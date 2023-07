Idol, sezon 2. Co dalej z prowokacyjnym serialem HBO Max?

Właśnie zakończył się pierwszy sezon jednego z najbardziej kontrowersyjnych seriali roku 2023. Czy „Idol” może jednak liczyć na 2. sezon? Sprawdzamy, jakie są szanse na kontynuację nowego serialu HBO Max.

Ostatni odcinek głośnego Idola od HBO Max w Polsce ukazał się w poniedziałek, 3 lipca 2023 roku. Zakończenie sezonu było dość niejednoznaczne, ale zostawiło fabularną furtkę na wypadek, gdyby twórcy postanowili przygotować kontynuację.

Idol został przez HBO Max zaprojektowany jako kolejny hit platformy słynącej z prowokacyjnych produkcji. Gwarancją sukcesu miały być przede wszystkim duże nazwiska pracujące przy projekcie: wokalista Abel „The Weeknd” Tesfaye, twórca i scenarzysta Euforii Sam Levinson oraz Lily-Rose Depp. Jednak związane z produkcją kontrowersje jeszcze przed premierą nadały Idolowi opinię niesmacznego „torture porn” wypełnionego fantazjami erotycznymi twórców. Problemy towarzyszące pracom nad produkcją obszernie opisał magazyn The Rolling Stones.

W przeciwieństwie do cieszącej się uznaniem Euforii, Idol spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków. Dziennikarze wypominają produkcji m.in. żenujące sceny erotyczne, słabe dialogi czy kiepskie aktorstwo The Weeknda. W serwisie Rotten Tomatoes od dziennikarzy serial otrzymał jedynie 22% pozytywnych recenzji, a od widzów 44%. Wedle nieoficjalnych doniesień, wyniki oglądalności Idola również nie powalają – odcinek 2. przyciągnął przed ekrany znacznie mniej widzów w stosunku do cieszącego się dużym zainteresowaniem odcinka pilotowego. Trudno więc nazwać Idola komercyjnym czy artystycznym sukcesem.

fot. HBO Max

Idol, sezon 2. Czy powstanie?

Biorąc to wszystko pod uwagę, można przypuszczać, że przyszłość serialu jest mocno niepewna – wiele osób przypuszcza, że Idol zostanie (lub wręcz powinien zostać) skasowany. HBO na razie milczy w tej sprawie. Wygląda na to, że władze serwisu wahają się, co dalej zrobić z kontrowersyjnym projektem – jednicześnie zdementowano bowiem plotki, jakoby los serialu był przesądzony.

Pełna optymizmu wydaje się być jednak Da’Vine Joy Randolph, wcielająca się w Idolu w rolę Destiny, managerki Jocelyn. W wywiadzie dla serwisu Variety, aktorka powiedziała:

Myślę, że wszyscy chcą, by powstał 2. sezon. To nigdy nie miał być miniserial. Nic nie zostało jeszcze oficjalnie powiedziane, ale HBO jest całkiem zadowolone.

Pozytywne nastawienie Randolph nie dziwi, bowiem pracująca przy Idolu obsada wykazywała w mediach duże wsparcie dla twórców serialu, aktywnie broniąc ich kontrowersyjnej wizji.

Jaka będzie przyszłość Idola, zapewne przekonamy się w najbliższych tygodniach.

