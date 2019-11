Ile zarobili producenci smartfonów za poprzedni kwartał?

Od kilku dni spływają do nas informacje o przychodach i zyskach producentów smartfonów za trzeci kwartał 2019 roku.

Spis treści

Samsung

Dział Samsunga związany z urządzeniami mobilnymi zgłosił skonsolidowane dochody w wysokości 25 miliardów dolarów, z czego czysty zysk wyniósł 2,5 miliarda. Producent ma powody do zadowolenia - w 2018 roku przychody wynosiły 21,3 miliardów i zysk 1,9 miliarda dolarów. Głównym motorem napędowym okazał się Samsung Galaxy Note 10 oraz największe jak dotąd zróżnicowanie produktów. Już teraz wiadomo, że Note 10 sprzedało się dwa razy lepiej od Note 9, dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy również seria A. W kolejnym kwartale Samsung spodziewa się mniejszych przychodów i zysków w związku z "niepewną sytuacją ekonomiczną" na świecie oraz "efektem sezonowym", jednak seria A powinna sprzedawać się dobrze pomimo przeciwności. Mniejszy zysk będzie również związany z rosnącymi kosztami.

Na 2020 roku Samsung przewiduje zdobywanie rynku przez urządzenia 5G oraz składane smartfony.

Huawei

Trzeci kwartał 2019 roku był dla Huawei bardzo udany - sprzedało się 66,8 milionów urządzeń producenta i wskoczył on na drugie miejsce największych graczy na rynku mobilnym. Niestety, konkretne dane dotyczące dochodu ani zysku nie zostały podane do publicznej wiadomości, dlatego pozostają znane tylko producentowi - i chińskiemu Urzędowi Skarbowemu. Na pewno jednak na brak środków Huawei nie może narzekać - i to mimo wciąż obowiązującego zakazu handlu z USA.

Alphabet/Google

Alphabet zgłosił dochód w wysokości 40,5 miliarda dolarów, a zysk wyniósł 9,17 miliarda. W porównaniu z 2018 rokiem to skok o 23% (wówczas zysk wyniósł 8,62 mld). Jak podał w publicznym oświadczeniu Sundar Pichai, jeden z kierowników Google, wzrosły zyski z wyszukiwania mobilnego, YouTube oraz usług chmurowych.

LG

LG odnotowało rekordowe dochody w trzecim kwartale i dotyczą one nie tylko smartfonów, ale wszystkich działów firmy. Sam departament mobilny chwali się przychodem 1,27 miliarda dolarów, a zysk z tego to 165 milionów. Oczywiście jest to kolosalnie mniej, niż w przypadku Samsunga, a producent pozostaje poza pierwszą piątką największych marek na rynku, jednak wystarcza to, aby zachęcić go do rozwijania i inwestowania w kolejne modele. LG oczekuje, że w nadchodzącym okresie świątecznym sprzedaż jego smartfonów nieco wzrośnie.

Xiaomi

Xiaomi nie ma powodów do narzekań - firma znalazła się na siódmym miejscu listy Fortune, prezentującej firmy z największym potencjałem rozwojowym, a najwięcej urządzeń producenta sprzedaje się na rynku indyjskim - który liczy sobie ok. 1,3 miliarda odbiorców. Wzrost sprzedaży pozwolił firmie uplasować się tuż za trzecim Apple na liście największych smartfonowych marek świata. Redmi 7A, Redmi Note 7 Pro oraz Redmi Note 7S to modele, które sprzedają się najlepiej w całej historii marki.

Realme

Realme jest największym konkurentem Xiaomi na rynku indyjskim, gdzie ma 16% udziałów. Jednak w skali roku zanotowało aż 800-procentowy wzrost w globalnej sprzedaży swoich smartfonów, co lokuje firmę na siódmym miejscu największych smartfonowych marek świata, zaraz za Oppo. Zdziwieni? W Europie jest to marka mało popularna, ale nic dziwnego - celuje w rynek Indii i Indonezji, gdzie żyje 1,5 miliarda osób, a jak na razie głównymi terenami jej dalszej ekspansji są kraje azjatyckie.

Sony

Dział mobilny Sony nie może zabłysnąć takimi wynikami, jak pozostali, ale wiadomo, że producent inwestuje raczej w inne urządzenia - jak choćby konsole PlayStation 4. Jak pisaliśmy niedawno: oddział mobilny japońskiego producenta jest w najgorszej kondycji od lat, sprzedaż smartfonów Sony ciągle spada. Przychody to tylko 719 milionów dolarów, ale zysk z tej kwoty nie został podany. Warto dodać, że oddział mobilny Sony jest w trakcie restrukturyzacji, a na pierwsze efekty zmian przyjdzie im poczekać przynajmniej do 2021 roku.