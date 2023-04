Ile będzie kosztował nowy Xiaomi 13 Ultra? Sprawdzamy przecieki na temat ceny flagowca

Nowy model od Xiaomi będzie zdecydowanie jednym z najciekawszych smartfonów na rynku.

Popularna marka zaprezentowała na początku tego roku swoją aktualną linię flagowych urządzeń. Wśród pokazanych modeli znalazły się trzy warianty, a każdy z nich - również ze względu na przedział cenowy - jest skierowany do innej grupy odbiorców. Do sprzedaży trafiły więc:

Xiaomi 13 Lite ,

, Xiaomi 13 ,

, Xiaomi 13 Pro.

To jednak nie koniec nowości, które producent zaplanował na pierwszą połowę tego roku, a jeszcze w kwietniu możemy spodziewać się debiutu kolejnego modelu w serii oznaczonej numerem "13".

Mowa o Xiaomi 13 Ultra, czyli jednym z najciekawszych smartfonów na Androidzie, które trafią wkrótce do sprzedaży. Urządzenie jest bezpośrednim następcą wariantu 12S Ultra, czyli topowego flagowca z zeszłego roku. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, tegoroczny model trafi do szerszej dystrybucji, a więc może się również spodziewać jego polskiej premiery. Nasuwa się z tej okazji oczywiste pytanie - jak drogi będzie nowy Xiaomi 13 Ultra?

Zobacz również:

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Zerknijmy najpierw na przecieki, które rzucają nieco światła na cenę urządzenia. Według portalu GSMArena flagowiec ma kosztować około 916 dolarów za wariant wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. W przeliczeniu na złotówki oznacza to cenę wynoszącą około 4000 zł i jeśli wydaje wam się to dużo - to nie polecam kontynuowania lektury poniższego artykuły.

Cena, którą podaje przytaczany portal, jest kwotą zaczerpniętą z chińskiego rynku. Oznacza to, że smartfon z całą pewnością będzie zdecydowanie droższy w Europie, co możemy również wnioskować po kwotach, które trzeba zapłacić za pozostałe warianty urządzenia. Aktualnie podstawowy model Xiaomi 13 kosztuje 4799 zł, a za wariant z dopiskiem "Pro" trzeba zapłacić 6299 zł. W nomenklaturze branży mobile "Ultra" jest niemalże zawsze droższe lepsze od "Pro", a więc zdecydowanie nie ma co liczyć na kwotę niższą niż 6000 zł.

Xiaomi 13 8/256 GB

Cena: 4799 zł / Link

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB

Cena: 6299 zł (cena z kodem na stronie 5699 zł) / Link

Oficjalną cenę urządzenia poznamy jeszcze w tym miesiącu. Według przecieków pokaz smartfona może nastąpić 18 kwietnia.