Ile Microsoft chce zarobić na przedłużeniu wsparcia dla Windows 7?

Dokument Microsoftu pokazuje szczegóły kosztów, jakie poniosą firmy, jeśli nie przejdą z Windows 7 na Windows 10 w przyszłym roku. Wychodzi nawet 350 USD za komputer.

Windows 7 pojawił się 22 października 2009 i od razu okazał strzałem w dziesiątkę - w czym pomogła zresztą ciężkostrawna Vista. Przez lata dzierżył koronę króla jako najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Oficjalne wsparcie dla Windows 7 kończy się 14 stycznia 2020. Można jednak przedłużyć to do stycznia 2023 roku. Propozycja ta to Windows 7 Extended Security Updates (ESU), zapowiedziana w październiku 2018 roku. Jest adresowana wyłącznie dla firm, które z tych czy innych powodów nie chcą zmieniać używanego systemu na "dziesiątkę". Jednak nie będzie możliwości kupienia jednego przedłużenia dla wszystkich używanych stanowisk, ale za każde z nich trzeba będzie płacić z osoba. Dostępne opcje licencji obejmują różne okresy - minimum to rok, maksimum - trzy lata.

Choć Microsoft zapowiedział, że koszty będą rosły co roku, nie ujawnił jak dotąd oficjlanie kosztów ESU. Ale udało się dotrzeć do dokumentu, jaki firma przesłała jednemu ze swoich partnerów biznesowych w tej sprawie. Wynika z niego, że koszty nie będą powoli rosły, ale dosłownie podwajały się co roku.

Jak możemy w nim przeczytać: "Wierzymy, że większość użytkowników kupujących Windows 7 ESU będzie potrzebować wsparcia tylko na rok. Coroczna podwyżka kosztów jest związana z dodatkowymi kosztami inżynieryjnymi, skierowanymi do przygotowania wsparcia oraz obowiązuje tylko do momentu, dopóki użytkownik nie przeniesie się na Windows 10".

Wydatki 25, 50 i 100 USD czekają na użytkowników Windows 10 Enterprise oraz Microsoft 365 Enterprise (zestaw zawierający Windows 10 + Office 365). Dwa razy więcej zapłacą posiadacze Windows 7 Pro - odpowiednio 50, 100 i 200 USD. W pierwszym przypadku łączny koszt to 175 USD, w drugim - 350 USD. I to od jednego stanowiska! Licencja ma być płatna na rok do przodu, nie ma górnej ilości obsługiwanych maszyn.

Gdy komputer lub laptop z Windows 7 będzie pod ochroną ESU, otrzyma również wsparcie dla Office 365 ProPlus, a także przeglądarki Internet Explorer 11 (IE11). Możliwośc zakupu ESU będzie dostępna u wielu licencjonowanych sprzedawców Microsoftu i bezpośrednio od firmy.