Ile trwa dostawa PlayStation 5? Sklepy nam odpowiedziały! [21.12.2020]

PS5 jako konsola najnowszej generacji jest pożądana przez wielu graczy na całym świecie. W sklepach brakuje egzemplarzy, więc sprawdziliśmy kiedy i gdzie można spodziewać się najnowszego hitu od Sony.

Premiera konsol nowej generacji jest zawsze wielkim wydarzeniem dla fanów technologicznej rozrywki. Kolejne nakłady egzemplarzy rozchodzą się w zawrotnym tempie, a końca tego szaleństwa jak na razie nie widać. Przeanalizowałem oferty i zadzwoniłem oraz napisałem do najpopularniejszych sklepów internetowych, które w swojej ofercie mają najnowszy produkt Sony. Jak się okazuje, część konsumentów na swoje zamówienie poczeka aż do przyszłego roku.

Oto co wiemy [21.12.2020]

Przedstawiam uzyskane na temat dostaw informacje, które będą ponownie aktualizowane jak tylko sytuacja w sklepach ulegnie zmianie.

Media Expert - Produkt był niedawno znów dostępny w sklepie internetowym, jednak bardzo szybko został wyprzedany. W przypadku zamówień dokonanych od poniedziałku do czwartku, sklep zobowiązuje się do wysyłki w następny dzień roboczy. W przypadku PS5 jest z goła inaczej. Kupujący poczekają na swój nabytek aż do końca stycznia przyszłego roku!

Morele - W chwili obecnej PlayStation 5 w ogóle nie widnieje na liście dostępnych produktów. Po mailowym zapytaniu, dostaliśmy jedynie wskazówki, by śledzić newsletter. W przypadku morele.net, dostawa przychodzi zawsze nie wcześniej niż 48h (a nierzadko i później) od momentu opłacenia zamówienia.

RTV Euro AGD - 10 grudnia miała miejsce ostatnia dostawa PS5 do sklepu internetowego. Jej zapowiedź otrzymali wszyscy, którzy uprzednio zaznaczyli na stronie opcję "Powiadom o dostępności". Ten popularny dyskont poinformował nas, by śledzić newsletter i profile w mediach społecznościowych. To właśnie tam pojawią się pierwsze informacje o dostępności konsoli. Należy też pamiętać, że ten sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki nawet do prawie 30 dni.

Media Markt - Konsola widnieje wciąż jedynie jako przedsprzedaż. Właściciel zaleca ciągłe sprawdzanie strony internetowej, gdyż informacje mogą pojawić się tak naprawdę w każdym momencie. Jeśli uda wam się dorwać najnowszą konsolę Sony i zdecydujecie się na transport dzięki firmie kurierskiej, sklep deklaruje nadanie paczki do 3 dni roboczych.

NEO NET - Produkt widnieje aktualnie jako niedostępny, gdyż cały dotychczasowy nakład uszedł w przedsprzedaży. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od tego sklepu wynika, że nie ma na razie deklaracji co do terminu dostępności kolejnych konsol. Jednocześnie zapewniono mnie, że trwają stałe rozmowy z partnerem. W tej chwili największym priorytetem dla NEONET jest zapewnienie produktu dla części klientów, którzy byli nim zainteresowani już w przedsprzedaży, a z różnych powodów transakcja nie doszła do skutku. Ta marka uśrednia czas dostawy swoich towarów do kilku dni.

x-kom - Tutaj doszło do sytuacji bezprecedensowej. Klienci, którzy skorzystali z usług tego dystrybutora zamiast otrzymać pierwsze egzemplarze w dniu premiery, muszą czekać... aż do 2021 roku. Taki właśnie los spotkał kilku redaktorów GRYOnline.pl.

Słowem podsumowania

Ogromne zapotrzebowanie na technologie najnowszej generacji spowodowało, że japoński producent zwiększył jej produkcję. Prawdopodobnie jeszcze przed świętami wielu graczy będzie miało możliwość zakupu wspomnianego produktu. We wszystkich wspomnianych sklepach dostępne są pady i inne akcesoria do PlayStation 5. Wiele marek zapowiedziało już, że póki co najnowsza konsola od Sony będzie dostępna jedynie w ich sklepach internetowych, więc to one powinny być w tej chwili waszym głównym obiektem zainteresowania. Warto dodać, że przypadki polskich spółek nie są patrząc na globalną tendencję odosobnione. Problemy z dostępnością PS5 zgłaszają także firmy z USA oraz Wielkiej Brytanii, gdzie w wielu miejscach produkt nie będzie dostępny szybciej niż w 2021 roku.