Igrzyska Olimpijskie - gdzie oglądać ceremonię otwarcia w TV i online

Wielkimi krokami zbliża się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sprawdź, gdzie obejrzeć wydarzenie w telewizji i online.

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 startują w piątek, 23 lipca. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego. Ceremonię otwarcia będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i w internecie. Sprawdź, na jakich kanałach i stronach będzie to możliwe.

Jak oglądać ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w telewizji

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 będzie transmitowana w Polsce przez dwóch nadawców: grupę Discovery oraz Telewizję Polską.

Grupa Discovery jest właścicielem praw do transmisji Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Ceremonię otwarcia będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1 oraz Eurosport 4K. O godzinie 12:00 rozpocznie się studio ekspertów, natomiast o 13:00 przeniesiemy się do stolicy Japonii.

Otwarcie Igrzysk Olimpijskich będzie transmitowane także na kanałach Telewizji Polskiej. O godzinie 11:30 czasu polskiego na TVP Sport obejrzymy Studio Olimpijskie, natomiast o 12.35 rozpocznie się transmisja na TVP 1. Na tym kanale będzie pokazana ceremonia otwarcia.

Jak oglądać ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich online

Każdy, kto nie będzie mógł obejrzeć ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w telewizji, otrzyma taką możliwość za pośrednictwem internetu.

Najlepszym sposobem na to, aby nie ominąć żadnego momentu z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, jest wykupienie pakietu Eurosport w serwisie Player.pl. Koszt za 30-dniowy dostęp to 15 zł. Poza dwoma kanałami Eurosport na żywo dostaniemy dostęp do pełnego zestawu transmisji. Będzie to 3500 godzin, z czego 1200 obejrzymy z polskim komentarzem.

Ceremonia otwarcia oraz wybrane dyscypliny z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 będzie można obejrzeć także na stronie sport.tvp.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport.

