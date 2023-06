Idol – gdzie obejrzeć kontrowersyjny serial? Kiedy premiera nowych odcinków?

"Idol" to jeden z najbardziej intrygujących tegorocznych seriali przygotowanych przez HBO Max. Kiedy w serwisie będą pojawiać się kolejne odcinki opowieści o muzyce i shobiznesie?

Idol kontrowersje budził na długo przed premierą. Zmiany wprowadzone do oryginalnej koncepcji serialu, a także pojawiające się doniesienia o dużej ilości przemocy i erotyki, sprawiły, że wywoływała spore zainteresowanie. Nie bez znaczenia był także fakt, że współtwórca Idola to Sam Levinson, czyli showrunner Euforii, a w obsadzie pojawia się The Weeknd oraz Lily-Rose Depp.

Serial swoją premiera miał na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, gdzie zyskał nawet kilkuminutową owację na stojąco. Mimo to, recenzje Idola nie powalają: zachodni dziennikarze, którzy mieli szansę zobaczyć serial, wytykają mu przede wszystkim epatowanie przemocą i scenami seksu, jednak pojawiają się również zarzuty o scenariuszowy chaos i banalność opowieści.

Jak jest naprawdę? Polscy widzowie mogą się tego dowiedzieć już dziś za pośrednictwem serwisu HBO Max.

Idol – odcinek 1. już na HBO Max (05.06.2023)

Odc. 1. Słodkie ciacha i szczurze opowieści

Jocelyn to młoda gwiazda pop, która z powodu załamania nerwowego była zmuszona odwołać trasę koncertową. Teraz jednak planuje powrót do świata muzycznego showbiznesu, w czym pomóc ma jej nowy singiel. Podczas pewnej imprezy w nocnym klubie poznaje Tedrosa, z którym nawiązuje niespodziewaną więź.

Harmonogram premier kolejnych odcinków:

Odc. 2. – 12 czerwca

– 12 czerwca Odc. 3. – 19 czerwca

– 19 czerwca Odc. 4. – 26 czerwca

– 26 czerwca Odc. 5. – 3 lipca

