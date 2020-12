Immortals Fenyx Rising – jak i gdzie zdobyć najlepszą broń? [Poradnik]

Podpowiadamy, jak i gdzie zdobyć najlepszą broń grze Immortals Fenyx Rising.

W Immortals Fenyx Rising czeka na nas całe mnóstwo broni i pancerzy do zdobycia. Te pierwsze możemy podzielić na trzy główne kategorie: miecze, topory i łuki.

Miecze jednoręczne pozwalają na wykonywanie szybkich ataków, które za każdym razem regenerują nam część paska wytrzymałości. Potężne, dwuręczne topory zadają znacznie większe obrażenia, a dodatkowo są w stanie ogłuszyć przeciwników (wówczas stają się bezradni na nasze ataki). Łuki natomiast są idealne do trzymania wrogów na dystans.

Każdy oręż, który wpadnie w wasze ręce podczas rozgrywki w Immortals Fenyx Rising posiada dwa wyjątkowe bonusy. Pierwszy jest dostępny od samego początku, drugi natomiast odblokujecie gdy wasza biegłość w danym rodzaju broni zostanie ulepszona do czwartego poziomu. Oczywiście, nie wszystkie bonusy są sobie równe i bardzo szybko dostrzeżecie, że jedne bronie są zwyczajnie znacznie mocniejsze od drugich.

Jak i gdzie zdobyć najlepszą broń Immortals Fenyx Rising

Większość broni (jak i pancerzy) w Immortals Fenyx Rising musimy znaleźć. Skrzynie ze skarbami rozsiane są po całym świecie gry. Niektóre bronione są przez grupy potworów, inne skrzętnie ukryte i aby do nich dotrzeć musimy wykazać się sprytem.

Poniżej znajdziecie listę najlepszych broni w Immortals Fenyx Rising, które możecie zdobyć już na początku rozgrywki.

Najlepszy miecz

Piękny i skuteczny, taki właśnie jest „Cień Zmarłego” - miecz jednoręczny, który może towarzyszyć od niemal samego początku historii do jej końca. Jego podstawowa zdolność zapewnia wam 30% dodatkowych obrażeń przez 6 sekund po wykonaniu idealnego uniku. Co oznacza, że z tego potężnego bonusu będziecie korzystać niemal nieustannie. Co więcej, po rozwinięciu mieczy do czwartego poziomu „Cień Zmarłego” stworzy dwie kule wytrzymałości po wykonaniu ataku w biegu.

Piękność tę możecie znaleźć na południowym-zachodzie od „Siedziby Bogów”. Gdzie dokładnie? Spójrzcie poniżej.

Najlepszy topór

Jeśli wolicie ciężkie bronie, to musicie odnaleźć „Zakazany Labrys”. Ten dwuręczny topór zapewni wam 44% dodatkowych obrażeń przez 6 sekund po wykonaniu idealnego parowania. Co więcej, jeśli odpowiednio rozwiniecie swoją biegłość w toporach, to dodatkowo zyskacie 50% więcej ogłuszenia po wykonaniu kontrataku toporem.

„Zakazany Labrys” jest chroniony przez grupę pomniejszych potworów, a skrzynię, w której się znajduje znajdziecie tutaj:

Najlepszy łuk

Łuk początkowo wydaje się być znacznie słabszy od miecza i topora. Jednak po zdobyciu kilku umiejętności i zdolności mu dedykowanych, będziecie w stanie bezproblemowo radzić sobie z całymi grupami przeciwników. Pomoże wam w tym „Opór” - wyjątkowy łuk, który zadaje dodatkowo 150 obrażeń do ogłuszenia za pomocą naładowanerj strzały (działa tylko na małych przeciwników). Jeśli odpowiednio wyszkolicie się w korzystaniu z łuków to „Opór” zapewni wam dodatkowo 40% szansę na zamrożenie wrogów na 5 sekund po strzale w głowę (co jest znacznie łatwiejsze niż się wydaje).

Ten wyjątkowy oręż jest dobrze strzeżony, ale warto stoczyć o niego walkę z pewnym „rogaczem” i jego towarzyszami. Znajdziecie go dokładnie tutaj:

Posiadając powyższe bronie możecie śmiało przemierzać krainy bogów w Immortals Fenyx Rising. Przy okazji, polecamy pozostałe nasze poradniki dotyczące gry, w których dowiecie się m.in. jak zwiększyć wytrzymałość bądź jak szybciej wspinać się, latać i pływać.

Gra Immortals Fenyx Rising jest dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Nintendo Switch.