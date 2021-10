Ile trwa dostawa PlayStation 5? Sklepy nam odpowiedziały! [21.10.2021]

PS5 jako konsola najnowszej generacji jest pożądana przez wielu graczy na całym świecie. W sklepach brakuje egzemplarzy, więc sprawdziliśmy kiedy i gdzie można spodziewać się najnowszego hitu od Sony.

Premiera konsol nowej generacji jest zawsze wielkim wydarzeniem dla fanów technologicznej rozrywki. Kolejne nakłady egzemplarzy rozchodzą się w zawrotnym tempie, a końca tego szaleństwa jak na razie nie widać. Przeanalizowaliśmy oferty i skontaktowaliśmy się z najpopularniejszymi sklepami internetowymi, które w swojej ofercie mają najnowszy produkt Sony. Jak się okazuje, dostępność PS5 wciąż jest mocno utrudniona.

Dostępność PS5 w polskich sklepach - oto co wiemy [21.10.2021]

Przedstawiamy wam uzyskane na temat dostaw informacje, które będą ponownie aktualizowane jak tylko sytuacja w sklepach ulegnie zmianie.

Media Expert - PS5 jest obecnie niedostępne w sklepie internetowym. W przypadku zamówień dokonanych od poniedziałku do czwartku, sklep zobowiązuje się do wysyłki w następny dzień roboczy. W przypadku PS5 jest z goła inaczej. Kupujący muszą poczekać co najmniej 1-2 dni na wysyłkę.

Aktualizacja 12.01.2021

Przedstawiciele Media Expert zapewnili nas, że choć na tę chwilę urządzeń nie ma w sprzedaży, to sklep cały czas intensywnie pracuje nad ich dostępnością. Przy okazji, za radą rzecznika ME, zachęcamy was do śledzenia Media Expert w mediach społecznościowych, bowiem to właśnie tam, na bieżąco, są publikowane nowe informacje na temat PS5 i nie tylko.

Aktualizacja 18.01.2021

Nowa dostawa konsol dotarła już do sieci sklepów Media Expert! Niestety, na "otwartą sprzedaż" raczej nie mamy co liczyć. Przedstawiciele sklepu, za pośrednictwem Twittera, poinformowali, że już od kilku dni trwa realizacja zamówień złożonych w zeszłym roku. Wysyłka PS5 Digital Edition trwa już od kilku dni, natomiast modele wyposażone w napęd Blu-ray trafią do szczęśliwych nabywców już 21 stycznia. Niestety nie wiemy ile egzemplarzy otrzymał sklep i czy nowa dostawa pozwoli również na uruchomienie otwartej sprzedaży.

Z całą pewnością jednak, są to dobre wieści dla osób wciąż "polujących na PS5". Potwierdzają się bowiem wcześniejsze informacje o nowej dostawie konsol japońskiego producenta, która ma trafić do sklepów na całym świecie w drugiej połowie stycznia. Już niebawem możemy się zatem spodziewać, że PlayStation 5 pojawi się w kolejnych polskich (i nie tylko) sklepach. Śmiało możemy jednak założyć, że liczba egzemplarzy wciąż będzie mocno ograniczona. Przypomnijmy, włodarze Sony podkreślali już niejednokrotnie, że problemy z dostępnością PS5 mogą się utrzymać do końca marca tego roku.

Morele - W chwili obecnej PlayStation 5 jest tymczasowo dostępne. Niestety, ceny urządzenia mocno odbiegają od rekomendowanych cen producenta. W przypadku morele.net, dostawa przychodzi zawsze nie wcześniej niż 48h (a nierzadko i później) od momentu opłacenia zamówienia. W przypadku PS5 czas wysyłko może się obecnie wydłużyć do nawet 7 dni.

Aktualizacja 19.10.2021

RTV Euro AGD - Konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Ta popularna sieć sklepów poinformowała nas, by śledzić newsletter i profile w mediach społecznościowych. To właśnie tam pojawią się pierwsze informacje o dostępności konsoli. Należy też pamiętać, że ten sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki nawet do prawie 30 dni.

Aktualizacja 12.01.2021

W RTV Euro AGD konsola PlayStation 5 jest wciąż niedostępna, jednak włodarze sklepu potwierdzili już, że kolejna dostawa konsol dotrze najpóźniej do końca stycznia. Niestety, nie każdemu będzie dane skorzystać z oferty sklepu. Ze względu na ograniczoną liczbę egzemplarzy PS5, RTV Euro AGD oferować będzie klientom możliwość zakupu tylko jednej konsoli. Co więcej, w pierwszej kolejności, obsługa sklepu kontaktować się będzie z osobami, których zamówienia na konsole zostały poprzednio anulowane. Następnie, możliwość zakupu PlayStation 5 otrzymają klienci, którzy zapisali się do newslettera. Jeśli ze styczniowej dostawy PS5 zostaną jakieś egzemplarze, to wówczas trafią one do "otwartej sprzedaży".

Aktualizacja 20.04.2021

Sieć RTV Euro AGD kontynuuje swoją politykę i zarówno w kwietniu, jak i prawdopodobnie maju, konsole PS5 będą w pierwszej kolejności trafiać do klientów, którzy zapisali się do newslettera na oficjalnej stronie sklepu. Jeśli z danej dostawy pozostaną wolne egzemplarze, to najprawdopodobniej trafią one do "wolnej sprzedaży".

Media Markt - Konsola widnieje jako tymczasowo niedostępna. Właściciele sieci Media Markt zalecają ciągłe sprawdzanie strony internetowej, gdyż informacje mogą pojawić się tak naprawdę w każdym momencie. Jeśli uda wam się dorwać najnowszą konsolę Sony i zdecydujecie się na transport dzięki firmie kurierskiej, sklep deklaruje nadanie paczki do 3 dni roboczych.

Neonet - Produkt widnieje aktualnie jako niedostępny.

OleOle - Produkt widnieje aktualnie jako niedostępny. Warto jednak regularnie odwiedzać sklep bowiem często oferuje on konsole PlayStation 5 w formie outletu.

x-kom - Tutaj doszło do sytuacji bezprecedensowej. Klienci, którzy skorzystali z usług tego dystrybutora zamiast otrzymać pierwsze egzemplarze w dniu premiery, muszą czekać... aż do 2021 roku. Taki właśnie los spotkał kilku redaktorów GRYOnline.pl. Niestety, konsola PS5 wciąż jest niedostępna w serwisie X-kom.

Aktualizacja 29.01.2021

Jeden z największych polskich sklepów i elektroniką - X-kom, nie może zaliczyć premiery nowych konsol do udanych. Przez problemy z producentem sprzętu - Sony, klienci nie otrzymali zamówionych przez siebie urządzeń w dniu premiery, a co gorsze ucierpiał na tym wizerunek sklepu. Choć konsola PlayStation 5 cały czas posiada kartę produktu w X-kom, to możemy zauważyć, że określona jest ona jako "produkt trudno dostępny", a nawet "wycofany". Co to dokładnie oznacza, czy możemy liczyć na obecność PS5 w sklepie, w przyszłości? Postanowiliśmy zapytać o to samych zainteresowanych.

W odpowiedzi do naszej redakcji, przedstawiciele sieci sklepów X-kom stwierdzili: "Niestety tutaj jesteśmy w 100 procentach uzależnieniu od producenta. Cały czas naciskamy na Sony, chcemy przecież jak najszybciej dostarczyć konsole naszym klientom. Na ten moment otrzymaliśmy odpowiedź, że kolejne informacje na temat dostępności PS5 pojawią się dzisiaj".

Jak zatem doskonale widać, X-kom cały czas walczy o to, abyśmy jak najszybciej mogli otrzymać upragnione PlayStation 5. Miejmy nadzieję, że włodarze sklepu otrzymają dzisiaj pozytywne wieści od Sony i już niebawem PS5 pojawi się w ofercie sklepu.

Amazon.pl - w polskim oddziale największego sklepu na świecie, konsola PS5 jest obecnie niedostępna.

Słowem podsumowania

Ogromne zapotrzebowanie na technologie najnowszej generacji spowodowało, że japoński producent zwiększył jej produkcję. Niestety, niedobory konsol szybko nie miną. Jest to spowodowane m.in. kryzysem technologicznym wywołanym brakiem półprzewodników. Przedstawiciele Sony zasugerowali nawet, że unormowanie się sytuacji nastąpi najwcześniej w drugim kwartale 2022 roku. Mało prawdopodobne jest zatem, aby PS5 pojawiło się na fizycznych sklepowych półkach. Wiele marek zapowiedziało już, że póki co najnowsza konsola od Sony będzie dostępna jedynie w ich sklepach internetowych, więc to one powinny być w tej chwili waszym głównym obiektem zainteresowania. Jeśli zatem zastanawiacie się nad zakupem PS5, to radzimy wam wykorzystać każdą nadającą się okazję bowiem dostępność konsoli wciąż jest mocno ograniczone. Co istotne dotyczy to nie tylko Polski, ale większości rynków na świecie.

Aktualizacja 12.01.2021

Z uzyskanych przez nas informacji jasno wynika, że kolejna duża dostawa konsol PlayStation 5 dotrze do sklepów na całym świecie najpóźniej do końca stycznia. Potwierdziły to już niektóre polskie, jak i zagraniczne sklepy. Co więcej, również Sony zapewnia, że nadchodząca dostawa PS5 będzie rekordowa. Miejmy zatem nadzieję, że już w przeciągu najbliższych tygodni, każdy chętny będziemy mógł zdobyć swój wymarzony egzemplarz konsoli. Jeśli zatem rozważaliście zakup PS5 z "drugiej ręki", to warto się jeszcze wstrzymać. Już niebawem otrzymacie możliwość zdobycia konsoli bezpośrednio ze sklepów (bez przepłacania).

Jeśli jednak nie uda się wam zdobyć PS5 w styczniu, to kolejna okazja do zakupu sprzętu powinna nadarzyć się niedługo później. Włodarze Sony przyznali niedawno, że ich celem jest, aby najpóźniej do końca marca rozwiązać problem z dostępnością PS5.

Aktualizacja 26.01.2021

Jeszcze przez jakiś czas możemy zapomnieć o spokojnym zakupie PlayStation 5. Gdy tylko konsola pojawia się na rynku, niemal od razu znika ze sklepów. W dniu wczorajszym i dzisiaj, konsola zawitała do kilku polskich sklepów, w tym Media Markt czy NeoNet, jednak wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt minut, a nawet najdroższe zestawy zostały wykupione. Radzimy wam jednak regularnie zaglądać na strony sklepów i ich konta w mediach społecznościowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację z PS5 możemy zapomnieć o dużej dostawie, która zaspokoi popyt na sprzęt Sony. Znacznie bardziej prawdopodobne są częste, jednak mniejsze dostawy do sklepów.

Potwierdza to zresztą samo Sony, która stwierdziło niedawno, że nowe konsole PS5 są niemal na bieżąco wysyłane do sklepów.

Aktualizacja 29.01.2021

Kolejne źródło potwierdza, że problem z dostępnością nowych konsol, w tym PS5, może utrzymać się jeszcze długi czas. Tym razem jest to Lisa Su - CEO firmy AMD, czyli głównego dostawcy podzespołów do konsol dziewiątej generacji. Jej zdaniem, branża nie była przygotowana na tak duży wzrost zainteresowania urządzeniami związanymi z gamingiem. Szczególnie chodzi tu o rynek komputerów osobistych, gier i konsol.

Lisa Su podkreśla, że konieczne jest zwiększenie zdolności produkcyjnych przez wszystkie firmy w branży. Jak jednak zaznacza, nawet to nie pomoże nadrobić powstałych zaległości z "dnia na dzień". Produkcja komponentów i podzespołów, a więc i samych konsol powróci do normalności najwcześniej w drugim półroczy bieżącego roku. Oznacza to, że jeszcze długi czas będziemy musieli "walczyć" o każdy dostępny na rynku egzemplarz PS5. Nadzieją dla fanów PlayStation pozostają regularne mniejsze dostawy, które trafiają do sklepów. Ostatnio konsola pojawiła się w Media Markt czy Neonet, a o nowe egzemplarze cały czas walczą właściciele sklepu X-kom (patrzy wyżej).

Aktualizacja 24.02.2021

Polskie sklepy przyjęły co najmniej kilka strategii wprowadzania PS5 do sprzedaży. Cześć z nich działa nieco bardziej pasywnie i zapewnia, że czeka na dużą dostawą urządzeń. Inne z kolei, jak choćby Neonet, Media Markt czy Media Expert regularnie udostępniają niewielkie "rzuty" PlayStation 5, najczęściej w atrakcyjnych zestawach. Niestety, większość z polskich sprzedawców zrezygnowała już z wcześniejszych ogłoszeń dotyczących wprowadzenia konsol do swoich ofert. Oznacza to, że jeśli chcecie dostać wymarzony egzemplarz PS5 w swoje ręce, to musicie regularnie wyszukiwać konsoli w ofertach sklepów.

W ostatnich tygodniach PS5 coraz częściej gościło w polskich sklepach co może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Co więcej, Prezes Sony Interactive Entertainment - Jim Ryan, ujawnił w ostatnim z wywiadów, że jego firma robi co może, aby sprostać wymaganiom rynku i już w marcu możemy spodziewać się kolejnej dużej dostawy konsol.

Aktualizacja 01.04.2021

Sytuacja związana z dostępnością konsol PlayStation 5 na polskim rynku wciąż jest niezwykle trudna. Wszyscy zainteresowani muszą stale monitorować sklepy w poszukiwaniu najlepszych ofert, które błyskawicznie znikają ze sklepów. Pomimo usilnych starań Sony, urządzeń wciąż brakuje na rynku.

Mało prawdopodobne jest, aby w najbliższych tygodniach sytuacja miała ulec drastycznej poprawie. Promykiem nadziei dla polskich graczy może być fakt, że nasz rynek pomału zaczyna wykazywać pierwsze symptomy nasycenia. W ostatnich tygodniach PS5 coraz częściej pojawiało się w polskich sklepach, szczególnie w takich sieciach jak: Amazon.pl, Media Markt, Media Expert oraz NeoNet. Pozostali dystrybutorzy przyjmują zamówienia w innej formie, albo już od dłuższego czasu w ogóle nie mieli na stanie najnowszych konsol Sony.

Co więcej, wszyscy zainteresowani kupnem nowego sprzętu mają coraz więcej czasu na reakcję (konsole nie znikają już po kilku minutach). Najbardziej kosztowne zestawy (zdobycie samej konsoli wciąż graniczy z cudem) potrafią "zalegać" na cyfrowych półkach nawet kilka godzin.

Aktualizacja 30.04.2021

Sony pochwaliło się ostatnio, że dostarczyło na rynek już ponad 7,8 miliona egzemplarzy konsoli PS5 od dnia jej premiery. Co więcej, tylko w ostatnim kwartale japoński producent wyprodukował 3,3 miliona nowych urządzeń. Niestety, problem w tym, że ogromy popyt na konsole japońskiego producenta sprawil, iż wciąż wielu graczy nie ma szans kupić własnego egzemplarza. Czy sytuacja ta ulegnie poprawie?

Podczas ostatniego sprawozdania finansowego, Hiroki Totoki - dyrektor finansowy Sony, szczerze wyznał, że mało prawdopodobne jest, aby jego firma całkowicie rozwiązała problem z dostawami PS5 do końca bieżącego roku. Dodał on również, że Sony rozważa obecnie różne rozwiązania, aby poradzić sobie z globalnym niedoborem komponentów sprzętowych, w tym potencjalnie zmieniając projekty sprzętu lub pozyskując dodatkowych dostawców.

Niedobór półprzewodników to jeden czynnik, ale są też inne czynniki, które będą miały wpływ na wielkość produkcji. Tak więc, obecnie chcielibyśmy celować w [pobicie - przyp. red.] sprzedaży z drugiego roku [obecności PS4 na rynku - przyp. red.] na poziomie 14,8 mln. - Hiroki Totoki

Co ciekawe, w podobnym tonie wypowiedziała się Amy Hood - dyrektor finansowy Microsoftu, która ujawniła, że problemy z dostępnością konsol Xbox Series X i Series S utrzymają się jeszcze wiele miesięcy.

Jak zatem doskonale widać, nie mamy co liczyć na spokojny zakup konsol nowej generacji w sklepie jeszcze przez wiele długich miesięcy.

Możecie być pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś więcej na temat dostępności konsol PS5 w naszym kraju, to od razu damy wam znać.