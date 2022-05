Immersive View w Mapach Google - to Cię zachwyci

Podczas konferencji I/O Google pokazało "widok immersywny w mapach". Wow!

Użytkownicy Map Google mają do dyspozycji kilka opcji widoku terenu - zwykłe mapy, Street View, pokazywanie budynków w 3D i podobne. Teraz pokazany został widok Immersyjny, który powstał dzięki połączeniu zdjęć, technologii 3D oraz sztucznej inteligencji. Jak powiedział podczas jego prezentacji Sundar Pichai, w chwili obecnej Google zmapowało ok. 1,6 mld budynków na całym świecie oraz ponad 60 mln km dróg. Mapowanie budynków jest możliwe nawet tam, gdzie nie ma dobrych dróg - z pomocą przychodzą zdjęcia satelitarne. Od lipca 2020 roku do dziś zwiększono ich ilość w mapach - z 16 do 300 milionów.

Efektem jest właśnie Immersive View - który jeszcze w tym roku powinien trafić do smartfonów z systemem Android. Zobacz to na własne oczy:

Co trzeba zaznaczyć, na starcie Immersive View będzie dostępny tylko dla wybranych miast świata - pierwszym jest Londyn, widoczny na powyższym nagraniu. W wielu przypadkach zobaczymy w tym trybie oglądania nie tylko budynki 3D i ulice w czasie rzeczywistym, ale także interiory, czyli będzie można zajrzeć - w pewnym stopniu - do wnętrza budynku.

Mówiąc szczerze, nie mogę doczekać się, żeby przetestować to osobiście. Niestety, daty wprowadzenia funkcji nie podano. Dlatego póki co pozostaje tylko śledzić nowości na ten temat, ponieważ Immersive View wygląda po prostu wspaniale.

