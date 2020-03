Ikony systemu iOS 14 sugerują, że Apple zaprezentuje wysokiej klasy słuchawki nauszne

Nowy zestaw słuchawkowy zaoferuje funkcje, które doskonale znamy z AirPods'ów.

Od co najmniej dwóch lat w sieci co jakiś czas pojawiają się informacje na temat słuchawek nausznych produkowanych bezpośrednio przez Apple. Obecnie gigant posiada w swoim portfolio tego typu sprzęt, ale sygnowany jest on logo firmy Beats.

Źródło: 9to5mac.com

Po raz pierwszy o słuchawkach nausznych, które maja przynależeć do rodziny AirPods poinformował znany analityk Ming-Chi Kuo.

Znany portal 9to5Mac specjalizujący się w sprzęcie i ekosystemie firmy Apple odkrył dwie nowe ikony, które wchodzą w skład paczki ikon dla systemu iOS 14. Rzekome miniaturki reprezentują wysokiej jakości słuchawki nauszne w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Ikony rzekomo zostały już zaszyte w kodzie źródłowym systemu operacyjnego iOS 14.

Ikony sugerują, jak wyglądać będą nowe słuchawki nauszne od Apple. iOS od kilku lat wyświetla podobizny słuchawek Apple i Beats w interfejsie systemu. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Patrząc na ikonki, które zostały udostępnione możemy spodziewać się, że na rynku zadebiutują co najmniej dwie wersje kolorystyczne nowych słuchawek.

Dotychczas słuchawki z rodziny AirPods sprzedawane były jedynie w białych wersjach kolorystycznych.

Słuchawki nauszne od Apple powinny posiadać wszystkie funkcje obecne dostępne w produktach z rodzin AirPods oraz Beats. Bardzo prawdopodobne, że pojawią się także nowe rozwiązanie, które nie były obecnie dostępne w słuchawkach oferowanych przez Apple.

W chwili obecnej nie znamy szczegółów dotyczących zasilania. Jesteśmy bardzo ciekawi czy Apple zdecyduje się na zastosowanie autorskiego złącza Lightning czy może sięgnie po USB Typu C. Z pewnością nie zabraknie technologii szybkiego ładowania, która w słuchawkach Beats nazywa się Fast Fuel.

Najnowsze informacje odnośnie słuchawek nausznych oraz fakt, że ikony zostały dołączone do iOS 14 mogą oznaczać, że premiera słuchawek tuż tuż. System pojawi się we wrześniu, co oznacza, że słuchawki mogą zostać zaprezentowane wraz z tegorocznymi iPhone'ami.

