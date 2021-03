Ile zarabia dziennie kopalnia siedmiu kart RTX 3060?

Ostatnio dużo mówi się o gorączce kopania Etherum. I nie chodzi tu o wysokie zarobki, ale również o fakt wykupywania kart graficznych przez "górników". Ale ile właściwie można zarobić na wirtualnej walucie?

Nvidia wprowadziła niedawno do kart GeForce RTX 3060 mechanizm blokujący kopanie kryptowalut - a właściwie nie tyle blokujący, co ograniczający szybkość kopania o 50%, do poziomu, przy którym czynność ta jest po prostu nieopłacalna. Jednak błyskawicznie znaleziono sposób na jego obejście, a następnie sama Nvidia przypadkowo wyłączyła go wraz z nowym sterownikiem. Pomijając to - kopanie kryptowaluty jest uzależnione od samych właściwości karty graficznej. RTX 3060 nadaje się do tego doskonale, a użytkownik Twittera o pseudonimie harukaze5719 pochwalił się swoją kopalnią - składa się na nią siedem kart podpiętych do gniazda PCIe poprzez adapter HDMI. Dlaczego właśnie tak? Wykorzystanie HDMI daje karcie sygnał, że jest podpięta do monitora i wówczas nie blokuje kopania walut.

Siedem pokazanych na załączonych zdjęciach kart RTX 3060 zużywa łącznie 1020 W energii, a dziennie mogą wygenerować zysk w wysokości 32 dolarów (ok. 128 złotych). Zysk obliczony jest na czysto, po odjęciu kosztów prądu. Za 30-dnowy miesiąc zyskujemy w ten sposób 960 dolarów, czyli ok. 3810 zł. Brzmi nieźle? Weźmy jednak pod uwagę, ze cena referencyjna karty RTX 3060 to 1599,99 złotych. Jednak w praktyce nie ma szans dostać jej w polskich sklepach poniżej 3 tysięcy złotych. A więc koszt siedmiu kart to 21 tysięcy złotych. Zarabiając 3810 złotych miesięcznie, koszt zakupu kart zwróci się po 5,5 miesiącach i dopiero wówczas zacznie się zarabiać.

Można zatem powiedzieć, że jest to inwestycja długoterminowa. Ale trzeba uwzględnić dwa istotne czynniki. Pierwszy - kurs kryptowalut może się zmienić i jeśli pójdzie w dół, zarobek spadnie. O ile? Trudno powiedzieć - patrząc na wahania Bitcoina można stwierdzić, że każda opcja jest możliwa. Drugi - któraś z kart może ulec awarii i moce przerobowe spadną. Dlatego kopanie kryptowaluty daje tylko pewność dużych wydatków na sprzęt, ale z zyskiem może być różnie.

Źródło: VideoCarzd, wł.