Ile odcinków będzie miał Ród Smoka? Sprawdź ich tytuły i daty premier na HBO Max

Premiera Rodu Smoka już za chwilę na HBO Max, a my sprawdzamy, ile odcinków będzie liczył pierwszy sezon serialu i kiedy pojawią się one na platformie. Przekonajcie się, jak oglądać prequel Gry o Tron.

Ród Smoka – najważniejsze informacje

Ród Smoka to preguel kultowej już, choć zwieńczonej rozczarowującym zakończeniem Gry o Tron. Bohaterami nowego serialu są głównie członkowie rodu Targaryenów – Ród Smoka opowiada o walce o władzę wewnątrz tej rodziny. Kluczowym elementem starcia jest tzw. Taniec Smoków, czyli wojna domowa, która wybucha po śmierci króla Viserysa I.

Akcja Rodu Smoka rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami znanymi z Gry o Tron. W serialu z pewnością nie zobaczymy więc bohaterów poprzedniej serii, ale być może pojawią się ich dalecy przodkowie z rodu Starków, Lannisterów, Martellów czy Tyrellów.

Ile odcinków ma Ród Smoka?

Mimo iż George R.R. Martin wciąż nie skończył pisania swojej sagi, serialowa Gra o Tron rozrosła się aż do 8 sezonów – w sumie opowieść liczyła 73 odcinki. Jeśli chodzi o Ród Smoka, na razie potwierdzono stworzenie tylko jednego sezonu. Według informacji udzielonych przez władze HBO, pierwszy sezon serialu będzie się składał z 10 odcinków. Na razie znamy tytuły dwóch z nich:

Odc. 1 The Heirs of the Dragon (Dziedzice Smoka)

Wnioskując po tytule, odcinek przedstawia poszczególnych członków rodu Targaryenów. W danym okresie Siedmioma Królestwami włada król Viserys I (Paddy Considine). Posiada on młodszego brata Daemona (Matt Smith), córkę Rhaenyrę (Emma D'Arcy) i kuzynkę Rhaenys (Eve Best).

Odc. 2 The Rogue Prince (Książę łotrzyk)

Tytuł nawiązuje do książki Martina opowiadającej głównie o Daemonie Targaryenie, można się więc spodziewać, że drugi odcinek serialu przybliży postać tego księcia. Brat króla Viserysa jest smoczym jeźdźcem i znakomitym wojownikiem, ale słynie też jako człowiek szalony i niebezpieczny. Uwielbia hazard, kobiety i awantury. Posiada miecz z valyriańskiej stali o nazwie Mroczna Siostra.

Daty premier odcinków

Poszczególne odcinki Rodu Smoka na HBO Max będą ukazywać się co tydzień. Oto daty premier poszczególnych epizodów:

Odc. 1 – 22 sierpnia

– 22 sierpnia Odc. 2 – 29 sierpnia

– 29 sierpnia Odc. 3 – 5 września

– 5 września Odc. 4 – 12 września

– 12 września Odc. 5 – 19 września

– 19 września Odc. 6 – 26 września

– 26 września Odc. 7 – 3 października

– 3 października Odc. 8 – 10 października

– 10 października Odc. 9 – 17 października

– 17 października Odc. 10 – 24 października

