Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży – kiedy premiera filmu? Obsada, zwiastun, fabuła

Igrzyska Śmierci – o czym opowiada cykl?

Igrzyska Śmierci sukcesy święciły ładnych kilka lat temu. Była to ekranizacja popularnego cyklu młodzieżowego autorstwa Suzanne Collins. Filmowa seria zasłynęła również z powodu Jennifer Lawrence – wcielająca się w rolę Katniss Everdeen aktorka po występie w Igrzyskach nabrała szczególnej rozpoznawalności.

Akcja Igrzysk Śmierci rozgrywa się w postapokaliptycznej Ameryce Północnej, w państwie o nazwie Panem. Nad podzielonym na 12 dystryktów krajem panuje Stolica. Co roku organizowane są spektakularne zawody, w których nastoletni uczestnicy muszą ścierać się na śmierć i życie. Katniss Everdeen dobrowolnie bierze udział w morderczych zmaganiach, stając się jednocześnie nadzieją na zmiany w totalitarnym państwie.

Książkowe Igrzyska Śmierci składały się z trzech tomów. Jednak w przypadku filmowej adaptacji, ostatni tom zekranizowano w formie dwóch filmów. W składa filmowego cyklu o Katniss wchodzą więc następujące części:

Igrzyska Śmierci (2012)

Igrzyska Śmierci 2: W pierścieniu ognia (2013)

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 1 (2014)

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 2 (2015)

Ballada ptaków i węży – prequel Igrzysk Śmierci

Akcja prequela ma się rozgrywać 64 lata przed wydarzeniami znanymi z poprzedniego cyklu. Głównym bohaterem ma być Coriolanus Snow, który w Igrzyskach Śmierci pełnił funkcję despotycznego prezydenta. Ballada ptaków i węży opowie historię jego młodości. 18-letni Snow ma przygotować do zawodów Lucy Gray Baird, nastoletnią wybrankę z 12 Dystryktu. Początkowa niechęć zmieni się w przyjaźń, gdy zarówno Coriolanus, jak i Lucy uświadamią sobie, że wspólnie mają szansę stawić czoła śmiertelnie niebezpiecznym rozgrywkom.

Film powstanie na podstawie książki Suzanne Collins o tym samym tytule. Reżyserią zajmie się Francis Lawrence, który stworzył cztery filmy z cyklu Igrzyska Śmierci.

Kiedy premiera?

Premierę filmu Ballada ptaków i węży zaplanowano na 17 listopada 2023 roku.

Obsada

W filmie pojawią się głównie młodzi aktorzy, ale nie zabraknie kilku bardziej znanych nazwisk. W filmie wystąpi:

Tom Blyth (Billy the Kid) – nastoletni Coriolanus Snow;

(Billy the Kid) – nastoletni Coriolanus Snow; Rachel Zegler (West Side Story) – Lucy Gray Baird, wybranka z 12 Dystryktu;

(West Side Story) – Lucy Gray Baird, wybranka z 12 Dystryktu; Hunter Schafer (Euforia) – Tigris Snow, kuzynka i przyjaciółka Corionalusa;

(Euforia) – Tigris Snow, kuzynka i przyjaciółka Corionalusa; Laurel Marsden (Ms. Marvel) – Mayfair Lipp, odpowiedzialna za wybór Lucy do rozgrywek;

(Ms. Marvel) – Mayfair Lipp, odpowiedzialna za wybór Lucy do rozgrywek; Jason Schwartzman (Grand Budapest Hotel) – Lucretius "Lucky" Flickerman, gospodarz 10. Igrzysk Śmierci i przodek Caesara Flickermana.

(Grand Budapest Hotel) – Lucretius "Lucky" Flickerman, gospodarz 10. Igrzysk Śmierci i przodek Caesara Flickermana. Ashley Liao – Clemensia Dovecote, mentorka wybrańca Dystryktu 11;

– Clemensia Dovecote, mentorka wybrańca Dystryktu 11; Aamer Husain – Felix Ravinstill, mentor wybrańca Dystryktu 11;

– Felix Ravinstill, mentor wybrańca Dystryktu 11; Lilly Cooper – Arachne Crane, mentorka wybrańca Dystryktu 10;

– Arachne Crane, mentorka wybrańca Dystryktu 10; Josh Andrés Rivera – Sejanus Plinth, mentor wybrańca Dystryktu 2.

Jak informuje portal Deadline, do grona młodych aktorów dołączył rówież doświadczony Peter Dinklage. Wcieli się on w rolę Casca Highbottoma, dziekana Akademii. Ma on być jedną z najważniejszych osób w życiu głównego bohatera filmu, Coriolanusa Snowa. Według reżysera, Francisa Lawrence'a, Highbottom będzie człowiekiem surowym i mściwym, a jego postępowanie zdeterminuje całe życie Snowa.

Peter Dinklage zasłynął jako Tyrion Lannister w serialu Gra o Tron. Za swoją rolę otrzymał Złotego Globa oraz nagrodę Emmy. Wystąpił również w takich filmach, jak X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, Avengers: Wojna bez granic czy Cyrano.

Zwiastuny

Pierwszą kameralną zapowiedź prequela Igrzysk Śmierci możecie zobaczyć poniżej:

Pierwszy oficjalny trailer filmu:

