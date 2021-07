Igrzyska Olimpijskie - gdzie oglądać w TV i online

W piątek, 23 lipca rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Sprawdź, gdzie obejrzeć wszystkie transmisje w telewizji i online.

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 rozpoczęły się w piątek 23 lipca. Sprawdź, gdzie w telewizji oraz online można obejrzeć transmisje ze wszystkich wydarzeń.

Jak oglądać Igrzyska Olimpijskie w telewizji

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 są transmitowane w Polsce przez dwóch nadawców: grupę Discovery oraz Telewizję Polską.

Grupa Discovery jest właścicielem praw do transmisji Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Zawody można oglądać na kanałach Eurosport 1, Eurosport 2 oraz Eurosport 4K.

Wybrane dyscypliny będą transmitowane także przez Telewizję Polską. Na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport zobaczymy ponad 350 godzin wydarzeń z Tokio na żywo.

Jak oglądać Igrzyska Olimpijskie online

Każdy, kto nie będzie mógł obejrzeć Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w telewizji, otrzyma taką możliwość za pośrednictwem internetu.

Najlepszym sposobem na to, aby nie ominąć żadnego momentu z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, jest wykupienie pakietu Eurosport w serwisie Player.pl. Koszt za 30-dniowy dostęp to 15 zł. Poza dwoma kanałami Eurosport na żywo dostaniemy dostęp do pełnego zestawu transmisji. Będzie to 3500 godzin, z czego 1200 obejrzymy z polskim komentarzem.

Wybrane dyscypliny z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 będzie można obejrzeć także na stronie sport.tvp.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport.

