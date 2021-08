Idealna sala szkoleniowa. Jakie urządzenia powinny się w niej znaleźć?

Coraz „pewniejszym krokiem” zbliża się okres edukacji. Uczniowie we wrześniu, a studenci w październiku, wrócą do szkół i uczelni, aby znów czerpać wiedzę. Na podstawie produktów marki Jabra sugerujemy, jakie urządzenia powinny znaleźć się w idealnej sali szkoleniowej.

Nowe technologie pomagają nam w codziennym życiu. Wykorzystujemy je na każdym kroku – również jeśli chodzi o edukację. Specjalne zestawy słuchawkowe, głośnomówiące i urządzenia wideo znacznie urozmaicają przeprowadzane zajęcia online. Niezależnie, czy mówimy o edukacji w szkołach i na uczelniach czy o szkoleniach i konferencjach biznesowych. Marka Jabra, ekspert w dziedzinie tworzenia rozwiązań audio-wideo, sugeruje, że dzięki jej produktom będziemy mogli na nowo zdefiniować wideokonferencje. Pomóc nam ma w tym szereg urządzeń.

Idealna wideokonferencja – na co zwracać uwagę?

Jeśli chcemy, aby słuchacze przyswoili sobie jak najwięcej przekazywanej wiedzy, powinniśmy zwrócić uwagę na szereg czynników, które mogą rozpraszać i nużyć osoby uczestniczące w wideokonferencji. Pierwszą rzeczą jest ubiór, który powinien być skromny i elegancki. Unikajmy przede wszystkim jaskrawych kolorów oraz "krzykliwych" napisów na ubraniach.

Kolejny ważny aspekt to pomieszczenie, w którym przeprowadzamy wideokonferencję. Jeśli będziemy zmuszeni do pracy w trybie home office, wybierzmy pokój, który ma jak najmniejszą liczbę „dodatków” - w przeciwnym razie po jakimś czasie prezentacji, nasi odbiorcy mogą zacząć się interesować wszystkim wokół, tylko nie osobą, która prowadzi wykład. Warto usiąść lub ustawić się tak, aby za nami widniało jednolite tło. Możemy do tego wykorzystać tablicę, na której wypunktujemy kwestie, które chcemy podkreślić. Jeśli mamy taką możliwość, skorzystajmy z tablicy elektronicznej, aczkolwiek w tym przypadku mowa już raczej do profesjonalnych salach konferencyjnych oraz lekcyjnych.

Jak zwiększyć zaangażowanie słuchaczy?

Czas pandemii spowodował, że musieliśmy przyzwyczaić się do nowych sytuacji, które jeszcze kilka lat temu były dla wielu czymś wręcz nie do pomyślenia. Mowa między innymi o nauce zdalnej. Dziś, za pomocą wielu rozwiązań technologicznych, np. oferowanych przez markę Jabra, każdy uczeń niezależnie czy jest w sali lekcyjnej czy w domu, może zaangażować się w prowadzone zajęcia. Warto z nich skorzystać, gdyż dobra jakość dźwięku i obrazu pozytywnie wpływa na odbiór oraz jakość przeprowadzanej lekcji.

Wszyscy uczniowie… w pierwszej ławce

Technologia marki Jabra ma za zadanie zbliżyć ludzi do siebie, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Warto zwrócić uwagę na rozwiązanie PanaCast, które pozwala uzyskać 180-stopniowy widok na np. wszystkich uczestników konferencji lub prezentera i materiały naukowe umieszczone wokół niego. Dzięki temu osoby odbywające lekcje wirtualnie mogą poczuć się tak, jakby przebywały w sali lekcyjnej. Za wysoką jakość odbioru odpowiada m.in. zestaw głośnomówiący Jabra Speak 750. Umożliwia on komunikację pomiędzy uczniami a nauczycielami. Warto zauważyć, że produkty marki Jabra współpracują z najpopularniejszymi aplikacjami takimi jak Microsoft Teams, Zoom czy Discord i wieloma innymi.

Jabra PanaCast i Jabra Speak 750

Jabra PanaCast pozwala na uzyskanie panoramicznego obrazu w rozdzielczości 4K. Zasięg pola widzenia to 180 stopni, dzięki czemu prowadzone spotkanie może odbywać się przede wszystkim w bezpiecznej odległości, a każdy uczestnik będzie dobrze widoczny na prezentowanym materiale wideo, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje. Pomaga w tym również inteligentny zoom, który przybliża widok na uczestników spotkania, co optymalizuje miejsce na ekranie.

Jabra wykorzystuje funkcję Whiteboard Sharing. Jest to opcja, która pozwala na udostępnianie treści z maksymalnie trzech tablic o rozmiarze nie większym niż 1 – 1,5 m x 1,5 – 3 m. Warto zauważyć, że specjalne algorytmy przechwytują zawartość tablicy w czasie rzeczywistym i wyświetlają je podczas spotkania wszystkim uczestnikom. To znacznie zwiększa komfort czerpania wiedzy i sprawia, że każdy uczeń będzie mógł zobaczyć to, co znajduje się na tablicy. Niezależnie czy znajduje się na początku czy końcu sali, bądź w domu, podczas nauki zdalnej.

Aby uzyskać w pełni zoptymalizowany obraz i dźwięk, powinniśmy również skorzystać z drugiego rozwiązania marki, jakim jest Jabra Speak 750. Jest to certyfikowany zestaw głośnomówiący, który obsługuje wszystkie popularne systemy UC. Za sprawą dookólnego mikrofonu każdy uczestnik spotkania dokładnie usłyszy to, co chcemy przedstawić podczas wideokonferencji. Dużym atutem jest również wysokiej klasy głośnik Hi-Fi, który sprawia, że odbiór również będzie bardzo wyraźny.

Jabra Speak 750 to bezprzewodowy zestaw głośnomówiący, dlatego sprzęt wyposażono w akumulator, który pozwala na jedenaście godzin pracy urządzenia. Z kolei czas ładowania baterii, której pojemność wynosi 500 mAh trwa trzy godziny. Producent umieścił na obudowie szereg przycisków, które pozwalają między innymi na szybkie odbieranie i zawieszanie połączeń. Jabra Speak 750 łączy się z komputerem za pomocą USB i Bletooth 4.2.

Gdy prowadzimy lekcje bądź konferencje zdalnie…

Zdalne przekazywanie wiedzy uczniom jest bardzo trudne, szczególnie dotyczy to zachowania dyscypliny na lekcji. Wiemy już, że rozwiązanie Jabra PanaCast znacznie zwiększy komfort odbioru materiałów, które przygotowaliśmy dla słuchaczy. Co w przypadku, gdy nie potrzebujemy jednak zaawansowanego zestawu głośnomówiącego, a wolelibyśmy skorzystać z tradycyjnych słuchawek? W tym przypadku Jabra również ma szereg rozwiązań, które ułatwią nam działanie.

Przede wszystkim możemy wybrać słuchawki Jabra Evolve 20, które łączą się z komputerem za pomocą przewodu USB oraz posiadają mikrofon, który świetnie „zbiera” nasz dźwięk i przekazuje go uczniom. Jeśli jednak zależy nam na rozwiązaniu bezprzewodowym, możemy sprawdzić model Evolve 65, który cechuje się żywotnością baterii do 12 godzin, łączy się z komputerem za pośrednictwem technologii Bluetooth oraz pozwala na połączenie z dwoma urządzeniami. Fani słuchawek dousznych i dokanałowych mogą być zainteresowani modelem Evolve 65t, który zapewnia do 15 godzin pracy, do łączności wykorzystuje Bluetooth i co najważniejsze, można z nich korzystać zarówno w pracy, jak i podczas rozrywki, gdyż jakość generowanego dźwięku pozwala na komfortowy odsłuch ulubionych utworów muzycznych lub podcastów.

Jabra oferuje maksymalny komfort prowadzenia e-lekcji i wideokonferencji

Zaprezentowane w tym artykule produkty to tylko promil rozwiązań, które oferuje Jabra. Mamy zaawansowane zestawy głośnomówiące, słuchawki przewodowe (zarówno mono, jak i stereo) i bezprzewodowe, a także kamery oferujące wysoką jakość obrazu 4K. Niezależnie od tego, który produkt wybierzemy, wszystkie łączy jedno – prostota obsługi oraz technologia, która sprawia, że każdy rozmówca będzie cieszył się wysokim komfortem przeprowadzanej wideorozmowy.

Podsumowując, rozwiązania marki Jabra oferują wysokiej jakości transmisję obrazu i dźwięku. Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo technologie są bardzo zaawansowane. Dzięki nim nauczyciel nie musi być w tym samym pomieszczeniu co słuchacz, gdyż nawet na odległość nauka może być przyjemna i efektywna.