Igrzyska Olimpijskie - transmisje Discovery będą rewolucją

Wielkimi krokami zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Grupa Discovery szykuje się do rewolucji, jeśli chodzi o transmisje sportowe.

Grupa Discovery ogłosiła udoskonalenie swojej technologii CUBE. Umożliwia ona "teleportację" zawodniczek i zawodników do wirtualnego studia. Dzięki temu będziemy mieć możliwość jeszcze dokładniejszego przeanalizowania poszczególnych elementów danych zawodów. Greg Rutherford, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie na temat technologii CUBE powiedział:

Korzystanie z tej ulepszonej analizy technologii rozszerzonej grafiki jest tak ekscytujące. (...) Nie miałem pojęcia o tych fajnych rzeczach. Byłem w stanie wyraźnie zobaczyć, jak mój przedostatni krok – kluczowy w skoku w dal – był o wiele dłuższy niż powinien być z technicznego punktu widzenia. (...) Po igrzyskach olimpijskich nigdy tak naprawdę nie analizowałem drobiazgów tego, co zrobiłem, ale nowa technologia Cube pozwoliła mi przyjrzeć się bliżej elementom składowym tego skoku i zobaczyć go w innym świetle. To niesamowit, co nowy Cube zaoferuje widzom Tokio 2020 na Discovery. Myślę, że publiczność to pokocha.

Nowe studio stworzone w technologii CUBE ma być centralnym elementem relacji Discovery z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nowe rozwiązania oraz oprogramowanie, mają jeszcze bardziej rozwinąć możliwości analityczne. Dzięki temu widzowie będą mogli w bardzo dokładny sposób zobaczyć, dlaczego dany zawodnik odniósł sukces, i co miało na to największy wpływ. Będzie to rewolucyjne podejście do analizy wydarzeń sportowych.

fot. Discovery

Scott Young, starszy wiceprezes ds. treści i produkcji, Discovery Sports, powiedział:

Mamy nadzieję, że dodatkowe możliwości Cube nadadzą dodatkowy wymiar opowiadaniu i oglądaniu historii olimpijskiej Tokio 2020 dla widzów na wszystkich platformach Discovery.

fot. Discovery

Relacja z Igrzysk Olimpijskich w Tokio będzie transmitowana na kilku platformach, m.in. Discovery +, Eurosport, Eurosport App. Tylko na platformie Discovery będzie można zobaczyć wszystkie momenty z Igrzysk w Tokio. W trakcie 17 dni rywalizacji, zaplanowane jest ponad 3500 godzin transmisji i programów.

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 oficjalnie rozpoczną się ceremonią otwarcia w piątek 23 lipca i będą transmitowane w Discovery +, Eurosport i aplikacji Eurosport. W Polsce transmisje ze wszystkich wydarzeń zobaczymy na kanałach Eurosport.

Zobacz także: Call of Duty Black Ops Cold War za darmo. Wiemy, od kiedy