się samodzielnym dobieraniem podzespołów (co może być trudne, jeśli nie dysponujesz odpowiednią wiedzą), ani składaniem całości lub płaceniem za to. Lenovo dostarcza Ci gotowy produkt, niewymagający żadnej rozbudowy czy wykonywania innych operacji - wszystko w jednym stylowym urządzeniu, które nie zajmuje dużo miejsca na biurku.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Zacznę od tego, ze wszystkie podzespoły umieszczone są w eleganckiej obudowie, która zwraca uwagę swoim minimalizmem. Nie ma tu krzykliwych nalepek, logotypów czy podświetleń. W zależności od wyboru może być to klasyczna czerń Raven Black lub biel Terrazzo White. Nie ukrywam - taki minimalizm bardzo mi się podoba i to pierwsza zaleta, jaką ma dla mnie IdeaCentre AIO 3 6. generacji. Niezależnie od kolorystyki, każda wersja ma taki sam ekran o przekątnej 27 cali (dostępne są także modele z ekranem 24). Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości Full HD (czyli 1920 x 1080 pikseli), więc jego jakość nie pozostawia niczego do życzenia - świetnie wygląda zarówno podczas oglądania filmów, jak i korzystania z systemu czy grania w mniej wymagające gry. A wspomniany minimalizm sprawia, że nic nie rozprasza uwagi podczas skupiania się na treściach pokazywanych na ekranie.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Wydajność na najwyższym poziomie

No ale wygląd wyglądem, bardziej istotne są podzespoły komputera - wszak to od nich zależy wydajność, płynność i inne czynniki decydujące o komforcie użytkowania urządzenia. Jednostka centralna to wydajny procesor AMD Ryzen (w najmocniejszej wersji jest to model Ryzen 5 5500U). W zależności od konfiguracji może mieć nawet 16 GB pamięci RAM. To ilość, dzięki której system oraz wszystkie zainstalowane w nim aplikacje będą pracować maksymalnie płynnie. W połączeniu ze zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon daje to urządzenie, na którym równie dobrze powinny prezentować się multimedia, gry oraz aplikacje.

W zastosowaniach rozrywkowych pomagają dwa wbudowane głośniki stereo o mocy 3 W każdy. Oba mają certyfikat HarmanKardon®, świadczący o spełnianiu przez nie rygorystycznych wymogów dotyczących jakości dźwięku. Ułatwia to zamianę komputera IdeaCentre AIO 3 6. Generacji w domowe centrum multimedialnej rozrywki. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby podpiąć do niego dodatkowe urządzenia. Służą temu umieszczone na tylnej części obudowy porty: dwa USB-A 2.0, dwa USB-A 3.1 Gen 1, port HDMI i wyjście słuchawkowe. Podepniesz dzięki nim nie tylko urządzenia peryferyjne, ale także dysk zewnętrzny, aparat, smartfona itp. Specjalne uchwyty na podstawce pozwalają na łatwe ukrycie i uporządkowanie przewodów - a nikt nie lubi, kiedy plączą się kable.

Do zalet muszę dodać także wbudowany moduł Bluetooth - pozwala na korzystanie z bezprzewodowej myszki, klawiatury i innych urządzeń. Dzięki temu można używać Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. Generacji dokładnie tak, jak się preferuje.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Komputer przemyślany w każdym aspekcie

Lenovo IdeaCentre AIO 3 6 został skonstruowany tak, aby zapewniać użytkownikowi komfort w każdej sytuacji. Dotyczy to także pojemności dysku twardego, którą można samodzielnie wybrać. Do wyboru mamy wariant z dyskiem SSD o pojemności 512 GB lub dysk twardy 1 TB, albo możliwość ich połączenia, czyli dual storage. W każdym przypadku jest to wystarczająco dużo miejsca, aby znalazł się tam system, aplikacje, zdjęcia i materiały tworzone przez użytkownika. Jeśli będzie Ci tego za mało, można w dowolnym momencie podpiąć zewnętrzny dysk twardy.

A skoro już mowa o systemie, to wypada dodać, że na komputerze znajduje się Windows 10 w wersji Home, który można od razu zaktualizować do najnowszej, 11-stej wersji. Każdy nabywca otrzymuje także z wersją testową pakietu biurowego Microsoft 365. Ponadto jeśli na innym urządzeniu korzystasz z OneDrive, synchronizacji Edge czy innych rozwiązań zapisujących aktualny stan aplikacji oraz dokumentów, łatwo będzie przywrócić je na nowej maszynie oraz zsynchronizować wszystkie dane. To pomaga w płynnym "przeskoczeniu" na nowy sprzęt.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Komputer Lenovo posiada także dużą zaletę dla osób korzystających z wideokomunikatorów. W górnej części monitora znajduje się kamerka 5 MP. Wysuwa się tylko wtedy, gdy jest potrzebna, a przez pozostały czas pozostaje zakryta - co dodatkowo chroni prywatność i powinno dać gwarancję, że nikt nie będzie podglądać za jej pomocą użytkownika. Ma ona także inną funkcję - można z niej korzystać do logowania bezdotykowego, korzystając z systemowej funkcji Windows Hello.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Mocne podzespoły, elastyczny system, szereg praktycznych rozwiązań - czego chcieć więcej podczas codziennego użytkowania komputera? Dlatego jeśli szukasz nowego sprzętu do różnych zadań, warto pomyśleć właśnie o Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. Generacji. Tym bardziej, że wszystkie warianty urządzenia dostępne są w bardzo przystępnych cenach. Znajdziesz go w tych sklepach.