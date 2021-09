Ile kosztuje nowy iPad Apple?

Jednymi z nowości, przedstawionych podczas California Streaming, były nowy iPad oraz iPad mini. Sprawdźcie, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Wczorajsza konferencja Apple obfitowała w wiele ogłoszeń i jeszcze więcej nowości. Wśród z nich znalazły się informacje o tegorocznych wydaniach tabletów z logiem nadgryzionego jabłka, czyli iPadzie oraz iPadzie mini.

W odróżnieniu od nowych iPhone'ów 13, tablety iPad oraz iPad mini zostały udostępnione w przedsprzedaży niemal natychmiast. Oba urządzenia możemy już zamówić w takiej formie na oficjalnej stronie producenta. Ich otwarta sprzedaż rozpocznie się natomiast w piątek 24 września, czyli tego samego dnia co iPhone 13.

Po roku przerwy w końcu otrzymamy nową wersję iPada mini. Następca urządzenia z 2019 roku otrzyma większy wyświetlacz - urośnie z 8 cali do 8,3 cala, jednak wymiary całego urządzenia pozostały niezmienione. Jeżeli chcecie zakupić to urządzenie, to musicie liczyć się z większym wydatkiem, niż w przypadku bazowej wersji iPada. Producent oferuje nam do wyboru cztery kolory: różowy, fioletowy, gwiezdną szarość oraz księżycową poświatę. Tablet dostępny jest w dwóch wariantach: za iPada mini z 64 GB pamięci masowej musimy zapłacić 2599 złotych, a za wariant z 256 GB 3399 złotych.

Większy z tabletów dostępny jest w dwóch wariantach: z 64 oraz 256 GB pamięci masowej. Ich ceny to odpowiednio 1699 złotych oraz 2499 złotych. Możemy także wybrać jeden z dwóch dostępnych kolorów: srebrny, lub gwiezdną szarość.

Nie zapominajmy, że, poza nowymi tabletami, gigant z Cupertino zaprezentował wczoraj nowe smartfony z rodziny iPhone 13 oraz smartwatche Apple Watch Series 7. Na pojawienie się tych drugich na rynku musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

