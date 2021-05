Ile trwa dzień na Wenus? Dłużej niż rok na tej planecie - to nie żart

Naukowcy ustalili, ile dokładnie trwa dzień na planecie Wenus, a nowe pomiary są 10-krotnie dokładniejsze niż dotychczasowe. Wyniki mogą zaskoczyć.

Dzięki obserwacjom przeprowadzonym przez sondę kosmiczną Parker Solar Probe udało się określić, ile trwa dzień na Wenus. Choć może się to wydawać dziwne, ponieważ już wcześniej publikowano dane na ten temat, to ze względu na specyfikę planety były to dane orientacyjne, które udało się właśnie uściślić i zweryfikować. Jak znacząca jest to zmiana? Nowe pomiary są aż 10-krotnie dokładniejsze niż dotychczasowe, a to wyjątkowo duża różnica. Dla niewtajemniczonych, Wenus jest naprawdę wyjątkową planetą i to pod wieloma względami. Jak bardzo? Zaraz się przekonacie.

Ciekawostka

Sonda Parker Solar Probe przekroczyła ostatnio prędkość 532 tysięcy kilometrów na godzinę i tym samym, jest obecnie najszybszym obiektem stworzonym przez człowieka (więcej na ten temat znajdziecie tutaj).

Długość dnia i roku

Przed przejściem do konkretów należy sobie wyjaśnić, od czego zależy długość dnia i roku na danej planecie. Choć teoretycznie jest to sprawa dość oczywista, to w kontekście Wenus różnice i zależności pomiędzy tymi zagadnieniami są wyjątkowo istotne. Tym bardziej, aby pojąć specyfikę planety. Ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi wyznacza pory dnia i nocy

W największym uproszczeniu więc, dzień oblicza się podług obrotu planety woków własnej osi, a tym samym tego, jak długo podczas jednego obrotu na daną powierzchnię planety pada światło słoneczne. Jeden rok z kolei reprezentuje czas, w którym planeta wykonuje pełne okrążenie woków Słońca, będącego centralną gwiazdą naszego układu. Jeśli chcielibyście sobie sprawdzić to dokładniej, polecamy interaktywny model 3D, który wam to umożliwi.

Wenus – dzień i rok

Według najnowszych obliczeń, przeprowadzonych przez badaczy m.in. z NASA, długość dnia na Wenus trwa około 5832 godzin, czyli 243,0226 dni ziemskich. Sporo, prawda? Co ciekawe, okazało się także, że w przeciwieństwie do większości planet, na których długość dnia pozostaje niezmienna, uzyskane wyniki różniły się o około 20 minut. Prawdopodobnym tego powodem jest duża atmosfera Wenus, która wpływa na zmiany tempa obrotu planety.

Co jednak do tego ma rok na planecie? To, że na Wenus trwa 225 ziemskich dni i nie, to nie pomyłka. Ta planeta jest tak specyficzna, że rok na jej powierzchni trwa 18 ziemski dni krócej niż dzień.

