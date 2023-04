Idol – kiedy premiera szokującego serialu HBO Max? Czy Lily-Rose Depp zachwyci widzów?

Jeśli chodzi o seriale, HBO Max ma tendencję do prawdziwej jazdy bez trzymanki – wiedzą to doskonale fani "Gry o Tron" czy "Euforii". Już wkrótce do grona kontrowersyjnych produkcji dołączy "Idol" – przesycona seksem opowieść o branży muzycznej, w której główne role zagrają The Weeknd i Lily-Rose Depp.

fot. HBO Max