Ile kosztował komputer 20 lat temu i jakie miał podzespoły?

Ile kosztował dobrze wyposażony komputer multimedialny 20 lat temu? Jakie miał podzespoły? Przenieśmy się w małą, sentymentalną podróż.

Przeglądając Facebooka przypadkiem trafiłem na profil Wirtualny Mińsk Mazowiecki. na którym została umieszczona stara "ulotka" (w formacie A4) sklepu Vectro Komputer. Sklep już najprawdopodobniej nie istnieje, natomiast podzespoły gotowych zestawów komputerowych sugerują, że oferta musi pochodzić sprzed ok 20 lat. Ceny zestawów znacząco nie odbiegają od dzisiejszych gotowych komputerów, choć znacznie się od nich różnią pod kątem wyposażenia. Sprawdźmy, co można było kupić 20 lat temu za cenę dzisiejszej, bardzo wydajnej, maszyny do gier.

Każdy komputer był sprzedawany z kompletnym zestawem. Z myszką, klawiaturą, 15-calowym monitorem Samsunga, głośnikami i nawet podkładką pod mysz i podręcznikiem użytkowania. Zestawy były sprzedawane bez oprogramowania, w tym systemu operacyjnego oraz były objęte 36-miesięczną gwarancją. Za wyjątkiem monitorów, na nie była udzielana 12-miesięczna gwarancja. Dzisiaj za gotowy komputer uznajemy w zasadzie samą jednostkę centralną, bez żadnych urządzeń peryferyjnych.

Najprostszym zestawem był Vectro Manager - AMD K6/2 3D Now! składający się z następujących podzespołów:

płyta główna - AMD - 266-350 GP,

procesor - AMD K6-2 350 MHz 3D/400,

pamięć RAM - DIMM 32 MB

grafika - S3 Trio 3D 4 MB AGP.

pozostałe - napęd dyskietek FDD 1,44MB, napęd CD x32, obudowa Mini Tower, karta dźwiękowa Yamaha 3D PCI, głośniki 80W.

Ceny zestawu były zależne od pojemności dysku twardego i częstotliwości taktowania procesora:

Dalej mamy zestaw Vectro Absolwent - Intel Pentium II Celeron:

płyta główna - BX 450 MHz (100),

procesor - Intel Pentium II Celeron,

pamięć RAM - DIMM 32 MB100

grafika - Savage 8 MB AGP 3D,

pozostałe - napęd dyskietek FDD 1,44MB, napęd CD x32, obudowa ATX, karta dźwiękowa 64Bit Sound Blaster, głośniki 80W.

Ceny:

Na końcu mamy prawdziwą bestię Vectro Profesional Intel Pentium II / III:

płyta główna - BX 450 MHz (100),

procesor - Intel Pentium II lub Intel Pentium III,

pamięć RAM - DIMM 64 MB100

grafika - Savage 8 MB AGP 3D,

pozostałe - napęd dyskietek FDD 1,44MB, napęd CD x32, obudowa ATX, karta dźwiękowa 64Bit Sound Blaster, głośniki 260W.

Ceny:

Specyfikacja zestawów pokazuje jak mocno zmienił się rynek podzespołów w ciągu ostatnich 20 lat. Pokazuje również, jak szybko rozwijał się w tamtych latach. Mój pierwszy komputer kupiony w 2003 roku miał już Celerona 900 MHz, grafikę GeForce 2, 512 MB pamięci RAM i dysk o pojemności 40 GB. Najnowszą grą, jaką udało mi się na nich uruchomić, było kilka lat później GTA San Andreas. Dzisiaj mógłbym na nim co najwyżej spróbować uruchomić Windowsa 10.