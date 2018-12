Ile czasu spędzasz na Facebooku? Teraz sam możesz sprawdzić. Nowa funkcja już działa

Testowana od kilku miesięcy funkcja informująca o statystykach związanych z aktywnością na Facebooku zawitała również do polskich użytkowników. W aplikacji mobilnej możemy to teraz sami sprawdzić i przekonać się, ile czasu zabiera nam podglądanie życia innych ludzi. Szkoda tylko, że ten obraz nie jest do końca pełny. Być może wtedy bardziej by szokował.

Facebook. Fot. Pixabay