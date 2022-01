Ile zarabia na Tobie Facebook?

Choć Facebook jest darmowy, kosztem tego są wyświetlane reklamy. Ponadto gromadzi on Twoje dane, które następnie są sprzedawane za solidne pieniądze.

Większość ludzi nie rozumie, co kryje się za darmowością takich serwisów, jak Facebook czy Gmail. Ich utrzymanie kosztuje spore kwoty - zaczynając od serwerów i centrów danych, kończąc na ludziach obsługujących całą infrastrukturę. Dlatego gdy rejestrujesz swoje konto, musisz zgodzić się na warunki użytkowania, wymienione w regulaminie. Oczywiście nikt ich nie czyta, a każdy klika na "Akceptuj" i gotowe.

Fot.: H Tur/PC World

To błąd - regulamin jasno podaje, że udostępniasz swoje dane serwisowi i zgadzasz się na ich sprzedaż firmom trzecim. To właśnie dzięki temu - oraz reklamom na stronach i w Twojej skrzynce - brak konieczności wprowadzenia opłat za użytkowanie danej usługi. Dane te to Twoje imię i nazwisko, płeć, wiek, stan cywilny, a także lokalizacja, używane do logowania urządzenia, czas spędzony na stronie itp. Szczególnie cenne są dla reklamodawców informacje o historii wyszukiwania i Twoich zakupach.

Zobacz również:

Jak zauważa zajmująca się ochroną danych firma LetAlone, ludzie są nieświadomi i chętnie udostępniają swoje prywatne informacje. Ile są warte dane jednego użytkownika? Wyliczono, że do 900 dolarów (ok. 3,6 tys. zł). Co ciekawe - przeprowadzono wśród 1000 Brytyjczyków ankietę i zapytano ich, za ile sprzedaliby swoje dane. Okazało się, że każdy zrobi to chętnie za 250 funtów, czyli ok.1,3 tys. zł.

Wracając do zarobków Facebooka na danych - przekazywanie informacji o użytkownikach firmom trzecim tylko w Wielkiej Brytanii (42 mln aktywnych użytkowników) wygenerowało sieci społecznościowej 37 mld dolarów. A ponieważ na całym świecie korzysta z niego ponad miliard osób, ogólny dochód z tego biznesu jest zapewne znacznie większy.

Źródło: TechAdvisor